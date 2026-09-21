শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী : সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী : সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন
মহাপুৰুষগৰাকীৰ অপৰিসীম জ্ঞান, ভক্তি, মমতাৰ চিৰন্তন আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি এখন উন্নত সমাজ গঢ়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে আহ্বান জনায় ।
By PTI
Published : September 21, 2026 at 4:27 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া জাতিৰ ধ্বজাবাহক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সোমবাৰে ৫৭৮ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যই গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে ভক্তিৰসত ডুব যোৱাৰ লগতে নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত যাত্ৰা, কীৰ্তন আদি পাঠ কৰিছে ৷ সত্ৰসমূহত ভক্তিৰসৰ অমিয়া সুৰৰ ঝংকাৰ উঠিছে ৷
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি গুৰুজনাক সেৱা যাঁচে ৷
জয় গুৰু শংকৰ 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2026
Today, on the auspicious occasion of Mahapurush Srimanta Sankardev's Janmotsav, I pay my obeisances to our revered Gurujona, the guiding light of Assamese society.
His teachings always show us the path in our efforts to build a vibrant Assam and Viksit Bharat. pic.twitter.com/DFYJH8q8M7
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘আজি মহাপুৰুষ ভৱিষ্যদ্ৰষ্টা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জয়ন্তীৰ শুভক্ষণত অসমীয়া সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনালৈ প্ৰণাম জনাইছো । মহাপুৰুষজনাৰ শিক্ষাই সদায়ে এখন গতিশীল আৰু বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাৰে পথ দেখুৱাব ।’’
মহাপুৰুষগৰাকীৰ অপৰিসীম জ্ঞান, ভক্তি, মমতাৰ চিৰন্তন আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি এখন উন্নত সমাজ গঢ়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, ১৪৪৯ চনত মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱা থান(আলিপুখুৰী)ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল । মহাপুৰুষজনাই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগতে একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু একতাৰ এনাজৰী গঢ়ি তুলিছিল । কীৰ্তন-ঘোষা, গুণমালা, বৰগীত আদি অমৰ সৃষ্টিৰে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে । নাট, ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু বৰগীতৰ দ্বাৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া সংস্কৃতিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ১৫৬৮ চনত কোচবিহাৰৰ ভেলাদংগাৰ মধুপুৰ সত্ৰত তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম বৃত্তান্তৰে অংকীয়া শৈলীৰ এখন অনুপম নাট