কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ
কাজিৰঙাৰ ইক' ছেনচিটিভ জ'ন আৰু অসমৰ বান সমস্যাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।
Published : August 30, 2026 at 8:01 PM IST
লখিমপুৰ : "ইক' ছেনচিটিভ জ'ন সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ এটা মিছা তথ্য অৱতাৰণ কৰিছে ।" কাজিৰঙাৰ ইক' ছেনচিটিভ জ'ন বা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেদৰে উভতি ধৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ২০২২ চনৰ ৰায়দানৰ প্ৰথমখিনি কৈছে । দুই নম্বৰৰ কথাখিনি কোৱা নাই । কাজিৰঙাৰ বাফাৰ জ'নৰ স্থিত অৱস্থা বাহাল ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছিল । পিছে এই কথা সদৰী কৰা নাই । আচলতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অনুসৰি ইক' ছেনচিটিভ জ'ন কৰিব লাগে । অসমৰ শেহতীয়া বানৰ বাবে চৰকাৰ জগৰীয়া আৰু সেই কথা ঢাকি ৰাখিবলৈ এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ল'লে নেকি ?"
ইফালে ইক' ছেনচিটিভ জ'নৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া হোটেল বন্ধ হৈ যাব বুলি ভাবিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । ইক' ছেনচিটিভ জ'ন সম্পৰ্কীয় কথা জনগণো বিভ্ৰান্ত নহ'ব । মানুহৰ জীৱন জীৱিকা কোনো কাৰণতে যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় ৷ লগতে উন্নয়ন হওতে যাতে কাজিৰঙা, প্ৰকৃতি, গঁড়, জীৱকূলৰ যাতে ক্ষতি নহয় । এনিমেল কৰিড’ৰ আৰু হস্তীদণ্ডীৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় সেই সকলো কথা দৃষ্টি ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ।"
- অসমৰ বানক লৈ কেন্দ্ৰৰ অৱহেলা
ইফালে অসমৰ বান প্ৰসংগতো তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যিক তেওঁ কয়, "পাকিস্তানত বানপানী হওতে তেওঁ একেদিনাই টুইট কৰিছে । অসমৰ সাংসদসকলে লগ কৰি ফটোসহ টুইট কৰিবলৈ এসপ্তাহ সময় ল'লে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এগৰাকী পঠিয়াবলৈ ২০ দিন সময় লাগিল আৰু আজিলৈ পেকেজ ঘোষণা নকৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এসপ্তাহত ২ বাৰ অসমলৈ আহিছে । কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা চৰকাৰী হিচাপে মতে ১০০ । কিন্তু চৰকাৰী হিচাপে মতে ইয়াৰ ৩ গুণ । এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংবাদগোষ্ঠীসমূহক দিয়া নাই বা তেওঁলোকেও প্ৰকাশ কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এ ফৰ আছাম নহয়-অৱহেলাৰ হে অসম । নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বানত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে সহায় কৰিছে । এয়া ভাল কথা । আমি বেয়া পোৱা নাই । ভাল পাইছো । অসমৰ বাবে আজিলৈকে পেকেজ ঘোষণা নকৰিলে । এছডিআৰএফৰ সকলো টকা মোকলাই দিয়া নাই ।"
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "অসমত বানত শ শ মানুহ মৰাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৃদয় নকঁপিল । বিপৰীতে অসমৰ মূৰৰ ওপৰত পাহাৰীয়া ৰাজ্যত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাহে মাহে ক্লিয়াৰেন্স দি আছে ।"
অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পুনৰ এবাৰ দাবী উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "১৯৮৫ চনৰ পৰা অসমৰ বান-খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে । ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা আছে । কিন্তু আজিও ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে গণ্য কৰা নাই । এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । অসমৰ সম্পদ ৰাষ্ট্ৰীয় কিন্তু সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় । বান-খহনীয়াত অসম দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । দেশৰ ভিতৰতে ক্ষতিৰ ১০ শতাংশ কেৱল অসমৰ । খহনীয়াত জাহ যোৱা মাটিৰ পৰিমাণ দেশৰ ভিতৰত ১১ শতাংশৰো অধিক ।"
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অসমৰ বিভিন্ন সম্পদ ধ্বংসৰ নেপথ্যত চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰে । তেওঁ এই প্ৰসংগত কয়, "যোৱা ১০ বছৰত অসমত ৩৯৭.৮৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বন ধ্বংস কৰা হৈছে । চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত এনে ধ্বংস যজ্ঞ চলিছে ।"
অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধসমূহ ভাগিলে বা অতিৰিক্ত পানী এৰি দিলে অসমত কেনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব তাৰ চিত্র এখনো সাংবাদিকসকলৰ আগত তুলি ধৰে ।
লখিমপুৰত দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এনেদৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অসমৰ বান আৰু শেহতীয়াকৈ বিতৰ্কত থকা কাজিৰঙাৰ ইক' ছেনচিটিভ জ'ন বা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল সন্দৰ্ভত চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : একেটা জীৱনত দুবাৰকৈ বলিয়া বানৰ সন্মুখীন, কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ