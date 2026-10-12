হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস

হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বলি হোৱা হিমাশ্ৰী বড়োৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : October 12, 2026 at 5:52 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 6:55 PM IST
গুৱাহাটী: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যুক সাবটি লোৱা গুৱাহাটীৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাক্ষাৎ কৰে । সোমবাৰে বোন্দাস্থিত হিমাশ্ৰী বড়োৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালটোক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰো আশ্বাস দিয়ে ।
There are no words that can ease the grief Himashri Bodo's parents are carrying today. No parent should ever have to endure such a loss, and my heart goes out to them and to her entire family. Today I met them to share in their sorrow and to give them my personal word that the State will pursue this matter until every fact is brought to light. We are in close coordination with the Government of Andhra Pradesh and the Ministry of Railways to ensure a fair and thorough investigation that reaches its logical conclusion. Himashri's family deserves answers, and they will get them.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "হিমাশ্ৰী বড়োৰ পিতৃ-মাতৃৰ শোক হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আজি শব্দৰ অভাৱ । কোনো অভিভাৱকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহওক । মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লিখিছে, "আজি তেওঁলোকক লগ পালোঁ, তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'লো আৰু তেওঁলোকক মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো যে প্ৰতিটো ৰহস্য উদঘাটন নোহোৱালৈ এই বিষয়টোৰ তদন্ত চলি থাকিব । আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে সমন্বয়ত থাকি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা এক ন্যায্য আৰু সম্যক তদন্ত নিশ্চিত কৰিছোঁ । হিমাশ্ৰীৰ পৰিয়ালে উত্তৰ পাব লাগিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে হিমাশ্ৰী বড়োৰ কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
HCM Dr @himantabiswa visited the residence of late Himashree Bodo at Chapaidang, Bonda, today and extended his heartfelt condolences to her bereaved parents, assuring them of all necessary support from the State Government. The State Government is committed to ensuring that all necessary steps are taken in the matter. @assampolice is continuing its investigation into the circumstances surrounding her death. The Union Railway Minister and the Andhra Pradesh Chief Minister have also been apprised of the matter.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 12, 2026
উল্লেখ্য যে হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে । এয়া হত্যা বুলি বিভিন্ন পক্ষই দাবী কৰাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক বা যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল । সেয়ে তেওঁ ৰে'লৰ পৰা পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অকলে ঘৰলৈ আহি থকা হিমাশ্ৰী বড়ো যদি সঁচাকৈয়ে ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল তেনেহ'লে কিয় ডবাটোত থকা কোনো লোকে এই বিষয়ে আৰক্ষী বা ৰে'ল আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিল । কিয় জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত চেইন টানি ৰে'লখন ৰখোৱা হোৱা নাছিল । সম্প্ৰতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়বোৰত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ