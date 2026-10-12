ETV Bharat / state

হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বলি হোৱা হিমাশ্ৰী বড়োৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

Himanta Biswa Sarma
হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (x@CMOfficeAssam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 5:52 PM IST

|

Updated : October 12, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যুক সাবটি লোৱা গুৱাহাটীৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাক্ষাৎ কৰে । সোমবাৰে বোন্দাস্থিত হিমাশ্ৰী বড়োৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালটোক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰো আশ্বাস দিয়ে ।

হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "হিমাশ্ৰী বড়োৰ পিতৃ-মাতৃৰ শোক হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আজি শব্দৰ অভাৱ । কোনো অভিভাৱকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহওক । মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লিখিছে, "আজি তেওঁলোকক লগ পালোঁ, তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'লো আৰু তেওঁলোকক মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো যে প্ৰতিটো ৰহস্য উদঘাটন নোহোৱালৈ এই বিষয়টোৰ তদন্ত চলি থাকিব । আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে সমন্বয়ত থাকি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা এক ন্যায্য আৰু সম্যক তদন্ত নিশ্চিত কৰিছোঁ । হিমাশ্ৰীৰ পৰিয়ালে উত্তৰ পাব লাগিব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে হিমাশ্ৰী বড়োৰ কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে । এয়া হত্যা বুলি বিভিন্ন পক্ষই দাবী কৰাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক বা যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল । সেয়ে তেওঁ ৰে'লৰ পৰা পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অকলে ঘৰলৈ আহি থকা হিমাশ্ৰী বড়ো যদি সঁচাকৈয়ে ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল তেনেহ'লে কিয় ডবাটোত থকা কোনো লোকে এই বিষয়ে আৰক্ষী বা ৰে'ল আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিল । কিয় জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত চেইন টানি ৰে'লখন ৰখোৱা হোৱা নাছিল । সম্প্ৰতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়বোৰত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ

Last Updated : October 12, 2026 at 6:55 PM IST

TAGGED:

হিমাশ্ৰী বড়ো
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসমৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু
ASSAM GIRL DEATH
HIMASHREE BORO DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.