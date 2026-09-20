চাপৰত ৩২০০ মেগাৱাটৰ আদানী শক্তি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
৪৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পটোৱে নিৰ্মাণ পৰ্যায়ত ২০ হাজাৰ পৰ্যন্ত আৰু কাৰ্যক্ষম হ’লে প্ৰায় ৫ হাজাৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : September 20, 2026 at 5:33 PM IST
ধুবুৰী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰত আদানী পাৱাৰ লিমিটেডৰ ৩২০০ মেগাৱাটৰ আল্ট্ৰা-ছুপাৰক্ৰিটিকেল থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । আদানী পাৱাৰৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ৪৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পটোৱে নিৰ্মাণ পৰ্যায়ত ২০ হাজাৰ পৰ্যন্ত চাকৰি আৰু কাৰ্যক্ষম হ’লে প্ৰায় ৫ হাজাৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া, উদ্যোগৰ নেতা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আৰু আদানী গোটৰ সঞ্চালক জীত আদানী উপস্থিত থাকে । অসমত ৬৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ বিনিয়োগৰ অংশ হিচাপে ২০৩০ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা চাপৰ প্লাণ্ট পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হ’ব ।
বিভিন্ন খণ্ডত ৰাজ্যত বিনিয়োগ ৮০ হাজাৰ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিব ৷ ইতিমধ্যে প্ৰকল্পসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা কাৰ্যকৰীকৰণলৈ আগবাঢ়িছে আৰু আগন্তুক তিনি-চাৰি বছৰত সমগ্ৰ অসমতে চাকৰি, আন্তঃগাঁথনি আৰু নতুন অৰ্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পই স্থানীয় ঠিকাদাৰ, যোগানকাৰী, পৰিবহণ অপাৰেটৰ আৰু সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবেও সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে অসমত আদানী গোটৰ সম্প্ৰসাৰিত বিক্ৰেতা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে অংশগ্ৰহণ আৰু বৃদ্ধিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
With 3,200 MW of power, the Chapar project will bring a new scale of energy, industry and opportunity to the North Bank of Assam. A major step towards unlocking Dhubri’s socio economic potential. pic.twitter.com/VsqSTBvOo4— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমে অঞ্চলটোৰ শক্তি কেন্দ্ৰ হিচাপে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, কেইবাটাও মেগা শক্তি প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । ‘‘এডভান্টেজ আছাম ইনভেষ্টৰ ছামিট ২.০ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা আত্মবিশ্বাসৰ গৌৰৱময় পৰিণতি ৩২০০ মেগাৱাটৰ চাপৰ প্ৰকল্প । প্ৰায় ৪৮,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে এই প্ৰকল্প অসমত এতিয়ালৈকে কৰা একক বিনিয়োগৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ব ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
The Adani Group has made the largest private sector investment in Assam's power sector, putting the state on track to become power-surplus.@AdaniOnline pic.twitter.com/ICaYOlJ4jS— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ব্যাপক নিয়োগৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও ৰাজ্যখনে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু এছজিএছটিৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তেও লাভৱান হ’ব, আনহাতে স্থানীয় উদ্যোগ আৰু উদ্যোগসমূহে উদীয়মান পৰিৱেশ তন্ত্ৰত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।’’
জীত আদানীয়ে কয় যে এই দিনটো অসমৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি । “আদানী পাৱাৰে এই ৩,২০০ মেগাৱাট তাপ শক্তি প্ৰকল্পত ৪৮,০০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব ৷ যাৰ ফলত ঘৰ, ব্যৱসায় আৰু উদ্যোগক সহায় কৰিব পৰাকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সুলভ মূল্যৰ বিদ্যুৎ আনিব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে স্থানীয় ঠিকাদাৰ, যোগানকাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব আৰু সুযোগ মুকলি হ’ব । অসমত বিনিয়োগ কৰি আমি গৌৰৱান্বিত আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ অংশ হ’ব ।” জীত আদানীয়ে কয় ৷
Post #AdvantageAssam 2.0, a wave of private sector job opportunities has opened up. Between the Tata semiconductor plant in Jagiroad and the Adani power plant in Dhubri alone, over 50,000 jobs have been created pic.twitter.com/dmWwkiaRE3— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
তেওঁ অসমৰ অনন্য ভূগোলৰ কথাও কয়, যিয়ে ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ বাবে ‘বেটাৰী’ কৰি তুলিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ বৃদ্ধিত শক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে । চাপৰ উদ্যোগটোত ৮০০ মেগাৱাটৰ চাৰিটা ইউনিট থাকিব আৰু ইয়াত অতি অতি জটিল প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, য’ত উচ্চ কাৰ্যক্ষম ব্যৱস্থা আৰু আধুনিক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।
কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত ই অসমৰ ঘৰুৱা, বাণিজ্যিক আৰু উদ্যোগিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সুলভ শক্তি প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ শক্তিৰ ভিত্তি শক্তিশালী হ’ব । ৬৩,০০০ কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ বিনিয়োগত চাপাৰ প্লাণ্টৰ বাবে প্ৰায় ৪৮,০০০ কোটি টকা আৰু আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড (এজিইএল)ৰ জৰিয়তে ২,৭০০ মেগাৱাট সংযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন দুটা পাম্পড ষ্ট’ৰেজ প্লাণ্ট (পিএছপি)ৰ বাবে প্ৰায় ১৫,০০০ কোটি টকা ।
Assam has just launched its biggest-ever power project.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
The 3,200MW Thermal Power project in western Assam will generate enough electricity to meet the State's entire power needs.
This ₹48,000 crore project is a direct outcome of #AdvantageAssam2.0,held just 18 months ago. pic.twitter.com/Dmj5FiPKCe
আদানী এনাৰ্জি ছলিউচন লিমিটেডে অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰিং প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰি ৰাজ্যৰ শক্তি বিতৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ আধুনিকীকৰণত সহায় কৰিছে ৷
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে গ্ৰুপে অসমত বিমান পৰিবহণ আৰু চিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ (এলজিবিআইএ) টাৰ্মিনেল ২, যিটো চলিত বৰ্ষৰ ২২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈ ৰাজ্যৰ সংযোগ আৰু উদ্যোগিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷
As peak demand nears 4,500 MW, we aim to make Assam power surplus through renewables and storage.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
₹1 lakh cr+ in power investments in the pipeline, reflects investor trust in our policies and ease of doing business.
We will build industries. And we will power them.⚡… pic.twitter.com/MSQHYobaGP
আদানী গ্ৰুপৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু উন্নয়নমূলক শাখা আদানী ফাউণ্ডেচনে উচ্চ অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ ৮ হাজাৰৰো অধিক বানপীড়িত পৰিয়ালক খাদ্য, ঔষধ, অনাময় আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে । ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, জীৱিকা, সামূহিক আন্তঃগাঁথনি আৰু জলবায়ু কাৰ্য্যৰ জৰিয়তে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ ১৯খন গাঁও সামৰি লৈছে ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম-কাজ চলি আছে ।
Assam begins a milestone journey towards Energy security as I perform the Bhumi Pujan of the 3,200MW Ultra Super Critical Thermal Power Project in Chapar https://t.co/XGXjdd9ODg— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আদানী পাৱাৰে প্ৰতিযোগিতামূলক নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ৩২০০ মেগাৱাট শক্তি কেন্দ্ৰটো স্থাপনৰ বাবে সফল নিবিদাকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰা বঁটা লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৰাহুল গান্ধী পাগল, দেখিলে হাঁহি উঠে, মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি ৰাহুলক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ