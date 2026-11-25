ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী উৎপাদন কাৰখানাৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত স্থাপন হ'ব প্রতিৰক্ষা সামগ্রী উৎপাদন কাৰখানা ৷ স্পীড ফ'ৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমছ প্রাইভেট লিমিটেডে স্থাপন কৰিব উদ্যোগটো ৷
Published : November 25, 2026 at 7:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত স্থাপন হ'ব প্রতিৰক্ষা সামগ্রী উৎপাদন কাৰখানা ৷ প্ৰায় ১৪ একৰ ভূমিত প্ৰথম পৰ্যায়ত প্রায় ৫০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে প্রকল্পটো স্থাপন কৰিব । ২০২৮ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰকল্পটো সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হৈ উঠিলে প্রতি বছৰে প্রায় ৩০০টা ভূগর্ভস্থ বাংকাৰ আৰু সুৰক্ষামূলক গাঁথনি, ১০০ টা ড্রোনবিৰোধী ব্যৱস্থা আৰু ১,৫০০ টা ড্রোন নির্মাণ সম্ভৱ হ'ব ।
জানিব পৰা মতে, মুম্বাইস্থিত প্রতিৰক্ষা সামগ্রী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্পীড ফ'ৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমছ প্রাইভেট লিমিটেডে(Speed4Defence Systems Pvt Ltd) প্রায় ৫০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে প্রকল্পটো স্থাপন কৰিব । প্রকল্পটোৰ উৎপাদন আৰু যোগান ব্যৱস্থাত ২৫ ৰ পৰা ৩০ শতাংশ স্থানীয় যোগানকাৰী, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ তথা আনুষংগিক উদ্যোগৰ অংশগ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
প্ৰতিৰক্ষা প্রযুক্তি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটোৱে প্রকল্প স্থাপনৰ লগতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ সৈতে সহযোগিতাৰে গৱেষণা, উন্নয়ন, উদ্ভাৱন আৰু নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে । ফলত আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্র-ছাত্রী, গৱেষক আৰু অধ্যাপকসকলে বাস্তৱিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু অভিযান্ত্রিক সমস্যাৰ সমাধানৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
Assam's Defence Ecosystem welcomes its first anchor investment. Under our Aerospace and Defence Manufacturing Policy, I laid the foundation stone of the Speed4Defence manufacturing facility which will build drones, anti-drone systems and other equipments for our Armed Forces. This facility is close to the border of 4 countries and the first step in our bid to create an entire Defence manufacturing pipeline and bolster the #AtmanirbharBharat vision of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and strengthen the capabilities of our Armed Forces, especially in this strategic sector. Will soon be back here to inaugurate the facility.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
প্রকল্পটোৰ ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ স্থাপনত সফলতাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা সামগ্রী উৎপাদন উদ্যোগ স্থাপনত গুৰুত্ব দিছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যলৈ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্রী উৎপাদন কোম্পানীসমূহক আকর্ষণ কৰিব পৰাকৈ অসম চৰকাৰে অসম এৰ'স্পেচ আৰু প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন নীতি, ২০২৫ ৰ সংশোধন কৰিব ।
This facility is just the beginning. Something very significant is coming up in the newly allotted Defence Park near Guwahati. A mature defence ecosystem in North East will serve the long term interests of our forces. https://t.co/jrDn3ttowF— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"জাগীৰোডত প্রায় ৬ হাজাৰ বিঘা মাটিত এখন ডিফেন্স পার্ক নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ পূৰ্বতে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্র-শস্ত্ৰ আৰু আন সামগ্ৰীৰ ৮০ শতাংশ ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু বাকী ২০ শতাংশ আন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদী প্রধানমন্ত্রী হোৱাৰ পিছত অস্ত্র-শস্ত্র আৰু আন সামগ্রী দেশতে নির্মাণ হ'বলৈ ধৰিছে ।"
অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"ওড়িশাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা পাইপেৰে খাৰুৱা তেল আনি নুমলীগড় শোধনাগাৰত শোধন কৰা হ'ব । নামৰূপত ১০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰখানা স্থাপনৰ বাবেও পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । ধুবুৰীৰ চাপৰত ৫০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে ৩,২০০ মেগাৱাট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ।"
(এজেন্সি ইনপুটৰ সৈতে)
লগতে পঢ়ক: কাছাৰৰ ডলুত নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ