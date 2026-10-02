এইবাৰ বাঁহৰ চাইকেল : ৫ টকাত চাৰ্জ কৰি ৫০ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব
গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰতিষ্ঠানে সাজি উলিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : October 2, 2026 at 3:25 PM IST
গুৱাহাটী : দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে ১৫৭ সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী ৷ গান্ধী জয়ন্তীৰ এই বিশেষ দিনটোতে অসমৰ থলুৱা বাঁহৰে নিৰ্মিত বেম্বো চাইকেল অৰ্থাৎ বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সাজি উলিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত এই চাইকেল আনুষ্ঠানিকভাৱে শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে ।
বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘গান্ধী জয়ন্তীৰ আজিৰ শুভ দিনটোতে আমি নতুন প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰিছো । পুনেৰ বেম্বো ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতি মাহে ১০০০ খন বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল উৎপাদন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত আজি প্ৰথমে কেবাখনো চাইকেল মুকলি কৰা হয় ।’’
Wanna know what I'm riding? It's a Bamboo Bicycle- where the structure is made entirely out of bamboo and certified by BIS.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 2, 2026
In the next few days, we will make it available in parks across Guwahati for people to ride it and share their feedback on the product before its launch. pic.twitter.com/5tfmhOOvrr
মহানগৰীৰ উদ্যানসমূহত প্ৰথম পৰ্যায়ত বাঁহৰ চাইকেলসমূহ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "বাঁহৰ চাইকেল কেইখনক লৈ মানুহৰ যদি মতামত ভাল হয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে বাঁহৰে চাইকেল নিৰ্মাণৰ বিষয়টো ত্বৰান্বিত কৰা হ'ব । মানুহে ভাল বুলি ক'লে চাইকেলসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ব ।’’
যদিহে বাঁহৰ চাইকেলক লৈ ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল হয়, তেন্তে চৰকাৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰা চৰকাৰী আঁচনিসমূহতো এই বাঁহৰ চাইকেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
Bamboo, native to Assam has over 800 byproducts and can be used extensively- from methanol to ATF to reinforced structures & much more.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 2, 2026
The policy of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to classify it as a grass has opened up a world of opportunities for this sector. pic.twitter.com/klcsHECf6X
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘ছয়গাঁৱৰ বেম্বো পাৰ্কত পুনেৰ বেম্বো ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক বাঁহৰ চাইকেল নিৰ্মাণৰ বাবে স্থান দিয়া হৈছিল । এইক্ষেত্ৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহতে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন লিমিটেড আৰু বেম্বো ইণ্ডিয়াৰ মাজত হৈছিল এক বুজাবুজি চুক্তি ৷ কেম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰা মতে, ষ্টিলতকৈও এই বাঁহ বেছি শক্তিশালী তথা মজবুত আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী ৷’’
বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে সাজি উলিওৱা চাইকেলখনৰ সুৰক্ষাজনিত বিষয়তো ব্যুৰ' অৱ ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ডে প্ৰমাণিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কয়, "বাঁহৰ এই চাইকেলৰ যদি ভাল প্ৰয়োগ হয়, তেন্তে অসমে বেম্বো চাইকেল নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব ।’’
A new chapter in sustainable mobility begins in Assam! 🚲— Bimal Borah (@BimalBorah119) October 2, 2026
Hon’ble CM Dr. @himantabiswa dangoriya launched the Assam Bamboo Cycle, turning Assam’s rich bamboo heritage into a symbol of green innovation, modern manufacturing and local enterprise.
With jobs, rural livelihoods and… pic.twitter.com/qGkgcCSbZp
অহা ১০ বছৰত বাঁহ অসমৰ ডাঙৰ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ বাঁহৰ বহুমুখী ব্যৱহাৰ আছে । এই বাঁহৰ পৰা ৮০০ বিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি । বাঁহৰ পৰা টাইলছ, মিথানল, ইথানল, বহনক্ষম এভিয়েছন ইন্ধন আদি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ।’’
উল্লেখযোগ্য যে, বেম্বো ইণ্ডিয়াই সাজি উলিওৱা এই বাঁহৰ চাইকেলখন মাত্ৰ ৫ টকাত চাৰ্জ কৰি ৫০ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰি ।
বাঁহৰ চাইকেল উন্মোচন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈৰ প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ে জানে যে বান সাহায্যৰ বাবে ইতিমধ্যে ৫৫,০০০টা পৰিয়াল বাছনি কৰি চৰকাৰে কাম আগবঢ়াই নিছে । তথাপি সৰু ল’ৰাৰ দৰে কথাই কথাই ৰাজনীতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।’’