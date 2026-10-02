ETV Bharat / state

এইবাৰ বাঁহৰ চাইকেল : ৫ টকাত চাৰ্জ কৰি ৫০ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব

গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰতিষ্ঠানে সাজি উলিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

Launches Bamboo-Framed Bicycle
বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে ১৫৭ সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী ৷ গান্ধী জয়ন্তীৰ এই বিশেষ দিনটোতে অসমৰ থলুৱা বাঁহৰে নিৰ্মিত বেম্বো চাইকেল অৰ্থাৎ বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সাজি উলিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত এই চাইকেল আনুষ্ঠানিকভাৱে শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে ।

বাঁহৰ চাইকেল মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘গান্ধী জয়ন্তীৰ আজিৰ শুভ দিনটোতে আমি নতুন প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰিছো । পুনেৰ বেম্বো ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতি মাহে ১০০০ খন বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল উৎপাদন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত আজি প্ৰথমে কেবাখনো চাইকেল মুকলি কৰা হয় ।’’

মহানগৰীৰ উদ্যানসমূহত প্ৰথম পৰ্যায়ত বাঁহৰ চাইকেলসমূহ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "বাঁহৰ চাইকেল কেইখনক লৈ মানুহৰ যদি মতামত ভাল হয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে বাঁহৰে চাইকেল নিৰ্মাণৰ বিষয়টো ত্বৰান্বিত কৰা হ'ব । মানুহে ভাল বুলি ক'লে চাইকেলসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ব ।’’

যদিহে বাঁহৰ চাইকেলক লৈ ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল হয়, তেন্তে চৰকাৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰা চৰকাৰী আঁচনিসমূহতো এই বাঁহৰ চাইকেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘ছয়গাঁৱৰ বেম্বো পাৰ্কত পুনেৰ বেম্বো ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক বাঁহৰ চাইকেল নিৰ্মাণৰ বাবে স্থান দিয়া হৈছিল । এইক্ষেত্ৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহতে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন লিমিটেড আৰু বেম্বো ইণ্ডিয়াৰ মাজত হৈছিল এক বুজাবুজি চুক্তি ৷ কেম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰা মতে, ষ্টিলতকৈও এই বাঁহ বেছি শক্তিশালী তথা মজবুত আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী ৷’’

বেম্বো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে সাজি উলিওৱা চাইকেলখনৰ সুৰক্ষাজনিত বিষয়তো ব্যুৰ' অৱ ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ডে প্ৰমাণিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কয়, "বাঁহৰ এই চাইকেলৰ যদি ভাল প্ৰয়োগ হয়, তেন্তে অসমে বেম্বো চাইকেল নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব ।’’

অহা ১০ বছৰত বাঁহ অসমৰ ডাঙৰ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ বাঁহৰ বহুমুখী ব্যৱহাৰ আছে । এই বাঁহৰ পৰা ৮০০ বিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি । বাঁহৰ পৰা টাইলছ, মিথানল, ইথানল, বহনক্ষম এভিয়েছন ইন্ধন আদি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ।’’

উল্লেখযোগ্য যে, বেম্বো ইণ্ডিয়াই সাজি উলিওৱা এই বাঁহৰ চাইকেলখন মাত্ৰ ৫ টকাত চাৰ্জ কৰি ৫০ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰি ।

বাঁহৰ চাইকেল উন্মোচন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈৰ প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ে জানে যে বান সাহায্যৰ বাবে ইতিমধ্যে ৫৫,০০০টা পৰিয়াল বাছনি কৰি চৰকাৰে কাম আগবঢ়াই নিছে । তথাপি সৰু ল’ৰাৰ দৰে কথাই কথাই ৰাজনীতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : জাতিৰ পিতাক স্মৰণ : গুৱাহাটীৰ ক’ত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন ?

লগতে পঢ়ক : স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই

TAGGED:

বাঁহৰে নিৰ্মিত চাইকেল
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বাঁহ অসমৰ ডাঙৰ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত
সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান
LAUNCHES BAMBOO FRAMED BICYCLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.