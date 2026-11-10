ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নতুন মিছন: হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাষ্টাৰপ্লেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধ আৰু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বৈজ্ঞানিকভাৱে উদ্ধাৰৰ বাবে মৰিগাঁও-কামৰূপ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিকল্পনাৰ বুজ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
By PTI
Published : November 10, 2026 at 11:10 PM IST
মৰিগাঁও: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে খহনীয়াত জাহ যোৱা ভূমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বৃহৎ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ জিলা ভ্ৰমণ কৰি এই ভূমি উদ্ধাৰ প্ৰকল্প তথা মথাউৰি শক্তিশালীকৰণৰ বুজ লয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নদীৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চলি থকা কাৰ্যসূচীৰ পৰ্যালোচনা কৰে । পৰিদৰ্শন কালত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে অসমত প্ৰতি বছৰে গড়ে প্ৰায় ৮,০০০ হেক্টৰ ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত জাহ যায়, যদিও নদীৰ অন্য প্ৰান্তত পলস পৰি নতুন চৰ বা ভূমিৰ সৃষ্টি হয় ।
Assam loses an estimated 8,000 hectares of land to riverbank erosion every year, even as siltation creates new land elsewhere. Our strategy has two parts: strengthening embankments to protect vulnerable areas from erosion, and developing newly formed land for productive use in agriculture and tourism. Today, I visited two such sites to review progress and plans on the ground.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 10, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স হেণ্ডেলত এই সন্দৰ্ভত এক প'ষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমাৰ ৰণনীতিৰ দুটা প্ৰধান অংশ আছে— প্ৰথমটো হ’ল খহনীয়া প্ৰৱণ এলেকাসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মথাউৰিসমূহ শক্তিশালী কৰা আৰু দ্বিতীয়টো হ’ল নদীৰ বুকুত নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ভূমিক কৃষি তথা পৰ্যটন খণ্ডৰ বাবে উৎপাদনক্ষম কৰি গঢ়ি তোলা ।"
মৰিগাঁৱৰ চনকাত হ’ব বৃহৎ ভূমি উদ্ধাৰ প্ৰকল্প
মৰিগাঁও জিলাৰ চনকাত চলি থকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হ’বলগীয়া ভূমি উদ্ধাৰ প্ৰকল্পৰমুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পৰ্যালোচনা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, চনকাত অতি শীঘ্ৰে ১,০০০ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ হ’ব আৰু আন ১৫০০ বিঘা ভূমিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত মুঠ ৩টা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৪,০০০ ৰ পৰা ৫,০০০ বিঘা ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত কৃষি আৰু পৰ্যটন খণ্ডত এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰ মুকলি হ’ব ।
ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগে কাচশিলাৰ পৰা নৰসিংহ পাহাৰ আৰু নৰসিংহ পাহাৰৰ পৰা গণেশ পাহাৰ পৰ্যন্ত খহনীয়াপ্ৰৱণ অংশসমূহ বৈজ্ঞানিক তথা কাৰিকৰী পদ্ধতিৰে স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক অভিলাষী লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ’লে নদী কাষৰীয়া কৃষিভূমি আৰু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহে চিৰস্থায়ী সুৰক্ষা লাভ কৰিব । ইয়াৰোপৰি কৃষিকাৰ্য আৰু জলসিঞ্চনৰ ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ ঘটিব, যিয়ে কৃষক সমাজলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব ।
কামৰূপৰ কায়াতলতো চলিব বিশেষ অভিযান
মৰিগাঁৱৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কামৰূপ জিলাৰ প্ৰস্তাৱিত কায়াতল প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ ফলত ওলাই পৰা প্ৰায় ২,০০০ বিঘাতকৈও অধিক ভূমি বৈজ্ঞানিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰে । এই উদ্ধাৰ হ’বলগীয়া ভূমিখিনিক কৃষি, উদ্যোগ আৰু জনবসতিৰ বাবে উপযোগী কৰি অসমৰ অৰ্থনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পৰাকৈ সজাই তোলা হ’ব বুলি চিএমঅ’ই প্ৰকাশ কৰে ।
আজিলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিদৰ্শন কালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাজ্যৰ কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই উপস্থিত থাকে ।