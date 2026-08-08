ETV Bharat / state

মঙলদৈৰ শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মঙলদৈৰ ঔতোলাত ছিগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । বান শিবিৰত থকা লোকক পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগানৰ নিৰ্দেশ ।

assam cm inspects flood damaged embankment and relief camp in mangaldoi
মঙলদৈৰ শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : উজনি অসমৰ ৪ খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ দৰং জিলাৰ বানপীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে । শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰে ।

মেৰামতি কৰি থকা মথাউৰিৰ অংশৰ লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও অঞ্চলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খহনীয়া আৰু মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুলশী নদীয়ে ছিগা মথাউৰিও পৰিদৰ্শন কৰে ।

মঙলদৈত বান পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাইজৰ বহুত দুখ হৈছে । মই মথাউৰিটো চাব আহিছিলোঁ । মোৰ লগত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী আৰু বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী আছে । জলসম্পদ বিভাগে কৰি থকা কাম চালো । ভৱিষ্যতে এই মথাউৰিটো শক্তিশালী কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক যিমান পাৰি চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজত সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

মথাউৰি আৰু বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান শিবিৰতো উপস্থিত হয় । তেওঁ ঔতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বান শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় । তাৰ মাজতে শিবিৰত লোকসকলক কি ধৰণৰ খাদ্য দিয়া হৈছে সেয়াও পৰীক্ষা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্যবোৰো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে । সেই সময়ত তেওঁ বন্যাৰ্তৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

assam cm inspects flood damaged embankment and relief camp in mangaldoi
বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে মঙলদৈত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত খাদ্য পৰীক্ষা কৰি থকা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "দৰঙৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য পৰীক্ষা কৰিলোঁ । মই বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছো যে তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা খাদ্য সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হ'ব লাগে আৰু পুষ্টিৰ মান নিশ্চিত কৰিব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা মঙলবাৰে দৰং জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰে । নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈৰ ঔতোলাত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ঔতোলা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰে । সম্প্ৰতি প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা দুটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া ১০০ৰো অধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । একেদৰে কুলশী নদীয়েও নাহৰবাৰী অঞ্চলত মথাউৰি ছিগে । ফলত অঞ্চলটোৰ বহু কেইটা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

লগতে পঢ়ক :

নাজিৰা নেপালীখুঁটিত বানত বিধ্বস্ত ঘৰ নতুনকৈ সাজিছে চলমানৰ এনজিঅ’ আৰু গ্ল’বেল শিখছে

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দৰং
নোৱা নদী
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.