মঙলদৈৰ শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মঙলদৈৰ ঔতোলাত ছিগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । বান শিবিৰত থকা লোকক পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগানৰ নিৰ্দেশ ।
Published : August 8, 2026 at 7:07 PM IST
মঙলদৈ : উজনি অসমৰ ৪ খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ দৰং জিলাৰ বানপীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে । শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰে ।
মেৰামতি কৰি থকা মথাউৰিৰ অংশৰ লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও অঞ্চলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খহনীয়া আৰু মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুলশী নদীয়ে ছিগা মথাউৰিও পৰিদৰ্শন কৰে ।
সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাইজৰ বহুত দুখ হৈছে । মই মথাউৰিটো চাব আহিছিলোঁ । মোৰ লগত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী আৰু বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী আছে । জলসম্পদ বিভাগে কৰি থকা কাম চালো । ভৱিষ্যতে এই মথাউৰিটো শক্তিশালী কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক যিমান পাৰি চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজত সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
মথাউৰি আৰু বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান শিবিৰতো উপস্থিত হয় । তেওঁ ঔতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বান শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় । তাৰ মাজতে শিবিৰত লোকসকলক কি ধৰণৰ খাদ্য দিয়া হৈছে সেয়াও পৰীক্ষা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্যবোৰো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে । সেই সময়ত তেওঁ বন্যাৰ্তৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত খাদ্য পৰীক্ষা কৰি থকা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "দৰঙৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য পৰীক্ষা কৰিলোঁ । মই বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছো যে তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা খাদ্য সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হ'ব লাগে আৰু পুষ্টিৰ মান নিশ্চিত কৰিব লাগে ।"
Inspected the food being prepared for the flood affected people sheltered in our Relief Camps in Darrang.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 8, 2026
I have instructed officials to ensure hygiene and correct nutritional standards of the food being offered.#AssamFloodResponse pic.twitter.com/nEemiYwPKK
উল্লেখ্য যে যোৱা মঙলবাৰে দৰং জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰে । নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈৰ ঔতোলাত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ঔতোলা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰে । সম্প্ৰতি প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা দুটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া ১০০ৰো অধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । একেদৰে কুলশী নদীয়েও নাহৰবাৰী অঞ্চলত মথাউৰি ছিগে । ফলত অঞ্চলটোৰ বহু কেইটা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
লগতে পঢ়ক :
নাজিৰা নেপালীখুঁটিত বানত বিধ্বস্ত ঘৰ নতুনকৈ সাজিছে চলমানৰ এনজিঅ’ আৰু গ্ল’বেল শিখছে