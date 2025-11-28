ETV Bharat / state

মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে 'প্ৰেৰণা': শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আন এক আঁচনি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জলপানি । চাৰিমাহৰ বাবে মাহিলি ৩০০ টকা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে 'প্ৰেৰণা' আঁচনিৰ ।

CM inaugurated Prerona scheme
শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আন এক আঁচনি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 'প্ৰেৰণা' নামৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰেৰণা আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৪.৪০ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে চলিত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা চাৰিমাহৰ বাবে প্ৰতিমাহে ৩০০ টকাকৈ লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন সামগ্ৰী, কিতাপ, পুষ্টিকৰ খাদ্য আদি ক্ৰয় কৰাৰ দিশত সহায়ক হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনিখন মুকলি কৰা হয় ।

শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আন এক আঁচনি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীক ৩০০ টকাৰ জলপানিৰ চেক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰে ।

অনুষ্ঠানৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰেৰণা নামেৰে এখন নতুন আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা চাৰে চাৰি লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল পৰীক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মাহত তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত মাহিলি ৩০০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।"

আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি সকলোৱে জানো, অসমত বহু দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, যিসকলে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্ত পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ বাবে আৰ্থিক পৰিবেশ নাথাকে । কিতাপ এখন কিনিব খুজিলে, কাগজ-বহী কিনিব খুজিলে সুবিধা নাথাকে । আৰু কোনোবা এজন শিক্ষৰ ওচৰলৈ গৈ কিবা শিকিবলৈ ইচ্ছা থাকিলেও পৰিবহণ খৰচ নাথাকে । এই জালপানিটো পোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিশেষকৈ দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা আত্মবিশ্বাস আহিব যে নিশ্চিতভাবে চৰকাৰে আমাক বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, নিযুত মইনা আঁচনিও দিব আৰু এখন আত্মবিশ্বাসী অসমৰ অধিকাৰী হ'ম ।"

CM inaugurated Prerona scheme
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, সংসদ বিজুলী কলিতা মেধি আদি (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে নেতিবাচক চিন্তা আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জীৱনৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰেৰণা যোগোৱা কামটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ । এই আঁচনিখন এই দিশত প্ৰভাৱী পদক্ষেপ । প্ৰায় চাৰে চাৰি লাখ শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হোৱাৰ লগতে দেউতাকসকলৰ আৰ্থিক সকাহ হ'ব । সেইবাবে মই শিক্ষা মন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত কয়, "আমি বিদ্যালয়সমূহত সাতৰ পৰা আঠ কোটি টকা দিছোঁ । নতুনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবছৰে ২০০-৩০০ নতুন স্কুল বনাই আছে ।"

উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়ববীয়া প্ৰমুখ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :নিলম্বিত বিধায়কৰ বাবে ডিটেনশ্যন কোঠা লাগে বিধানসভাত : মন্ত্রী বিমল বড়াৰ অধ্যক্ষলৈ আহ্বান
লগতে পঢ়ক :'মিৰিজিম' তৈয়াৰ কৰি আজুৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটা: কি এই 'মিৰিজিম' ?

TAGGED:

ASSAM LAUNCHES PRERONA SCHEME
CM HIMANTA BISWA SARMA
প্ৰেৰণা আঁচনি
ইটিভি ভাৰত অসম
CM INAUGURATED PRERONA SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.