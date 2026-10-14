মৰাণ-মটক জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক, জনজাতিকৰণৰ লগতে বিভিন্ন আলোচনা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ মূলতে প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয়, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ পাব লাগিব ।
By PTI
Published : October 14, 2026 at 10:34 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মিলিত হয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ মূলতে প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয়, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ পাব লাগিব ।
ডিব্ৰুগড়ত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে দুখন পৃথক বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দুয়ো জনগোষ্ঠীৰ চহকী ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ লগতে তেওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নতি, শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
তেওঁ ছটা মৰাণ সংগঠন আৰু পাঁচটা মটক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ সম্প্ৰদায়সমূহৰ সামাজিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্পৰ্কীয় একাধিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁলোকৰ মূল চিন্তা, আকাংক্ষা আৰু দাবীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
এই আলোচনাত অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদাৰ দাবী, নিজ নিজ সম্প্ৰদায় পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, শৈক্ষিক সুযোগ, চিকিৎসাৰ আসন, ক্ৰীড়া উন্নয়ন আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক কল্যাণৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হয় ।
ড৹ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আকাংক্ষাসমূহ যাতে যথাযথভাৱে বিবেচনা কৰা হয় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰ দায়বদ্ধ হৈ আছে ।
তেওঁ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে স্থায়ীভাৱে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়ে যে চৰকাৰে মৰাণ আৰু মটক সংগঠনসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি যাব, অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ উদ্বেগসমূহ সমাধানৰ বাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।
আনহাতে, ডিব্ৰুগড়ৰস্থিত দ্বিতীয় বিধানসভা চৌহদ আৰু খনিকৰ মাল্টি স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি কাৰ্যবাহী সংস্থাসমূহক গুণগত মান বজাই ৰাখি নিৰ্মাণ কাৰ্য ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
দ্বিতীয় বিধানসভা চৌহদ ভ্ৰমণৰ সময়ত ড৹ শৰ্মাই প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন উপাদানৰ বুজ লয় আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা ৩০ মাহৰ যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্যকৰী দলটোক গুণগত মানৰ লগত আপোচ নকৰাকৈ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে সময়মতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
#WATCH | Dibrugarh, Assam: Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma today reviewed the progress of the Khanikar Multi Sports Complex. He directed officials to accelerate construction while ensuring uncompromising quality standards. https://t.co/jaRRRAGTTu— ANI (@ANI) October 14, 2026
এই চৌহদত থাকিব মূল বিধানসভা ভৱন, বিধায়ক হোষ্টেল, ৮০০ জন অতিথি বহিব পৰাকৈ প্ৰেক্ষাগৃহ, আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সা-সুবিধা ।
প্ৰগতিশীল আৰু আগন্তুক অসমৰ আকাংক্ষাক মূৰ্ত কৰি তোলাৰ সমান্তৰালকৈ এই চৌহদ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ উচ্চতা আৰু মৰ্যাদা প্ৰতিফলিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই খনিকৰ মাল্টি স্প’র্টছ কমপ্লেক্সৰ নির্মাণ কার্যও পৰিদর্শন কৰি ইয়াৰ অগ্ৰগতি পর্যালোচনা কৰি উন্নত মান বজাই ৰাখি নির্মাণ ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে সময়োপযোগী নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কার্যকৰী সংস্থাটোক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে এই সুবিধাই অসমৰ বাবে এক স্থায়ী সম্পদ হিচাপে কাম কৰিব লাগে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক প্ৰশিক্ষণ, পাৰদৰ্শিতা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছক হুংকাৰ দি বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা কৰ্মীলৈকে দলে-বলে ওলাই আহিল যোৰহাটৰ ৰাজপথত