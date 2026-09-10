Real Estate: গুৱাহাটীৰ খুচুৰা ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰ এতিয়া গৰম, সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী

Real Estate: গুৱাহাটীৰ খুচুৰা ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰ এতিয়া গৰম, সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী
নেক্সাছ চিলেক্ট ট্ৰাষ্টৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ১৬০০ কোটি টকীয়া এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷ যাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান গেলেক্সি কমপ্লেক্সৰ ১০০% মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিব...
Published : September 10, 2026 at 8:07 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ত ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায়ে বিশাল পৰিসৰ লাভ কৰিছে । চৌদিশে বিশাল বিশাল অট্টালিকাবোৰ গঢ় লৈ উঠিছে । দেশৰ বিভিন্ন নগৰ-চহৰত সৰু সৰু এপাৰ্টমেণ্টৰো চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ।
বিগত সময়ত অসম চৰকাৰৰ ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিলৰ সময়তো তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায়ত বিভিন্ন শিতান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ৷
এই ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায় গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেদৰে চলিছে, সেই সম্পৰ্কে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Guwahati's retail real estate market is a hot deal now!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 10, 2026
Nexus Select Trust’s ₹1,600 crore deal to acquire 100% ownership of the upcoming Galaxy complex, comprising a 5 lakh sq ft mall and a 164-room Hyatt Regency, is a major vote of confidence in the city’s potential.
This… pic.twitter.com/ReS1K96FHD
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ খুচুৰা বজাৰখন আজিকালি অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ! নেক্সাছ চিলেক্ট ট্ৰাষ্টৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ১৬০০ কোটি টকীয়া এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷ যাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান গেলেক্সি কমপ্লেক্সৰ ১০০% মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিব ৷ এই চৌহদটোত ৫ লাখ বৰ্গফুটৰ অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত মল আৰু ১৬৪ টা কোঠাযুক্ত হায়াট ৰিজেন্সী থাকিব ৷ ই গুৱাহাটী মহানগৰীক লৈ প্ৰকাশ কৰা সম্ভাৱনাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ ওপৰত থকা আস্থাৰ এক বৃহৎ চিহ্ন ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই বিনিয়োগে গ্ৰাহকসকলৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিকাশৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ৷ মই ঔদ্যোগিক সংস্থা, বিনিয়োগকাৰী আৰু বজাৰৰ নেতাসকলক এই বিকাশৰ কাহিনীৰ অংশীদাৰ হ’বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ।’’
উল্লেখ্য যে, এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে । ৰিয়েল ইষ্টেটত বিনিয়োগৰ ফলত চাকৰি সৃষ্টি হয় ৷ অসমত বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰত বাৰ্ষিক বৃদ্ধি ৮-১০ শতাংশ হাৰত হৈছে ।
২০৪৫ চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ৪০ লাখলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যাৰ ফলত ৭.৫ লাখ পৰিয়ালৰ গৃহৰ অভাৱ দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ বাবে ৰিয়েল ইষ্টেটৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈ থাকিব।
লগতে পঢ়ক: সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, গুৱাহাটী-গোৱালিয়ৰত প্ৰতিবাদ