ৰাহুল গান্ধী পাগল, দেখিলে হাঁহি উঠে, মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি ৰাহুলক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মধুপুৰ সত্ৰ আটকধুনীয়া ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যৌথ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৷
Published : September 19, 2026 at 8:00 PM IST
ধুবুৰী : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৰ স্মৃতি বিজড়িত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
শনিবাৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, অশ্বিনী ৰায়ক লগত লৈ কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
গুৰুদুজনাৰ স্মৃতি বিজৰিত মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়মূলক প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"মধুপুৰ সত্ৰ আটকধুনীয়া ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ যদিহে আৰু অধিক ভূমি পাওঁ তেতিয়া অধিক বিশাল পৰিসৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মধুপুৰ সত্ৰ ৷ এই ক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৩০ কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷
एक murder accused को राहुल गांधी ने बंगाल के उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। pic.twitter.com/puExQUgwUv— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2026
মধুপুৰ সত্ৰ কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তাৰ আৰ্হি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধিৰ দল বটদ্ৰবা থান লৈ যাব ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সংস্কৃতি, সামাজিক ভাবে জড়িত যিহেতু দুয়োখন চৰকাৰে মিলি মধুপুৰ সত্ৰ পৰ্যটনস্থলী ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ আলোচনা কৰা হৈছে ৷"
Madhupur Satra in Coochbehar is the very soul of our Vaishnavite heritage, the sacred ground where Mahapurush Srimanta Sankardev spent his final days.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2026
We have a comprehensive vision to develop it into a grand centre of religious tourism, one that honours the sanctity of the… pic.twitter.com/JdsXHM7ZaI
আনহাতে মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰগংত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"পশ্চিমবংগত আগতে চৰকাৰে আছিল নেকি ? মই আগতে সত্ৰ লৈ আহিব খুজিলে মমতা দিদিয়ে মোক আহিবলৈ দিয়া নাছিল । দুদিন পিছত আহক, পাঁচদিনৰ পাছত আহক বুলি কৈ থাকিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷"
महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार स्थित श्रीश्री मधुपुर सत्र में अपने जीवन के अंतिम समय बिताए।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2026
जैसे हमने उनके जन्मस्थान बटद्रवा को विकसित किया है, उसी प्रकार उनके महासमाधि स्थल मधुपुर सत्र को भी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर एक भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। pic.twitter.com/PlqmCM900Y
পশ্চিমবংগৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাবে প্ৰক্ষেপ কৰা নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ৰাহুল গান্ধীয়ে মানুহ হত্যাৰ বাবে তাক লাইচেঞ্চ দিছিলে নেকি ? ৰাহুল গান্ধী পাগল ৷ কেতিয়াবা দাড়ি দীঘল কৰিব, কেতিয়াব নাৰাখে, কেতিয়াবা বিদেশত, কেতিবা দেশত দেখো ৷ তেওঁক দেখিলে পাগল যেন লাগে আৰু দেখিলে হাঁহি উঠে ৷"
লগতে পঢ়ক:মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা ঘৃণাসূচক মন্তব্য়ৰ গোচৰত দিল্লীৰ আদালতৰ থানালৈ চমন