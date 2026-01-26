দ্বিতীয় ৰাজধানীত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন : ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

দ্বিতীয় ৰাজধানীত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন : ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
দ্বিতীয় ৰাজধানীত গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : January 26, 2026 at 11:44 AM IST
ডিব্ৰুগড় : আজি ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । ডিব্ৰুগড়ত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীক লৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গণৰাজ্য দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰে । ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় মুকলি কৰা দিনটোত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ২৬ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱস ।
ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰ অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ২০২৫ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰিছিল । অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰি ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গতিশীল কৰি তুলিলে ।
গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ত পুৱাই গছপুলি ৰোপণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ পাছতে থানা চাৰিআলিত থকা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধা জনায় । ইয়াৰ পাচতে খনিকৰ খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসত উপস্থিত হৈ বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতে খোলা জীপত উঠি ৰাইজক অভিবাদন জনাই পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে আকাশমাৰ্গৰ পৰা হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে কৰা হয় পুষ্পবৃষ্টি । ডিব্ৰুগড়ত গণৰাজ্য দিৱসৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি চৰকাৰৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে দেশ উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ ৰাজ্যত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন হৈছিল বন্ধ, বন্দুক, বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনাৰ মাজত কিন্তু আজি আমি স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস গৌৰৱেৰে পালন কৰিব পাৰিছো । আজি আমি সমতা, বিকাশৰ জয় গান গাই গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিব পাৰিছো । অহা ৩০ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দ্বিতীয় বিধানসভা গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।’’
‘‘ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে আগবঢ়াই নিবলৈ আমি সংকল্প লৈছো । উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰখনত ডিব্ৰুগড় আগবাঢ়ি গৈছে । গুৱাহাটীলৈ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকী আহোতে ডিব্ৰুগড়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন চাৰ্কিট বেঞ্চ স্থাপন কৰাৰ অনুৰোধ কৰিছো । খুব সোনকালে সেয়া হৈ উঠিব ।’’ এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান আৰু অসমক লৈ নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
মৰাণত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই :
আজি দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে মৰাণ অভয়পুৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই প্ৰথমে স্মৃতি তৰ্পন কৰে ৷
ইয়াৰ পাছতে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে ৷ পতাকা উন্মোচন কৰি ৰাইজক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰা ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে ৷
বৰ্তমান চৰকাৰখনে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে যাতে মৰ্যদাসহকাৰে জীৱন-ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কাম কৰি থকা বুলি মন্তব্য কৰে ৷ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা জনকল্যাণমূলক আঁচনি, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, নিবনুৱাৰ নিযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন দিশত বহুদূৰ আগুৱাই যোৱা বুলিও ভাষণ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
অন্যহাতে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে মৰাণ গড়কাপ্তানি পৰিদৰ্শন ভৱনত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পন কৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ৷