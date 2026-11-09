মৈৰাবাৰীৰ মানুহ মৈৰাবাৰীতে থাকক, কিয় ডিব্ৰুগড়-তিনিচুকীয়ালৈ যাব লাগে: মুখ্যমন্ত্ৰী

মৈৰাবাৰীৰ মানুহ মৈৰাবাৰীতে থাকক, কিয় ডিব্ৰুগড়-তিনিচুকীয়ালৈ যাব লাগে: মুখ্যমন্ত্ৰী
দীপাৱলীক ঈদ বুলি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লাহৰীঘাটত দিয়ে...
Published : November 9, 2026 at 5:14 PM IST
নগাঁও : চামগুৰিৰ পাছত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ সয়মত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি, লাহৰীঘাটত উপস্থিতি হৈ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
বৰ্তমান সময়ত যি দৰে ৰাইজে বিজেপিক আদৰি লৈছে তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে, ২০৩১ৰ নিৰ্বাচনত ১২৬খনৰ ১২৬খনে বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ কয়,"বিগত নিৰ্বাচনত ১০০ খনৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে পালে ৷ আগন্তুক ২০৩১ৰ নিৰ্বাচনত ১১০ ৰো অধিক আৰু ৩৬ চনলৈকে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন আসনেই বিজেপিৰ দখললৈ আহিব। আগন্তুক ৫০ বছৰলৈ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ নাহে ৷"
লাহৰীঘাটৰ উন্নয়নৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসম মালাৰ আঁচনিৰ অধীনত মৈৰাবাৰীৰ পৰা লাহৰীঘাটলৈকে ২০ কিলোমিটাৰ পথ পকীকৰণ, লাহৰীঘাটত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷ লগতে সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাক অৱগত কৰিলে আমি সমাধানৰ চেষ্টা কৰিম ৷"
উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বনাঞ্চল দখল কৰি ঘৰৰ বনালে উচ্ছেদ কৰা হ'ব ৷ মৈৰাবাৰীৰ মানুহ মৈৰাবাৰীতে থাকিব লাগে ৷ কিয় ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়ালৈ যাব লাগে ৷ হিন্দু-মছুলমান চাই উচ্ছেদ কৰা নহয় ৷ আজি (সোমবাৰে) শিৱসাগৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছে ৷ কোনো লোকে চৰকাৰী ভূমি বা পদপথ বেদখল কৰিব তাক উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"উচ্ছেদৰ ফলত হাতী মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাইছে ৷ তাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ কাৰ্বিং আংলঙত চলোৱা উচ্ছেদ ৷ বনভূমি বেদখলৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছত এতিয়া হাতীয়ে বিচৰণ কৰি আছে ৷ কাজিৰঙাত ভূমি বেদখল কৰিলে, জনজাতিয় এলেকাৰ ভূমি অধিকাৰ কৰিলে উচ্ছেদ কৰাটো স্বাভাৱিক ৷"
এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এনকাউণ্টাৰ কেৱল মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়। আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিলে আৰক্ষীয়ে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। সেয়া হিন্দুয়েই হওক অথবা মুছলমানে হওক ।"
कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान देना कि ‘दिवाली खुशियों की ईद है’, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की ऐसी संकीर्ण सोच से दोनों समुदायों की भावनाएं आहत होती हैं। त्योहारों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। https://t.co/9bZcTk1arc— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 9, 2026
দীপাৱলীক ঈদ বুলি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দৰে নেতা তথা কংগ্ৰেছ হিন্দু মুছলমান কৰোৰে পক্ষত নাই । ঈদত মুছলমানসকলে পূজা নকৰে, ফটকা আতচবাজী নকৰে । এনে ক্ষেত্ৰত দীপাৱলীক ঈদ বুলি কৰা মন্তব্যত হিন্দুসকলে যিমান বেয়া পাইছে, ইছলাম ধৰ্মাবলম্বীসকলেও সিমানেই বেয়া পাইছে ।”
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক নিৰ্বাচনত ১২৬খন আসনতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰাটোৱেই বিজেপিৰ লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা