ETV Bharat / state

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়কলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

বুধবাৰে অন্ত পৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ৷

assam cm himanta biswa sarma, Gaurav Gogoi
বুধবাৰে অন্ত পৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাক যুদ্ধ অব্যাহত আছে ৷ শনিবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই কয়,"য'ত, য'ত বিজেপিৰ বিধায়ক আছে সেই সমষ্টি কেইটাত ৰাস্তা-ঘাট উন্নয়ন হৈছে ৷ স্কুল-কলেজ হৈছে, অৰুণোদয়, মহিলাই উদ্যমিতা আঁচনি পাইছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপি বিধায়ক নথকা সমষ্টিত ৰাস্ত-ঘাটৰ সমস্যা, মহিলাসকলে অৰুণোদয় নাপায় ৷ ৰূপহীহাত বিধানসভা সমষ্টিটো বিধায়ক নুৰুল হুদাই ভেঞ্চাৰ কৰি ৰাখিছে ৷ সমষ্টি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰা বিধায়ক বা দলক কিয় ভোট দিব ৰাইজে ৷"

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত ১০০ শতাংশ কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত ৷ যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে মানুহক ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰিছে, বিশ্বাসঘাটক কৰিছে ৷ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"ৰাইজে বিজেপিক আস্থাত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৷ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ সলনি কংগ্ৰেছক জিকোৱাটো অতি জৰুৰীৰ হৈ পৰিছে বুলি ৰাইজে ভাবিছে ৷"

কংগ্ৰেছ নেতা জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কয়,"নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জিকাটো নিশ্চিত ৷ যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে ৷"

এআইইউডিএফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে কয়,"UCC বিজেপিৰ এজেণ্ডা ৷ আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোক একেলগে বসবাস কৰো ৷ কিন্তু তেওঁলোকে সংবিধানৰ সকলো নীতি নিয়ম ভংগ কৰি অসমত UCC জাপি দিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ৷ UCCৰ দ্বাৰা হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত বিদ্বেষ ঘটাবলৈ এই আইন আৰু আমি ইয়াক কলা আইন বুলি অভিহিত কৰিছো ৷"

লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীত সাজু জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
গৌৰৱ গগৈ
ৰফিকুল ইছলাম
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.