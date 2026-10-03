নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়কলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়কলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
বুধবাৰে অন্ত পৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ৷
Published : October 3, 2026 at 9:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাক যুদ্ধ অব্যাহত আছে ৷ শনিবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই কয়,"য'ত, য'ত বিজেপিৰ বিধায়ক আছে সেই সমষ্টি কেইটাত ৰাস্তা-ঘাট উন্নয়ন হৈছে ৷ স্কুল-কলেজ হৈছে, অৰুণোদয়, মহিলাই উদ্যমিতা আঁচনি পাইছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপি বিধায়ক নথকা সমষ্টিত ৰাস্ত-ঘাটৰ সমস্যা, মহিলাসকলে অৰুণোদয় নাপায় ৷ ৰূপহীহাত বিধানসভা সমষ্টিটো বিধায়ক নুৰুল হুদাই ভেঞ্চাৰ কৰি ৰাখিছে ৷ সমষ্টি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰা বিধায়ক বা দলক কিয় ভোট দিব ৰাইজে ৷"
নগাঁৱত এতিয়া কেৱল এটাই চৰ্চা— এন ডি এ আৰু এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী শ্ৰীদেৱাশীষ শৰ্মাৰ জয় নিশ্চিত৷ ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব উৎসাহ আৰু অংশগ্ৰহণৰ মাজত আজি জুৰীয়াৰ কদমনিত... https://t.co/WuoldGuCth— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2026
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত ১০০ শতাংশ কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত ৷ যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে মানুহক ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰিছে, বিশ্বাসঘাটক কৰিছে ৷ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে ৷"
Nagaon, Assam: On Nagaon by-election, Congress MP Gaurav Gogoi says, " we are 100% confident that we are going to win the nagaon by-election. the bjp government here has betrayed every section of society. the land of the tribal communities has been taken away...." pic.twitter.com/dvcvtdSW6c— IANS (@ians_india) October 3, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাইজে বিজেপিক আস্থাত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৷ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ সলনি কংগ্ৰেছক জিকোৱাটো অতি জৰুৰীৰ হৈ পৰিছে বুলি ৰাইজে ভাবিছে ৷"
কংগ্ৰেছ নেতা জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কয়,"নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জিকাটো নিশ্চিত ৷ যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে ৷"
#WATCH | Nagaon, Assam: On Gujarat adopting the Uniform Civil Code (UCC), AIUDF General Secretary Rafiqul Islam says, " ucc is a sinister agenda of the bjp. they want to implement it forcibly. the very fabric of india is defined by the coexistence of people from diverse castes,… pic.twitter.com/68jHHF4FZS— ANI (@ANI) October 3, 2026
এআইইউডিএফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে কয়,"UCC বিজেপিৰ এজেণ্ডা ৷ আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোক একেলগে বসবাস কৰো ৷ কিন্তু তেওঁলোকে সংবিধানৰ সকলো নীতি নিয়ম ভংগ কৰি অসমত UCC জাপি দিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ৷ UCCৰ দ্বাৰা হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত বিদ্বেষ ঘটাবলৈ এই আইন আৰু আমি ইয়াক কলা আইন বুলি অভিহিত কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীত সাজু জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প: মুখ্যমন্ত্ৰী