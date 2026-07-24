ETV Bharat / state

ইউএছটিএমৰ বাবে গুৱাহাটী চহৰ নিঃশেষ হ'ব পাৰে?

ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ ন্যায়লয়ত চলি আছে গোচৰ ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
ইউএছটিএমৰ বাবে গুৱাহাটী চহৰ নিঃশেষ হ'ব পাৰে? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মেঘালয়ৰ যোৰাবাটস্থিত ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

শুকুৰবাৰে লোকসেৱা ভৱন অনুষ্ঠিত সাংবাদমেলত ইউএছটিএমৰ কাৰণে কিমান ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা হ'ব সেই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ দ্বাৰা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা চলি আছে ৷ ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ৷ প্ৰতিবেদনত গুৱাহাটী শেষ কৰি দিব পৰা ভয়ানক তথ্য পাইছে ৷ ইউএছটিএমৰ চৌহদ আৰু চৌপাশে উন্নয়নৰ নামত পাহাৰ খনন কৰি আছে ৷ মেঘালয়ৰ সেই পাহাৰ কাটি দিয়াৰ ফলত গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিৰ সৃষ্টি হ'ব ৷ লগতে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ বাবেও ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰে মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"মই মেঘালয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে যোৰাবাট কেন্দ্ৰীক উন্নয়মূলক কাৰ্যত কিছু হস্তক্ষেপ কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ তেওঁলোকে সহায় নকৰিলে গুৱাহাটী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ যাব ৷ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বিষয়টো পুনৰ আলোচনা কৰিম ৷ দুয়োখন ৰাজ্যই উন্নয় বিচাৰে ৷ আমি কেতিয়াও মেঘালৰ উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰা নাই ৷"

ইউএছটিএম প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়,"ইউএছটিএম আশে-পাশে যি হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা অহা পানীৰ ধলে পৰিস্থিতি অবৰ্ননীয় কৰি তুলিছে ৷ মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ উন্নয়মূলক কামে অসমত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ অসম হৈছে সমতল ভূমি ৷ তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে অসমে উন্নয়ন কৰিলে মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলে উন্নয়ন কৰিব নালাগে নেকি ? সেয়ে বিষয়টো বিবাদমান ৷ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে তদাৰক কৰি আছে বিষয়টো ৷"

মেঘালয় চপৰকাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ভাল বেয়া বুলি কোৱাৰ পূৰ্বে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পুনৰ আলোচনা কৰিম ৷"

লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডৰ প্ৰায় ৫০০ শতাংশ অতিৰিক্ত বৰষুণে উজনি অসমত ক্ষতি কৰিলেঃ মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ইউএছটিএম
মোঘালয়
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
গুৱাহাটী
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.