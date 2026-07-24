ইউএছটিএমৰ বাবে গুৱাহাটী চহৰ নিঃশেষ হ'ব পাৰে?
ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ ন্যায়লয়ত চলি আছে গোচৰ ৷
Published : July 24, 2026 at 8:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : মেঘালয়ৰ যোৰাবাটস্থিত ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
শুকুৰবাৰে লোকসেৱা ভৱন অনুষ্ঠিত সাংবাদমেলত ইউএছটিএমৰ কাৰণে কিমান ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা হ'ব সেই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
If things continue the way they are in Meghalaya's Jorabat hills near Guwahati, which houses USTM and other structures, it will be difficult to shield Guwahati from devastating floods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 24, 2026
The matter is sub-judice and will soon be listed for hearing.#AssamFloods pic.twitter.com/7MPy9DwqYP
ইউএছটিএমৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ দ্বাৰা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা চলি আছে ৷ ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ৷ প্ৰতিবেদনত গুৱাহাটী শেষ কৰি দিব পৰা ভয়ানক তথ্য পাইছে ৷ ইউএছটিএমৰ চৌহদ আৰু চৌপাশে উন্নয়নৰ নামত পাহাৰ খনন কৰি আছে ৷ মেঘালয়ৰ সেই পাহাৰ কাটি দিয়াৰ ফলত গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিৰ সৃষ্টি হ'ব ৷ লগতে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ বাবেও ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰে মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মই মেঘালয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে যোৰাবাট কেন্দ্ৰীক উন্নয়মূলক কাৰ্যত কিছু হস্তক্ষেপ কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ তেওঁলোকে সহায় নকৰিলে গুৱাহাটী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ যাব ৷ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বিষয়টো পুনৰ আলোচনা কৰিম ৷ দুয়োখন ৰাজ্যই উন্নয় বিচাৰে ৷ আমি কেতিয়াও মেঘালৰ উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰা নাই ৷"
ইউএছটিএম প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়,"ইউএছটিএম আশে-পাশে যি হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা অহা পানীৰ ধলে পৰিস্থিতি অবৰ্ননীয় কৰি তুলিছে ৷ মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ উন্নয়মূলক কামে অসমত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ অসম হৈছে সমতল ভূমি ৷ তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে অসমে উন্নয়ন কৰিলে মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলে উন্নয়ন কৰিব নালাগে নেকি ? সেয়ে বিষয়টো বিবাদমান ৷ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে তদাৰক কৰি আছে বিষয়টো ৷"
মেঘালয় চপৰকাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ভাল বেয়া বুলি কোৱাৰ পূৰ্বে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পুনৰ আলোচনা কৰিম ৷"
লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডৰ প্ৰায় ৫০০ শতাংশ অতিৰিক্ত বৰষুণে উজনি অসমত ক্ষতি কৰিলেঃ মুখ্যমন্ত্ৰী