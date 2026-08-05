ETV Bharat / state

আলাবৈৰ ৰণ: অসমীয়া সেনাৰ আত্ম বলিদানৰ এক অম্লান অধ্যায়

১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ দদৰাৰ ওচৰৰ পছৰীয়া গাঁৱৰ ‘আলাবৈ’ নামৰ ঠাইত দুয়োটা বাহিনীৰ মাজত তয়াময়া ৰণ চলিছিল ।

Alaboi War
আলাবৈৰ ৰণ (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 1:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ইতিহাসৰ পাতত ৫ আগষ্ট তাৰিখটো বীৰ অসমীয়া সেনাৰ কেঁচা তেজৰ ৰঙেৰে খোদিত হৈ আছে ৷ কিয়নো এই দিনটোতেই প্ৰায় ১০ হাজাৰ অসমীয়া সেনাই আলাবৈৰ ৰণত প্ৰাণ দিছিল ৷ আগ্ৰাসী মোগলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশ আক্ৰমণ কৰি নিজৰ অধীনলৈ নিয়াৰ পাছত তেতিয়াৰ বৰ অসমৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ লুলোপ দৃষ্টি পৰিছিল ৷

তেতিয়া অসম এখন পৃথক প্ৰদেশ আছিল ৷ অসমত চলিছিল আহোম, চুতীয়া, কোচ আদি জনগোষ্ঠীয় ৰজাৰ শাসন ৷ সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউ ছ্যুকাফাৰ বৰ অসম তেওঁঁৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটীলৈকে বিস্তাৰিত হৈছিল ৷ ৰাজ্যৰ সুৰক্ষৰ বাবে গুৱাহাটীতো কোঠ পাতি আহোম ৰজাই বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল ৷

মোগলে উজাই আহি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱাত আহোম সেনাই বীৰত্বতে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ তেতিয়াই আলাবৈৰ ওচৰত হোৱা ৰণত বিশাল মোগল সেনাৰ প্ৰায় ১০ হাজাৰ অসমীয়া সৈন্যই হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ সেই দহ হেজাৰ সৈন্যৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেই ৫ আগষ্ট দিনটো পালন কৰা হয় ৷

আলাবৈ ৰণৰ বীৰ সেনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত লিখিছে- ‘‘অসম বুৰঞ্জীৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপৰ আহোম আৰু মোগলৰ আলাবৈৰ ৰণ । ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত সংঘটিত এই ৰণত একেদিনাই ১০,০০০ অসমীয়া সেনাই মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । আমাৰ চৰকাৰে ১০ হাজাৰ শ্বহীদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে আলাবৈ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৷ আৰু এই স্মৃতিসৌধৰ কাম এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে ৷ আজিৰ এই পুণ্য দিনটিত ১০ হাজাৰ অসমীয়া সেনাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলোঁ ৷’’

ইতিহাসৰ পাত লুতিয়াই আলাবৈৰ ৰণৰ এক অৱলোকন

১৬৬৭ চনৰ ঠিক ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহ, বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰে । ১৬৬৭ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে অম্বৰৰ ৰাজপুত সেনাপতি ৰামসিংহক মোগলৰ সেনাপতি হিচাপে নিযুক্তি দি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠায় ।

১৬৬৭ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত সেনাপতি ৰামসিংহই অসম আক্ৰমণৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কুন্টাঘাত হৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ১৬৬৯ চনৰ এপ্ৰিলত তেওঁ বিশাল সৈন্য বাহিনী লগত লৈ শুৱালকুছিত উপস্থিত হয় ।

আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ নিৰ্দেশত পৰাক্ৰমী অসমীয়া সৈন্যই সেনাপতি ৰাম সিংহৰ মোগল সৈন্য বাহিনীক আগভেটি ধৰে । দুয়ো পক্ষ মুখামুখি হোৱাৰ পিছতে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ দদৰাৰ ওচৰৰ পছৰীয়া গাঁৱৰ ‘আলাবৈ’ নামৰ ঠাইত দুয়োটা বাহিনীৰ মাজত প্ৰচণ্ড যুঁজ হয় ।

নিজ মাতৃভূমিৰ ৰক্ষাৰ হেতু অসমীয়া সৈন্যই মোগলৰ বিৰুদ্ধে তুমুল যুঁজ দিয়ে যদিও মোগলৰ বিশাল সৈন্যৰ ওচৰত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব লগীয়া হয় । এই যুদ্ধত ১০,০০০ অসমীয়া সৈন্যই মাতৃভূমি ৰক্ষাৰ হেতু নিজৰ জীৱন আহুতি দিব লগা হয় ।

নিজৰ সৈনিকৰ মৃত্যুৱে ব্যথিত কৰিলেও মনোবল হেৰুওৱা নাছিল লাচিত বৰফুকনে ৷ পৰাক্ৰমী অসমীয়া সৈন্যৰ এই বলিদান অথলে যোৱা নাছিল, শেষ যুদ্ধত মোগল সেনাক পৰাস্ত কৰি অসমীয়া সেনাই ৰাম সিংহক বাট ভেটিবলৈ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এই সফলতাই পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া সৈন্য বাহিনীৰ মনোবল দুগুণে বৃদ্ধি কৰে । আলাবৈৰ ৰণৰ ঠিক দুবছৰৰ পিছত ১৬৭১ চনত আৰম্ভ হোৱা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অত্যুৎসাহী অসমীয়া সৈন্যই মোগলক সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি ৰাম সিংহক অধোমুখে উভতি যাবলৈ বাধ্য কৰে । শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ প্ৰকৃতাৰ্থত অসমীয়া সৈন্যৰ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠাৰ এখন নৌ-যুদ্ধ আছিল ।

মোগলৰ বিশাল নৌ বাহিনীৰ বিপৰীতে আহোম সৈন্যৰ ওচৰত আছিল সৰু সৰু নাও । তথাপি আহোম সৈন্যই সৰু সৰু নাওবোৰ শাৰী শাৰীকৈ বান্ধি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়ো পাৰ সংযোগ কৰি একোখন দলঙৰ ৰূপ দিয়ে আৰু সমস্ত সৈন্য বাহিনীক দুটা গোটত বিভক্ত কৰা হয় ৷ প্ৰথমটো গোটে আগফালৰ আৰু আনটোৱে পিছফালৰ পৰা মোগল সেনাক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ।

এসময়ত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন যুদ্ধৰ নেতৃত্ব ল’বলৈ আগবাঢ়ি আহে । নৰিয়া গাৰেই যুঁজলৈ অহা লাচিত বৰফুকনক দেখি অসমীয়া সৈন্যৰ তেজত যেন ৰণুৱা ঘোঁৰা চেঁকুৰিবলৈ ধৰে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই মোগলক কৌশলেৰে পৰাস্ত কৰি অসমীয়া সেনাই ৰাম সিংঘক উলটি যোৱাৰ বাট দেখুৱাই দিয়ে ৷ সেই ৰাম সিংহই যোৱাৰ সময়ত অসমীয়া সৈন্য আৰু বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুনৰ প্ৰশংসা কৰি যায় ৷

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত লোকসকল নাগালেণ্ডৰ কয়লা খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা

TAGGED:

আলাবৈৰ ৰণ
আহোম
মোগল
লাচিত বৰফুকন
ALABOI WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.