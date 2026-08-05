আলাবৈৰ ৰণ: অসমীয়া সেনাৰ আত্ম বলিদানৰ এক অম্লান অধ্যায়

আলাবৈৰ ৰণ: অসমীয়া সেনাৰ আত্ম বলিদানৰ এক অম্লান অধ্যায়
১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ দদৰাৰ ওচৰৰ পছৰীয়া গাঁৱৰ ‘আলাবৈ’ নামৰ ঠাইত দুয়োটা বাহিনীৰ মাজত তয়াময়া ৰণ চলিছিল ।
Published : August 5, 2026 at 1:57 PM IST
গুৱাহাটী: ইতিহাসৰ পাতত ৫ আগষ্ট তাৰিখটো বীৰ অসমীয়া সেনাৰ কেঁচা তেজৰ ৰঙেৰে খোদিত হৈ আছে ৷ কিয়নো এই দিনটোতেই প্ৰায় ১০ হাজাৰ অসমীয়া সেনাই আলাবৈৰ ৰণত প্ৰাণ দিছিল ৷ আগ্ৰাসী মোগলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশ আক্ৰমণ কৰি নিজৰ অধীনলৈ নিয়াৰ পাছত তেতিয়াৰ বৰ অসমৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ লুলোপ দৃষ্টি পৰিছিল ৷
তেতিয়া অসম এখন পৃথক প্ৰদেশ আছিল ৷ অসমত চলিছিল আহোম, চুতীয়া, কোচ আদি জনগোষ্ঠীয় ৰজাৰ শাসন ৷ সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউ ছ্যুকাফাৰ বৰ অসম তেওঁঁৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটীলৈকে বিস্তাৰিত হৈছিল ৷ ৰাজ্যৰ সুৰক্ষৰ বাবে গুৱাহাটীতো কোঠ পাতি আহোম ৰজাই বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল ৷
মোগলে উজাই আহি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱাত আহোম সেনাই বীৰত্বতে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ তেতিয়াই আলাবৈৰ ওচৰত হোৱা ৰণত বিশাল মোগল সেনাৰ প্ৰায় ১০ হাজাৰ অসমীয়া সৈন্যই হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ সেই দহ হেজাৰ সৈন্যৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেই ৫ আগষ্ট দিনটো পালন কৰা হয় ৷
August 5, 1669. A date written in the sacred blood of Assam's greatest heroes.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 5, 2026
Ten thousand brave warriors of Assam charged into the fierce Mughal cavalry, knowing they were outnumbered.
In just one day, all ten thousand laid down their lives. They chose death over dishonour.… pic.twitter.com/oFxy0b7rGd
আলাবৈ ৰণৰ বীৰ সেনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত লিখিছে- ‘‘অসম বুৰঞ্জীৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপৰ আহোম আৰু মোগলৰ আলাবৈৰ ৰণ । ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত সংঘটিত এই ৰণত একেদিনাই ১০,০০০ অসমীয়া সেনাই মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । আমাৰ চৰকাৰে ১০ হাজাৰ শ্বহীদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে আলাবৈ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৷ আৰু এই স্মৃতিসৌধৰ কাম এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে ৷ আজিৰ এই পুণ্য দিনটিত ১০ হাজাৰ অসমীয়া সেনাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলোঁ ৷’’
ইতিহাসৰ পাত লুতিয়াই আলাবৈৰ ৰণৰ এক অৱলোকন
১৬৬৭ চনৰ ঠিক ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহ, বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰে । ১৬৬৭ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে অম্বৰৰ ৰাজপুত সেনাপতি ৰামসিংহক মোগলৰ সেনাপতি হিচাপে নিযুক্তি দি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠায় ।
১৬৬৭ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত সেনাপতি ৰামসিংহই অসম আক্ৰমণৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কুন্টাঘাত হৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ১৬৬৯ চনৰ এপ্ৰিলত তেওঁ বিশাল সৈন্য বাহিনী লগত লৈ শুৱালকুছিত উপস্থিত হয় ।
আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ নিৰ্দেশত পৰাক্ৰমী অসমীয়া সৈন্যই সেনাপতি ৰাম সিংহৰ মোগল সৈন্য বাহিনীক আগভেটি ধৰে । দুয়ো পক্ষ মুখামুখি হোৱাৰ পিছতে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ দদৰাৰ ওচৰৰ পছৰীয়া গাঁৱৰ ‘আলাবৈ’ নামৰ ঠাইত দুয়োটা বাহিনীৰ মাজত প্ৰচণ্ড যুঁজ হয় ।
নিজ মাতৃভূমিৰ ৰক্ষাৰ হেতু অসমীয়া সৈন্যই মোগলৰ বিৰুদ্ধে তুমুল যুঁজ দিয়ে যদিও মোগলৰ বিশাল সৈন্যৰ ওচৰত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব লগীয়া হয় । এই যুদ্ধত ১০,০০০ অসমীয়া সৈন্যই মাতৃভূমি ৰক্ষাৰ হেতু নিজৰ জীৱন আহুতি দিব লগা হয় ।
নিজৰ সৈনিকৰ মৃত্যুৱে ব্যথিত কৰিলেও মনোবল হেৰুওৱা নাছিল লাচিত বৰফুকনে ৷ পৰাক্ৰমী অসমীয়া সৈন্যৰ এই বলিদান অথলে যোৱা নাছিল, শেষ যুদ্ধত মোগল সেনাক পৰাস্ত কৰি অসমীয়া সেনাই ৰাম সিংহক বাট ভেটিবলৈ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই সফলতাই পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া সৈন্য বাহিনীৰ মনোবল দুগুণে বৃদ্ধি কৰে । আলাবৈৰ ৰণৰ ঠিক দুবছৰৰ পিছত ১৬৭১ চনত আৰম্ভ হোৱা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অত্যুৎসাহী অসমীয়া সৈন্যই মোগলক সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি ৰাম সিংহক অধোমুখে উভতি যাবলৈ বাধ্য কৰে । শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ প্ৰকৃতাৰ্থত অসমীয়া সৈন্যৰ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠাৰ এখন নৌ-যুদ্ধ আছিল ।
মোগলৰ বিশাল নৌ বাহিনীৰ বিপৰীতে আহোম সৈন্যৰ ওচৰত আছিল সৰু সৰু নাও । তথাপি আহোম সৈন্যই সৰু সৰু নাওবোৰ শাৰী শাৰীকৈ বান্ধি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়ো পাৰ সংযোগ কৰি একোখন দলঙৰ ৰূপ দিয়ে আৰু সমস্ত সৈন্য বাহিনীক দুটা গোটত বিভক্ত কৰা হয় ৷ প্ৰথমটো গোটে আগফালৰ আৰু আনটোৱে পিছফালৰ পৰা মোগল সেনাক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ।
এসময়ত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন যুদ্ধৰ নেতৃত্ব ল’বলৈ আগবাঢ়ি আহে । নৰিয়া গাৰেই যুঁজলৈ অহা লাচিত বৰফুকনক দেখি অসমীয়া সৈন্যৰ তেজত যেন ৰণুৱা ঘোঁৰা চেঁকুৰিবলৈ ধৰে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই মোগলক কৌশলেৰে পৰাস্ত কৰি অসমীয়া সেনাই ৰাম সিংঘক উলটি যোৱাৰ বাট দেখুৱাই দিয়ে ৷ সেই ৰাম সিংহই যোৱাৰ সময়ত অসমীয়া সৈন্য আৰু বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুনৰ প্ৰশংসা কৰি যায় ৷
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত লোকসকল নাগালেণ্ডৰ কয়লা খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা