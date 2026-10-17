ETV Bharat / state

২০০৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ এক অতি কৰুণ আৰু ক’লা অধ্যায় : মুখ্যমন্ত্ৰী

কাৰ্বি-আংলঙ জিলাৰ চাৰচিম-প্ৰিচেকৰ গণহত্যাৰ ২১ টা বছৰ । সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma Pays Homage to Charchim-Prisek Massacre Victims
কাৰ্বি-আংলঙ জিলাৰ চাৰচিম-প্ৰিচেকৰ গণহত্যাৰ ২১ টা বছৰ (@himanta_biswa_sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২০০৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰ, সেইদিনা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ চাৰচিম-প্ৰিচেকত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ চৌদিশে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল । যি জিলাখনৰ ইতিহাসৰ এক ক'লা অধ্যায় হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কাৰ্বি আৰু ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ মাজত চলা জাতিগত সংঘাতৰ সময়ত এই অতি নৃশংস আৰু অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

  • মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দিনটো শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । এই হত্যাকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকললৈ তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখে,-

"২০০৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ এক অতি কৰুণ আৰু ক’লা অধ্যায় । কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰচিম-প্ৰিচেকত সংঘটিত বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত ৪১গৰাকী নিৰীহ কাৰ্বি লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । এই নৃশংস ঘটনাই সমগ্ৰ মানৱ সমাজক গভীৰভাৱে শোকাহত আৰু মৰ্মাহত কৰিছিল ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখে, -

"চাৰচিম-প্ৰিচেক গণহত্যাৰ ২১সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিত সেই ৪১গৰাকী নিৰীহ লোকৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ অকাল বিয়োগে সৃষ্টি কৰা শূন্যতা কেতিয়াও পূৰণ নহয় । তেওঁলোকৰ স্মৃতি আমাৰ হৃদয়ত চিৰজাগ্ৰত হৈ ৰ’ব । এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰ পৱিত্ৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।"

  • কিদৰে সংঘটিত হৈছিল এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড

১৭ অক্টোবৰৰ পুৱা জিলিকিণ্ডিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰচিম গাঁৱৰ সমীপত ডিমাচা নেচনেল ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট (DHD-J) নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দুখন যাত্ৰীবাহী বাছ আগচি ধৰে । উগ্ৰপন্থীসকলে বাছৰ পৰা যাত্ৰীসকলক নমাই অতি বৰ্বৰভাৱে কাৰোবাক ডিঙি কাটি আন কাৰোবাক চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যুপৰি আঘাত কৰি হত্যা কৰে । হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বাছখনত জুই লগাই দিয়ে ।

ইয়াৰ পিছতেই উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে কাষৰে চাৰচিম, প্ৰিচেক আদী গাঁৱত আক্ৰমণ চলাই আৰু ১৫ টাতকৈও অধিক ঘৰ-দুৱাৰ জ্বলাই ছাৰখাৰ কৰে । এই হত্যাকাণ্ডত ৪১ জন নিৰীহ কাৰ্বি লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । আটাইতকৈ বেদনাদায়ক কথাটো হ’ল যে নিহতসকলৰ ভিতৰত বেছি সংখ্যকেই আছিল অসহায় মহিলা আৰু শিশু ।

  • অসমৰ ইতিহাসত 'ক’লা দিন'

এই ঘটনাক সমগ্ৰ কাৰ্বি সমাজ তথা অসমৰ ইতিহাসত 'ক’লা দিন' হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ১৭ অক্টোবৰ তাৰিখটো 'ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱস' হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে । এই দিনটোত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত চাৰচিম-প্ৰিচেকত থকা স্মৃতিস্তম্ভত বন্তি প্ৰজ্বলন, পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ আৰু মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে নিৰীহ পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: বড়ো ভাষাৰ সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চৰকাৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী

দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে গোলাঘাটত উচ্ছেদ; নগা-উচ্ছেদিতৰ বাকবিতণ্ডা

TAGGED:

চাৰচিম প্ৰিচেকৰ গণহত্যা
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰ
CHARCHIM PRISEK MASSACRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.