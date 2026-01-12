ETV Bharat / state

কোনো মিঞাকে শিৱসাগৰ-তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী সজাবলৈ দিয়া নহ'ব; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ মন্তব্যক লৈ গৰম হৈ পৰিছে অসমৰ পৰিৱেশ ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma on Miya controversy
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 10:18 PM IST

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই জুই লগালে নেকি প্ৰাক্তন আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ? কেইবা দশক ধৰি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি যোৱা দেওবাৰে ৰেজাউল কৰিমে এপিচিচি সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলত । পিছে এখন 'বৰ অসম গঢ়া’ৰ সংকল্পৰ কথা ক’বলৈ গৈ অত্যুৎসাহী হৈ দিয়া ভাষণৰ কিয়দাংশই এতিয়া বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ দলক ৷

  • কি কৈছিল ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে -

“মই সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত এই পিছ পৰা জনগোষ্ঠীটোক হাতে হাত ধৰি একেলগে খোজত খোজ মিলাই শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম, ধুবুৰীক শিৱসাগৰ বনাই, বৰাকক শিৱসাগৰ বনাই, তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই একেলগে একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু উন্নয়নৰ বাৰ্তাৰে আমি একেলগে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাম ।”

মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

যোগদান সভাত ৰেজিউল কৰিম সৰকাৰে আগবঢ়োৱা ভাষণৰ এই অংশটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে তুমুল বিতৰ্ক । “শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম, ধুবুৰীক শিৱসাগৰ বনাই, বৰাকক শিৱসাগৰ বনাই তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই...'' - এই বাক্যাংশক লৈ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দল ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপি নেতা-মন্ত্ৰীসকল আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে । উজনি অসমৰ একাধিক জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠন গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৷

স্পষ্টীকৰণ দিও ৰেহাই পোৱা নাই ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে । সমালোচনাৰ প্ৰকোপত এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়েও ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে ।

  • মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সমালোচনা :

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ “শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম, ধুবুৰীক শিৱসাগৰ বনোৱা’ বিতৰ্কত দেওবাৰৰ পৰা কঠোৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “কেৱল ৰেজাউল কৰিমেই নহয়, কোনো মিঞাকে শিৱসাগৰ-তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী সজাবলৈ দিয়া নহ'ব ৷ এয়া মোৰ গেৰাণ্টী, হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ 'বৰ অসম মিঞাক লৈ নহয়, মিঞাক বাদ দিহে হ'ব বৰ অসম । কংগ্ৰেছে সদায় বাংলাদেশীৰ পক্ষ লৈ আহিছে ।”

  • গৌৰৱ গগৈয়ে ভাবে মিঞাক লৈ বৰ অসম হয় :

ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, “বৰ অসম মিঞাক লৈ হয় নেকি ? যদি বৰ অসম মিঞাক লৈ হয় তেন্তে অসমক বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰি দিয়ক লেঠাই শেষ । গৌৰৱ গগৈ এজন পাকিস্তানী এজেণ্ট হয় । তেওঁ অসমৰ বিষয়ে একো নাজানে ৷ তেওঁ ভাবে বৰ অসম মিঞাক লৈ হয় । মই কৈছো বৰ অসম মিঞাক বাদ দি হয় ।”

