দিল্লীত নামঘৰ স্থাপনৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত স্থান পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু নামঘৰৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ৷
By ANI
Published : July 19, 2026 at 8:11 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে নতুন দিল্লীৰ ১৭ নং দ্বাৰকা ছেক্টৰত প্ৰস্তাৱিত অসম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু নামঘৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে । এই প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এক সাংস্কৃতিক আৰু সামূহিক স্থান নিৰ্মাণ কৰি দিল্লী-এনচিআৰ আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা বৃহৎ অসমীয়া সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আকাংক্ষা পূৰণ কৰা ।
পৰিদৰ্শনৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসম চৰকাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনাগৃহ নামঘৰৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব ৷ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৱে অসমীয়া সমাজৰ বাবে এক সজীৱ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব ৷ উৎসৱ, বিবাহ উদযাপন, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন, গৃহ ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰত বসবাস কৰা অসমীয়া মানুহৰ মাজত সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় কৰাৰ এক উমৈহতীয়া মঞ্চ প্ৰদান কৰিব ।
HCM Dr. @himantabiswa today inspected the site earmarked for the proposed Assam Cultural-cum-Convention Centre and Naamghar at Dwarka Sector 17 and reviewed the progress of the new Assam House at Dwarka Sector 13. HCM also inspected the plot for the redeveloped Assam Bhawan on… pic.twitter.com/xepLQYAHFd— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 19, 2026
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীৰ তেতিয়াৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ অনিল বাইজলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু নামঘৰ স্থাপনৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ভূমি আবণ্টনে এই প্ৰকল্পৰ বাট মুকলি কৰি দিছে, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অসমৰ সাংস্কৃতিক উপস্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব ।
শৰ্মাই কয় যে অহা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেন্দ্ৰটোত শীৰ্ষ মহলাত নামঘৰ আৰু সামূহিক সমাৱেশ, সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰায় ৩০০ৰ পৰা ৪০০ লোকৰ বাবে ঠাই দিব পৰা বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহ থাকিব ।
Assam will soon have 7 dedicated spaces in New Delhi for our people visiting the national capital.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 19, 2026
Alongside the existing Assam House, three new complexes are coming up in Central Delhi and Dwarka, with one featuring a Naamghar and Convention Hall.
A Karbi Bhawan and a Dimasa… pic.twitter.com/UIE2jIUI6O
পিছত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দ্বাৰকা ছেক্টৰ ১৩ত নৱনির্মিত অসম ভৱন পৰিদর্শন কৰে, যিটো সম্পূর্ণ হোৱাৰ উপক্রম হৈছে আৰু অতি সোনকালে উদ্বোধন হ’ব ৷ ২০২৩ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন অসম ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । প্ৰায় ৩০,০০০ বৰ্গফুটৰ মুঠ এলেকাৰ ১০০০ বৰ্গমিটাৰ প্লটত নিৰ্মিত এই ভৱনটোত তিনিটা বেছমেণ্ট, চাৰি মহলীয়া গঠন আছে, যিটো আনুমানিক ২১.৬৬ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীলৈ অসমৰ পৰা অহা লোকৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে নতুন অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ৰোগীয়ে নিয়মিতভাৱে বিশেষ চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ যায়, আনহাতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহানগৰীখনত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । এই সুবিধাই তেওঁলোকক আৰামদায়ক, সুলভ আৰু সুবিধাজনক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।
এই ভৱনটোত এটা ভিভিআইপি ছুইট, ১৮টা অতিথিশালা, ১৩টা ছাত্ৰাবাসৰ বিচনা, এটা দুটা বেডৰুমৰ (২ বিএইচকে) ইউনিট আৰু আৱাসী কৰ্মচাৰীৰ বাবে দুটা একক বেডৰুমৰ ইউনিট থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেফেটেৰিয়া, ৰিচেপচন আৰু লাউঞ্জ, পাকঘৰ, সাধাৰণ শৌচাগাৰ, যাত্ৰীবাহী লিফ্ট, গাড়ী লিফ্ট আৰু পৰ্যাপ্ত পাৰ্কিঙৰ সুবিধাকে ধৰি আধুনিক সুবিধা থাকিব ।
Assam Bhawans are a home away from home for our people.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 19, 2026
From Delhi & Bengaluru to Kolkata & Mumbai, we are upgrading our Assam Houses to provide better facilities for the people of Assam across the country. pic.twitter.com/QX1iqCQFH2
প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মাণৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কেইবছৰমান পূৰ্বে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মাৰ্গত থকা পুৰণি অসম গৃহটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও চৰ্দাৰ পেটেল মাৰ্গত বৰ্তমানৰ অসম ভৱনটো পুনৰ উন্নীত কৰা হৈছে, আৰু তাৰ ঠাইত আধুনিক নতুন সুবিধা আহি আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে চলিত বৰ্ষৰ দুৰ্গা পূজাৰ দিনা বা তাৰ আগতে দ্বাৰকাস্থিত নতুন অসম ভৱন আৰু চৰ্দাৰ পেটেল মাৰ্গত পুনৰ উন্নীতকৃত অসম ভৱন দুয়োটা উদ্বোধন কৰা হ’ব । লগতে তেওঁ কয় যে দ্বাৰকাস্থিত কাৰ্বি ভৱন আৰু ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীলৈ ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সুবিধা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে কলকাতাৰ ৰাছেল ষ্ট্ৰীটত থকা পুৰণি অসম ভৱন ভাঙি তাৰ ঠাইত ৯০ টা কোঠাৰ নতুন সুবিধা স্থাপন কৰা হ’ব, আনহাতে ছল্ট লেকত থকা অসম ভৱনটোও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
তেওঁ লগতে অৱগত কৰে যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে বেংগালুৰুত অসম ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হ’ব আৰু মুম্বাইত নতুন অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এটা নতুন প্লট অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয় যে দ্বাৰকাত নতুন অসম ভৱন, চর্দাৰ পেটেল মাৰ্গত পুনৰ উন্নীত কৰা অসম ভৱন, প্রস্তাৱিত অসম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আৰু নামঘৰ, আৰু অন্যান্য মহানগৰত অনুৰূপ প্রকল্পসমূহে ৰাজ্যৰ চহকী সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ আৰু প্রচাৰৰ সমান্তৰালভাৱে ৰোগী, ছাত্র-ছাত্রী, দৰ্শনাৰ্থী আৰু প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ বাবে গুণগত সা-সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, আৱাসী আয়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভনকে ধৰি ৰাজহুৱা কাম-কাজ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দুৰৱস্থা: ৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন