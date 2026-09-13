ETV Bharat / state

ঔপনিৱেশিক কৰ্ম আৰু চিন্তাৰ পৰা মুক্তকৰণ, চিনামৰাত মুকলি সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন

ঔপনিৱেশিক ধাৰণাৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি, চিনামৰাত মুকলি সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন । মুকলি কৰিলে চিনামৰাৰ ৰে'লৱে উৰণ সেতু ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma inaugurated two major infrastructure projects in Jorhat
চিনামৰাত মুকলি সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটৰ চিনামৰা সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন মুকলি কৰে । যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত থকা ১১২ বছৰীয়া ৰঙা ঘৰৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এই নৱনিৰ্মিত ভৱনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । নতুন সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজক উদ্দেশি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ ৰাইজক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটা আহ্বান জনাইছিল, যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত আমি লাহে লাহে ঔপনিৱেশিক ধাৰণাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে । অৰ্থাৎ যি ভৱনে আমাক পৰাধীনতা শিকাই, যি ভৱনে আমাক হীনমান্যতাত ভোগাই তেনেসমূহ ভৱনৰ পৰা আমি আঁতৰি আহি, স্বাধীন ভাৰতত আমি নিজৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰিম ।"

চিনামৰাত মুকলি সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সংসদ ভৱনৰ নৱ-নিৰ্মাণকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰতে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাবাদ শাসনৰ চিনসমূহৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহক ওলাই আহিবলৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক আহ্বান জনাইছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই যোৱা ৫ বছৰত আমি এটা এটাকৈ ঔপনিৱেশকতাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা ভৱনসমূহৰ পৰা আঁতৰি আমি স্বাধীন ভাৰতত আমাৰ নিজৰ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰশাসনীয় ভৱনসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ।"

ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৬৫কোটি ব্যয় সাপেক্ষে ৫৪৫মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ যোৰহাট চিনামৰাৰ ৰে'লৱে উৰণ সেতুখন মুকলি কৰে ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma inaugurated two major infrastructure projects in Jorhat
জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এই নৱনিৰ্মিত ভৱনলৈ স্থানান্তৰ (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই ভাৰ্ছুৱেলী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন ছাত্ৰী নিবাস আৰু লুইতপুৰীয়া মিছিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নৱনিৰ্মিত ভৱনো মুকলি কৰে ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma inaugurated two major infrastructure projects in Jorhat
জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন (ETV Bharat Assam)

ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আটকধুনীয়া ভৱনৰ বাবে ৭৫০০কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব আৰু ভোগদৈ নৈৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে পযটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তুলিব বাবে ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট প্ৰকল্প কৰা হ'ব । ১১২ বছৰ গৰকা ৰঙা ভৱনটো মিউজিয়ামলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব ।"

Assam CM Himanta Biswa Sarma inaugurated two major infrastructure projects in Jorhat
জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই কাৰ্যসূচী সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিনামৰাস্থিত সন্মিলন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা অহা আয়ুক্তসকলৰ উপস্থিত যোৰহাটত দুদিনীয়াকৈ আয়ুক্ত সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে । দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা ১০বজাৰ পৰ্যন্ত এই আয়ুক্ত সন্মিলন হ'ব ।

ৰাজ্যৰ দ্ৰুত বিকাশ, সংস্কাৰ আদি কৰি বিষয়ক লৈ এই আয়ুক্ত সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে । আনহাতে দুদিনীয়া সন্মিলন সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মংগলবাৰে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে শেহতীয়া বানপৰিস্থিত সন্দৰ্ভতো এক আলোচনাত মিলিত হয় । তাৰ পাছত তেওঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আৰু আউনীআটি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায় ।

ইফালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ অকাল মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

তেওঁ কয়, "বহু বছৰৰ সতীৰ্থ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ অকাল বিয়োগৰ খবৰটো পাই গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ । ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত আমাৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতিটো স্মৃতিয়ে আজি বাৰুকৈয়ে মনত দোলা দিছে ৷ এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

Assam CM Himanta Biswa Sarma inaugurated two major infrastructure projects in Jorhat
নৱ-নিৰ্মিত চিনামৰাৰ ৰে'লৱে উৰণ সেতুত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটৰ ৰঙা ঘৰটো কি? ঐতিহ্য়মণ্ডিত বৃটিছ যুগৰ ঘৰৰ সংৰক্ষণ অসম চৰকাৰৰ

লগতে পঢ়ক: পুনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে !

লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু গাহৰিৰ প্ৰজাতি নল গাহৰিৰ সংখ্যা অসমত ৬ ৰ পৰা ১৯৪ টালৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
চিনামৰা সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়
ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাবাদ শাসন
যোৰহাটৰ ৰঙা ভৱন
ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.