ETV Bharat / state

বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত প্ৰদান কৰা চাকৰিৰ মুঠ সংখ্যা ১,৪৫,৪৪৯ লৈ বৃদ্ধি : মুখ্য়মন্ত্ৰী

চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ সংখ্যা ১ লাখ ১,৪৫,৪৪৯ স্পৰ্শ ।

Himanta Biswa Sarma handed over appointment letters to 3,420 candidates
স্বাস্থ্য বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ‘‘ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত প্ৰদান কৰা চৰকাৰী চাকৰিৰ মুঠ সংখ্যা ১,৪৫,৪৪৯ লৈ বৃদ্ধি । ৰাজ্যত স্বচ্ছ আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি প্ৰদান কৰি চৰকাৰে পালন কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি ৷’’ এয়া মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ৷ ।

লগতে তেওঁ কয়, "পূৰ্বৰ কোনো অসম চৰকাৰে পাঁচ বছৰৰ কাৰ্যকালত ২৫,০০০–৩০,০০০ চৰকাৰী চাকৰিতকৈ বেছি নিযুক্তি দিব পৰা নাছিল । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে এক লাখ চাকৰি যোগান ধৰাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটত এখন মন্ত্ৰিসভাৰ উপ-কমিটী গঠন কৰা হৈছিল আৰু গৃহ, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ বিভাগসমূহত নিযুক্তিৰ প্ৰাধান্য দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । বিগত চাৰি বছৰ আৰু আৰ্ধকালৰ ভিতৰত চৰকাৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছে আৰু দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি যোগান ধৰাৰ দিশত ধীৰে ধীৰে আগুৱাইছে । ফলস্বৰূপে যুৱ সমাজৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে যে সৎ প্ৰচেষ্টা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে সফলতা আৰু নিৰাপদে চৰকাৰী চাকৰী লাভ কৰিব পাৰি ।"

স্বাস্থ্য বিভাগত ৩৪২০ গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কাৰিকৰী আৰু অকাৰিকৰী পদৰ বাবে ৩৪২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । এই অনুষ্টানত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "স্বাস্থ্য বিভাগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ । গতিকে সকলোৱে নিজৰ বুলি সুন্দৰকৈ কাম কৰি যাব । চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কিছুমান কৰ্মচাৰীয়ে ৰোগীক অৱহেলা কৰে । কেতিয়াবা আমাৰ কিছু সুবিধা নাই বুলি কয় একাংশই; কিন্তু জিএমচিএইচত ভাল যন্ত্ৰ পাতি আছে যিটো ব্যক্তিগত নাৰ্ছি হোমত কৈ বহুত ভাল । চৰকাৰী চিকিৎসায়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ইমানৰ পাছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গুচি যায় । আজিকালি শিশু চিপি কিয় বৃদ্ধি পাইছে তাৰ কাৰণ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চিকিৎসকৰ গাফিলতি । সেয়েহে এতিয়া চিকিৎসাখণ্ডত সকলো হ'ল । এতিয়া গুণগত মান উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়াৰে পৰা চিপি(চেৰিবেল পালচি) হোৱা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব তদন্ত । কোন চিকিৎসালয়, কোন নাৰ্ছ, কোন চিকিৎসকে ডেলিভাৰি কৰাইছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য উলিওৱা হ'ব ।"

ইপিনে, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয়, "ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্য বিভাগত টেকনিকেল আৰু নন-টেকনিকেলসহ ৩৪২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতেৰে প্ৰদান কৰা হ'ল । এই নিযুক্তিৰ পিচত অসমত যোৱা পাঁচ বছৰত এক লাখ ৪৫, ৪০০ ৰো অধিক নিযুক্তি মেধাৰ ভিত্তিত দিয়া সম্পন্ন হ'ল । এই নিযুক্তিয়ে স্বাস্থ্য় খণ্ডত সেৱা উন্নতক কৰিব । আজি নিযুক্ত পোৱা প্ৰত্য়েকজন প্ৰাৰ্থীয়ে কৰ্মচাৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে স্বাস্থ্য় বিভাগত পূৰ্ণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো ।"

এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি আদি ।

লগতে পঢ়ক:চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজাৰ স্পৰ্শ, সোনকালে হ'ব ২ লাখ: মুখ্যমন্ত্ৰী

তিনি গগৈ লগ হৈছে এজন গগৈৰ বিয়া পাতিবলৈ: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

CM HIMANTA BISWA SHARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
CM HANDS OVER APPOINTMENT LETTERS
CANDIDATES APPOINTED HEALTH SECTOR
CM HIMANTA BISWA SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.