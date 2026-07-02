ETV Bharat / state

অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰে আলোচনা

ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে শীঘ্ৰে এই বান সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস ৷

Assam CM discuss flood situation with Rijiju
নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী (x@himantabiswasarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে ৷ চৰকাৰে বান পৰিস্থিতিত নজৰ ৰখাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ বাবে সাহায্য ঘোষণা কৰিছে ৷ অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক সাক্ষাৎ কৰি বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় ৷ এই আলোচনাত বানপীড়িত লোকসকলক কেনেদৰে সহায় কৰাৰ লগতে পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বান পৰিস্থিতি আৰু বানাক্ৰান্তসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টোৱে এই আলোচনাত স্থান পায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বৈঠকৰ পিছত সদৰী কৰে ৷

বৈঠকৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘আমাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰখনে বিষয়টোত ক্ষীপ্ৰতাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৷ ইতিমধ্যে আমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই বৈঠকত বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানে ৰাজ্যত ক্ষতি কৰাৰ পিছত আগবঢ়াবলগীয়া সাহায্য আৰু বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ যি সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে কে দ্বিবেদী আৰু অসম ভৱনৰ আৱাসী আয়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভন উপস্থিত থাকে ৷

বিগত সময়ত অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷

উক্ত বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘আজি দিল্লীত মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এক ফলপ্ৰসূ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰো ৷ শেহতীয়াকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আমাৰ বৈঠকৰ সময়ত তেওঁ কিছুমান অতি মূল্যৱান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ।’’

আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই বৈঠক সম্পৰ্কে সামাজিক মাধ্যমত আপডেট দিয়ে ৷ মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে এক্সৰ এটা সুকীয়া পোষ্টত কয় যে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে ৷ বাৰিষাৰ বানৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সক্ৰিয় ব্যৱস্থাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।

মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক নতুন দিল্লীত থকা মোৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । বাৰিষাৰ বানৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সক্রিয় ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁ প্রশংসাৰ পাত্ৰ ৷ তেওঁৰ গতিশীল নেতৃত্বত অসমে অভূতপূৰ্ব বিকাশৰ স্তৰত উপনীত হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক: ভৱিষ্যৎ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ: ভাৰত-জাপান বায়’গেছ প্ৰকল্প ঘোষণা

TAGGED:

CM HIMANTA BISWA SARMA
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু
নতুন দিল্লীত মুখ্য়মন্ত্ৰী
FLOOD SITUATION IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.