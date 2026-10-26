কোৰিয়াৰ গংনাম ষ্টাইলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৰ্ছ-ৰাইডিং ডান্স, ৩৮ লাখ ভিউজ

কোৰিয়াৰ গংনাম ষ্টাইলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৰ্ছ-ৰাইডিং ডান্স, ৩৮ লাখ ভিউজ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা এআই সৃষ্ট ভিডিঅ’ই এতিয়া ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে, তেওঁ আৰু দুজন কেবিনেট মন্ত্রীয়ে গংগনাম ষ্টাইলত কৰা নৃত্যই সকলোকে আমোদ দিছে...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 6:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গানত নহয়, কে-পপ আৰ্টিষ্টৰ গানত এপাক নাঁচিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগত জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা তথা পৰিৱেশ আৰু বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷
শৰ্মাই পিন্ধিছে বগা চাৰ্টৰ লগত নীলা নেহৰু জেকেট, হাজৰিকাই পিন্ধিছে বগা চাৰ্টৰ লগত ক’লা নেহৰু জেকেট আৰু এফালে মল্লবৰুৱাই পিন্ধিছে গেৰুৱা বসন ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত থকা অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টে এই ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পিএছৱাইৰ কে-পপ ইলেক্ট্ৰ'পপ আৰু হিপ-হপ গীত Gangnam Style ৰ আইকনিক ষ্টেপত নৃত্য কৰা দেখা গৈছে ৷ লগত আছে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈ বনোৱা হৈছে এই ভিডিঅ’টো ৷ এতিয়ালৈকে ৩৮ লাখ ভিউজ হৈছে ৷ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টেই শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ভিডিঅ’টো ৷ বহু নেটিজেন আচৰিতো হৈ পৰিছে ৷
এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই ক্লীপটোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক ৰেপাৰগৰাকীৰ চিগনেচাৰ হৰ্ছ-ৰাইডিং ডান্স মুভৰ সোৱাদ দিয়ে ৷
পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৃত্য অসমৰ ৰাইজৰ বাবে নতুন নহয় ৷ নিৰ্বাচনী সভা আৰু প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁৰ নৃত্য বহুতেই দেখিছে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে খুব সৰলকৈ কথা পতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভা মঞ্চতে গানৰ তালে তালে এপাক নাচি দিয়ে ৷ সেই ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
ছন্দময় হাত চাপৰি, হাত জোকাৰি জোকাৰি কৰা সম্ভাষণ আৰু বহু উৎসাহেৰে মঞ্চত মৰা জাম্পকেইটা- তেওঁৰ চিগনেচাৰ মুভসমূহ, যেন তেওঁৰ নৃত্য ভংগীমাৰ সৈতে মিলায়েই বিজেপিৰ প্ৰচাৰ গীতসমূহ বাজি উঠে । এইবাৰ অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় পালেগৈ ‘মামা’ৰ নৃত্য ।
আৰু ইণ্টাৰনেট জগতত সকলো যেন এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চাই ৰৈ গৈছে ৷ ভিডিঅ’টোৱে বিভিন্ন পৰ্টেলত ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে ৩৮ লাখতকৈ অধিক ভিউজ লাভ কৰিছে ৷ লগতে কমেণ্ট শিতানো ভিন্ন মুখৰোচক কথাৰে ভৰি পৰিছে ।
‘গংনাম ষ্টাইল’ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গায়ক পিএছৱাইৰ এটা কে-পপ ইলেক্ট্ৰ'পপ আৰু হিপ-হপ গীত, যিটো ২০১২ চনৰ ১৫ জুলাইত তেওঁৰ এলবাম Psy 6 (Six Rules), Part 1 ৰ মুখ্য একক হিচাপে মুক্তি পাইছিল ৷ প্ৰথমটো মিউজিক ভিডিঅ’, যিয়ে এক বিলিয়ন ভিউজৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ পপ সংস্কৃতিত এই গানটোৰ সুকীয়া স্থান আছে ।
লগতে পঢ়ক : শেষ ফোনকল, ছাচপেন্সভৰ্তি এখন চুটি ছবি শীঘ্ৰেই দৰ্শকৰ মাজলৈ