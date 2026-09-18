আছিয়ান(ASEAN)ৰ দুৱাৰমুখ অসম উন্নয়ণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ৰাজ্য-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

আছিয়ান(ASEAN)ৰ দুৱাৰমুখ অসম উন্নয়ণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ৰাজ্য-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বিকশিত অৰ্থনীতি, বিনিয়োগৰ সুবিধা, মানৱসম্পদ, উন্নত যোগাযোগে অসমলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছে বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : September 18, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 8:24 PM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আইচিচি গ্ল'বেল সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উক্ত সন্মিলনত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অসমৰ বিকশিত অৰ্থনীতি, বিনিয়োগৰ সুবিধা, মানৱসম্পদ, যোগাযোগ মাধ্যম আদি উন্নত দিশবোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"অসম তথা উত্তৰপূৰ্ব হৈছে দক্ষিণ এছিয়া, দক্ষিণপূব এছিয়া আৰু পূব এছিয়াৰ দেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগবতৰা কৰে ৷ বিশেষকৈ ভূটান, বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ-বতাৰৰ কৰাৰ লগতে প্ৰাকৃতিকভাবেও অসম হৈছে আছিয়ান (ASEAN)দেশসমূহৰ গেটৱে বা দুৱাৰমুখ হৈ পৰিছে অসম ৷"
The industries coming to Assam are creating opportunities far beyond the factory gates.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
For Assam’s young entrepreneurs, every new investment opens up fresh demand for suppliers, services and home-grown enterprises. pic.twitter.com/w3iUSIobqS
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰপূৰ্বৰ যোগাযোগ দ্ৰুত গতিত উন্নয়ন হৈছে ৷ যিহতুকে উত্তৰপূৰ্ব তথা অসমৰ ভৌগলিক অৱস্থিৰ লগতে উন্নয়নে ভাৰত অৰ্থনীতিলৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ৷ কৌশলগত ভাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম তথা উত্তৰপূৰ্বৰ অঞ্চল ৷ অসমৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ৰ যাতায়তৰ সুবিধা আছে ৷ সেয়ে অসম যাতায়ৰ হাবলৈ পৰিণত কৰা, যুৱ প্ৰজন্মক কাৰিকৰি কৌশলগত বিকশিত কৰা আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ যথেষ্ট উপযোগী হৈ পৰিছে ৷"
ICC Global Business Summit - Edition 2 https://t.co/qObQOgIVuw— Indian Chamber of Commerce (@ICC_Chamber) September 18, 2026
অসমৰ জিডিপিৰ প্ৰশংগত তেওঁ কয়,"২০২৫-২৬ চনত অসমৰ আনুমানিক জিএছডিপি ৭.৪৫ লাখ কোটি বুলি অনুমান কৰা হৈছে, য’ত প্ৰকৃত জিএছডিপিৰ বৃদ্ধি ১০ শতাংশতকৈ অধিক হ’ব ৷ আনহাতে ২০২৬-২৭ চনত আনুমানিক ডিএছডিপি ৮.৭১ লাখ কোটি হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ ২০২৫-২৬ চনত বৰ্তমানৰ মূল্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ জিএছডিপিৰ ৩৫.৬৪ শতাংশ ঔদ্যোগিক খণ্ডই লাভ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷"
এডভান্টেজ আছাম ২.০ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"এডভান্টেজ আছাম ২.০ৰ জৰিয়তে অসমে ৫.১৮ লাখ কোটি বিনিয়োগ লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰে ৩.৫ লাখ কোটি এবছৰত বিনিয়োগ কৰিছে বিনিয়োগকাৰীয়ে ৷ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে এই বিনিয়োগৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব ৷ ২০২১চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৩,৭০০ অধিক নতুন উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ফলত প্ৰায় ১.১১ লাখ লোকে কৰ্মীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিছে ৷"
An engaging morning with some bright minds at @ICC_Chamber Global Business Summit.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
Also enjoyed my conversation with @swapan55 da and @_ShreyasiSingh.
I am optimistic that East India will reclaim its rightful place as India's growth engine under the Double Engive Govts. pic.twitter.com/YUadgNXPq1
ছেমিকণ্ডাক্টৰে নতুন সুবিধা কঢ়িয়াই আনিব বুলি উল্লেখ কৰি শৰ্মাই কয়,"অসমত প্ৰস্তুত কৰা অত্যাধুনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগে উদ্যোগিকৰণৰ এটা নতুন ধাৰা কঢ়িয়াই আনিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছে প্ৰায় ২৭ হাজাৰ কোটি ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপানৰ বাবে প্লান্ট বহুৱাব ৷ সম্ভৱত প্ৰতি দিনে ৪৮ মিলিয়ন ছিপছ উৎপাদন হ'ব অসমত আৰু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাবে প্ৰায় ২৭ হাজাৰ নিৱনুৱাই নিযুক্তি লাভ কৰিব ৷"
শক্তি উৎপাদনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"অসমত ২০৩০ৰ ভিতৰত ৬ হাজাৰ মেগাৱাট পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তি উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যখনত গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আৰু বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ সুবিধা আছে ৷ সেয়ে আমি পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তি, শক্তি মজুতকৰণ আদি বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ নতুন নতুন উদ্ভাৱনে অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আনিব ৷"
লগতে পঢ়ক:জুবিনবিহীন এটা বছৰ : বন্ধুৰ স্মৃতি বিচাৰি আৱেগিক চেলিম মাৰ্চেণ্ট, চাও আহক কিছু আলোচিত্ৰ...