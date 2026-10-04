লক্ষ্য পথ সুৰক্ষা : অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক মটৰ চাইকেল প্ৰদান
জৰুৰীকালীন সঁহাৰি ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ‘ৰাইড ছেফ ইণ্ডিয়া’ চিএছআৰ পদক্ষেপৰ অধীনত অসম আৰক্ষীক মটৰ চাইকেল প্ৰদান ৷
By ANI
Published : October 4, 2026 at 10:40 PM IST
গুৱাহাটী: পথ সুৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনন্য পদক্ষেপ ৷ অসম আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দেওবাৰে একোখনকৈ মটৰ চাইকেল প্ৰদান কৰে ৷ দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱন চৌহদত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীক আনুষ্ঠানিকভাৱে ৫০খন মটৰ চাইকেল প্ৰদান কৰে ।
এই মটৰ চাইকেলবোৰ হিৰ’ মট’কৰ্পে যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা, টহল দিয়া, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ‘ৰাইড ছেফ ইণ্ডিয়া’ চিএছআৰ পদক্ষেপৰ অধীনত প্ৰদান কৰে ।
Assam Police is strengthening its bike borne force to ensure swift & effective law enforcement across the state. These rapid action teams can respond to emergencies in minutes, cutting down the time it takes to reach any affected spot. Need for Speed: fulfilled! @HeroMotoCorp https://t.co/xvUL9SFQu3— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 4, 2026
এক বিবৃতি অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই জনতা ভৱন চৌহদৰ ভিতৰৰ পথত হেলমেট পিন্ধি মটৰ চাইকেল চলাই অনুষ্ঠানটো মুকলি কৰি পথ সুৰক্ষা আৰু দায়িত্বশীলভাৱে বাহন চলোৱাৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা এই মটৰ চাইকেলৰ জৰিয়তে আৰক্ষী জোৱানসকলক অধিক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত সহজ আৰু দ্ৰুতবেগত আহ-যাহ কৰাত সহায় কৰিব ৷ লগতে টহল, যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু আইন-শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষীৰ সামৰ্থ বৃদ্ধি কৰিব । পথ দুৰ্ঘটনা, যান-জঁট আৰু অন্যান্য জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি আৰক্ষীৰ তাৎক্ষণিক সঁহাৰি নিশ্চিত কৰাত এই মটৰ চাইকেলসমূহেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
এই পদক্ষেপৰ অধীনত যান-বাহন আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা, পথ সুৰক্ষা, আইন প্ৰয়োগ আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিত সিং, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু হিৰো মট’কৰ্পৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
পূৰ্বে শুকুৰবাৰে উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বাঁহেৰে নিৰ্মিত চাইকেল মুকলি কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, পুনেস্থিত ‘বেম্ব’ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে’ বাঁহৰ পৰা চাইকেল নিৰ্মাণৰ এই নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছে ।
এই প্ৰকল্পত প্ৰায় ১৫ কোটি টকা বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন ৷ যাৰ লক্ষ্য হৈছে অসমক বাঁহেৰে চাইকেল নিৰ্মাণ আৰু বহনক্ষম পৰিবহণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা ।
লগতে পঢ়ক: গ্ৰীণ চেছ নীতি, অগ্নিবীৰৰ বাবে ১২ শতাংশ সংৰক্ষণ আদিত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত