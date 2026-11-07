পৱিত্ৰ ৱাংগালা উৎসৱ উপলক্ষে গাৰো সম্প্ৰদায়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

পৱিত্ৰ ৱাংগালা উৎসৱ উপলক্ষে গাৰো সম্প্ৰদায়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
ৱাংগালা উৎসৱ সাধাৰণতে শৰৎকালৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত পালন কৰা হয় । খেতি চপোৱাৰ পিছত এই উৎসৱৰ দিন ধাৰ্য কৰা হয়।
Published : November 7, 2026 at 1:06 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে পালন কৰা হৈছে গাৰোসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ৱাংগালা । এই উৎসৱ সাধাৰণতে মেঘালয়ৰ যদিও অসম, নাগালেণ্ডৰ উপৰি বাংলাদেশত বাস কৰা গাৰো লোকসকলেও পালন কৰে । গাৰো জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম প্ৰধান আৰু পৱিত্ৰ এই ৱাংগালা উৎসৱক 'এশটা ঢোলৰ উৎসৱ' নামেও জনা যায় ।
সাধাৰণতে কৃষিৰ লগতে এই উৎসৱৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই যদিও খেতি চপোৱাৰ পিছত গাৰো জনগোষ্ঠীৰ শস্যৰ দেৱতা 'মিছি চালজং'ক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰু অনাগত দিনত সুখ-সমৃদ্ধি কামনা কৰি গাৰোসকলে এই উৎসৱ অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰে ।
Warm greetings to our Garo brothers and sisters on Wangala, the vibrant harvest festival celebrating the rich cultural heritage and traditions of the Garo community. May the festive beats of the dama and rang bring joy and strengthen the bonds of unity and togetherness. https://t.co/9iXlow9vNn— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 7, 2026
ৱাংগালা উৎসৱ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক শুভেচ্ছা জনাইছে । সামাজিক মাধ্যম X-ৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাক উদযাপন কৰা সজীৱ শস্য চপোৱা উৎসৱ ৱাংগালাত আমাৰ গাৰো ভাই-ভনীসকলক উষ্ম শুভেচ্ছা জনালোঁ । দামা আৰু ৰাঙৰ উৎসৱমুখৰ স্পন্দনে আনন্দ কঢ়িয়াই আনক আৰু ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনক সুদৃঢ় কৰক ।"
উল্লেখ্য যে ৱাংগালা উৎসৱ সাধাৰণতে প্ৰতি বছৰে শৰৎকালৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত পালন কৰা হয় । খেতি চপোৱাৰ পিছত এই উৎসৱৰ দিন ধাৰ্য কৰা হয় । গাঁৱৰ মুখিয়াল বা পুৰোহিতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অৱশ্যে স্থানভেদে ইয়াৰ তাৰিখ ভিন্ন হ'ব পাৰে যদিও মেঘালয়ৰ তুৰাৰ ওচৰৰ আছানংগ্ৰীত চৰকাৰীভাৱে প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৱাংগালা উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।
গাৰো সমাজৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্মবিশ্বাস 'সাংসাৰেক' অনুসৰি, তেওঁলোকৰ প্ৰধান দেৱতা 'মিছি চালজং'ই মানুহক কৃষিকাৰ্যৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল আৰু ধৰিত্ৰীক শস্য-শ্যামলা কৰি তুলিছিল । সেয়ে নতুনকৈ চপোৱা শস্য দেৱতাৰ নামত উছৰ্গা নকৰাকৈ গাৰো লোকসকলে গ্ৰহণ নকৰে । এই উৎসৱে গাৰোসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু সাংস্কৃতিক এনাজৰী কটকটীয়া কৰি তোলে ।
সাধাৰণতে দুদিন বা তিনিদিন ধৰি চলা এই ৱাংগালা উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোক 'ৰুগালা' বোলা হয় । এই দিনটোত পুৰোহিতে ঘৰৰ মুখিয়ালৰ উপস্থিতিত নতুন শস্য, ফল-মূল আৰু হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ পৰম্পৰাগত সুৰা শস্যৰ দেৱতাৰ নামত উছৰ্গা কৰে ।
দ্বিতীয়দিনা পুৰোহিতে ঘৰৰ কেন্দ্ৰীয় খুঁটাটোৰ ওচৰত ধূপ-ধূনা জ্বলায় । ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই মেঘ আৰু বৰষুণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা আগন্তুক বছৰত ভাল খেতি হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ।
এই পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি শেষ হোৱাৰ পিছত ৱাংগালা নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । পুৰুষসকলে কঁকালত ডাঙৰ ঢোল বান্ধি আৰু হাতত ম'হৰ শিঙৰ পেঁপা লৈ বজায় । আনহাতে, মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ।