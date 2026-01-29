ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনিত ঘোষণা কৰিলে আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম

উন্নয়নৰ বতৰা কঢ়িয়াই বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

ASSAM CM GOLAGHAT VISIT
গোলাঘাটত উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
গোলাঘাট: উন্নয়নৰ বতৰা কঢ়িয়াই বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ পিছত উপস্থিত হয় সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ৷ ইয়াতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

গোলাঘাটত পুনৰ অজন্তা নেওগকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ইংগিত

গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

উক্ত সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অজন্তা নেওগক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই উপস্থিত মহিলাসকলক । তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়, ‘‘অজন্তা নেওগক আপোনালোকে ভোট দিবনে ? আপোনালোকে বিচাৰিছে মই সকলো দিম ৷ কিন্তু বিজেপিক ভোট দিবনে, অজন্তা নেওগক ভোট দিবনে ? কাৰণ অজন্তা নেওগ বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ বাবে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে ।’’

ASSAM CM GOLAGHAT VISIT
নৱনিৰ্মিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ লগতে মুকলি মঞ্চ, চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন, বালিজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেৰাপানী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয় আৰু অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা মেৰাপানী-গোলাঘাট পথ, পদুমণি ৰঙাজান পথ ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি তেওঁ গৰঙা তিনিআলিৰ পৰা বৰহোলা সংযোগী আৰু তেতেলীতলৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

অগপৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ লগত দুটা নিৰ্বাচন মিত্ৰতাৰে হৈ গৈছে ৷ আসনৰ তাৰতম্য হ'ব পাৰে । বিজেপি আৰু অগপই একেলগে যুঁজ দিবলৈ ভাল আসন নাই । গতিকে অগপৰ লগত আসনক লৈ কোনোধৰণৰ সমস্যা নহয় ।

ASSAM CM GOLAGHAT VISIT
কেইবাটাও আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ETV Bharat Assam)

মিঞা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী

‘‘বাংলাদেশৰ পৰা অহাসকলে নিজকে মিঞা বুলি পৰিচয় দিয়ে, মই সেই নাম দিয়া নাই । তেওঁলোকে নিজেই কৈছে আমাক মিঞা বুলি সম্বোধন কৰিব ৷ যাৰ বাবে মিঞা কবিতা লিখিছে, মিঞা পয়েম লিখিছে । মই মিঞা বুলি ক’লে তেওঁলোকে অসমীয়া অসমীয়া কৰক, তাত আপত্তি কি ? মই মিঞা বুলি কোৱা অগণতান্ত্ৰিক কেনেকৈ হ’ল ? ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা মিঞা প্ৰব্ৰজনৰ বাবে অসম আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে । এইটো মোৰ ভাষা নহয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কথা । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুছলমান বুলি কৈছে কিন্তু মই ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যক্তি হোৱাৰ বাবে মুছলমান বুলি নকৈ মিঞা বুলি কৈছোঁ । বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ মিঞা অহা নাই বুলি প্ৰমাণ কৰক । পূৰ্বে ২০ শতাংশ মুছলমান থকা জিলাত ৬০ শতাংশ কেনেকৈ হ'ল ? মই যিমান কওঁ মোতকৈও বেছি গোপীনাথ বৰদলৈয়ে কৈছিল, মোতকৈও অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীয়ে বেছিকৈ কৈছিল, মোতকৈও বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে বেছিকৈ কৈছিল । মই আধাই কোৱা নাই । গতিকে গোপীনাথ বৰদলৈ যদি ভুল আছিল, কংগ্ৰেছ দলে ক’লেই হয় যে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ভুলকৈ কৈছিল । মই কোৱা কথা '৯২ চনত হীৰেণ গোঁহায়েও কৈছিল । গোলাঘাটত উচ্ছেদ নহ'লে ১৬ হাজাৰ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সোমাই গ’লহেতেন ৷’’ এনেদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

ASSAM CM GOLAGHAT VISIT
উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক নিবলৈ অহা একাংশ মহিলা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিৰোধীৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কে হোটেল লিলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহালীৰ ধাবালৈকে বিগত চাৰিটা বছৰে এনেদৰে চলি আছে ৷ গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন, কথা-বতৰা বুজাত অসুবিধা । অখিল গগৈয়ে আজি এটা কৈছে, কাইলৈ বেলেগ কিবা এটা ক’ব । যাৰ পূৰ্বে কিবা কথা ক’লে অথলে যাব ৷ সেই বাবে ৩১ তাৰিখে অখিল গগৈয়ে কিবা ক’লে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নালাগে । তাৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দিয়াৰ শেষ তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।’’

আজিৰ এই অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতি, পৌৰপতি দুলুমণি বৰবৰা, জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পূৰ্ণিমা দাস, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰজ্যোতি ঠাকুৰ, জিলা অগপৰ সভাপতি নৃপেন বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে ।

