মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় চোৱা নাই 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ?

প'ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠান নাচায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইমান দিনলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' কিয় চোৱা নাই তাৰো যুক্তি দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Himanta Biswa Sarma
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 7:59 AM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী : আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব আমেৰিকান প'পষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট । প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে দেওবাৰে কেবিনেটৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আমেৰিকা, ইউ কে, শ্বিলং, ইটানগৰ, নাগালেণ্ড আদিৰ পৰা কনচাৰ্টলৈ দৰ্শক আহিব । এনেধৰণৰ ৪-৫ খন শ্ব'ৰ পিছত গুৱাহাটী কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ হাব হ'ব শ্বিলঙৰ দৰে ।"

প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সামাজিক মাধ্যমে এইটো কথা বুজি পাব লাগে জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোতে প'ষ্ট মেলন অহাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল । শিল্পীক শ্ৰদ্ধা জনাই শিল্পীয়ে । যিসকলে বিৰোধ কৰিছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা হ'ব পাৰে । সেইটো জুবিন গাৰ্গৰ কথা নহয় । জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোতে কেবিনেটে কনচাৰ্ট ইকন'মিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । প'ষ্ট মেলন আহিব বুলি জুবিন গাৰ্গ থাকোতে সিদ্ধান্ত হৈছিল । শিল্পীয়ে শিল্পীক কেতিয়াও বিৰোধিতা নকৰে । অসমলৈ আহিলে প'ষ্ট মেলনেও জুবিনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব । এইটো অসমৰ বাবে ভাল হ'ব । মানুহে ইয়াত নাহিলেও টিভিত চাব পাৰিব । এইধৰণে আগবাঢ়িলে অসমৰ নাম হ'ব, গৌৰৱ হ'ব, ৰাজ্যখন আগুৱাই যাব । আমি ইয়াত নকৰিলে শ্বিলঙত কৰিলেহেঁতেন । গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ৰাবোৰ শ্বিলঙলৈ গ'লহেঁতেন । এতিয়া যুৱ সমাজে ইয়াতে সুযোগ পাব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে কয়, "এইখন অসম চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান নহয় । আমি সহযোগিতা কৰিছোঁ । ফিল্ডখন দিছো, আমাৰ অনুষ্ঠান নহয় । আমি তাত কোনো চাব নাযাও । আমাৰ ইয়াত কোনো আৰ্থিক সম্পৰ্ক নাই । আমি তাত জড়িত নহয় । এইখন অনুষ্ঠান বুক মাই শ্ব'ৰ পৰা হৈছে । অসম চৰকাৰ জড়িত নহয় । তেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত এটা শ্ব' আহি আছে, নৰ্থ কাছাৰ, ডিমা হাছাওতো আহি আছে । এই সময়ছোৱাত কেৱল প'ষ্ট মেলন অহা নাই আৰু তিনিটা শ্ব' আহি আছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ উদাহৰণ দি কয়, "হৰ্ণবিল মহোৎসৱ বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে । অখিল গগৈ হৰ্ণবিল মহোৎসৱ চাবলৈ গৈছে । আমিহে ক'তো যোৱা নাই । কালি নাযাও আমি । কেবিনেটতে কথা পাতিছোঁ আমি কোনো প'ষ্ট মেলনৰ শ্ব' চাব যাব নালাগে । ডেকা ল'ৰা-ছোৱালীক সুযোগ দিব লাগে । কাৰণ মই বুজিয়ে নাপাও প'ষ্ট মেলন কি ?"

জানুৱাৰীত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চালে নে নাই বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "ৰৈ ৰৈ বিনালে চাম মই সময়ত । জুবিনক সাগৰত যাব বাধা দিছিল ডাক্টৰে । মই শুনিছোঁ সেই চিনেমাখন সাগৰক লৈ সেই কাৰণে মই যোৱা নাই । মই যাম জানুৱাৰীত । জীৱিতকালত জুবিন গাৰ্গক ডাক্টৰে বাধা দিছিল সাগৰত নাযাব । সেইখন চিনেমা চালেই মই বাহিৰত আহি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব সাগৰত কেনেকৈ জুবিন গ'ল । সেইকাৰণে মই শেষত এদিন ভালকৈ চাম । আগতে মই কোৱা নাছিলোঁ চিনেমাখন ভালকৈ চলক বুলি কিন্তু চিনেমাখনৰ দৃশ্যপট দেখিলে সাগৰত শ্বুটিং হৈছিলে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "নেমকেয়াৰ হাস্পতালত জুবিনক কোৱা হৈছিল সাগৰ আৰু জুইৰ কাষত যাব নোৱাৰিব । কেনেকৈ জুবিন সাগৰত গ'ল ? সেইদিনা ছবিখনৰ প্ৰযোজক মোৰ তাত আহোঁতে সুধিছিলো শ্ৰীলংকাত আপোনালোকে কেনেকৈ সাগৰত জুবিনক লৈ গ'ল । জুবিনৰ চিনেমা চোৱা নাই বাবে প'ষ্ট মেলন চাব নাই যোৱা । কিন্তু এই কথাখিনি মোৰ মনত কুটকুটাই থাকে । মই নকওঁ বুলি ভাবো কিন্তু মনত কুটকুটাই আছিল বাবে ওলাই গ'ল । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত পিছত আৰু এটা তদন্ত হ'ব অৱহেলাৰ ওপৰত । ডাক্টৰে লিখিতভাৱে বাধা দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং পানীত হৈছিল । জুবিনৰ জীৱনক লৈ বহু দিন আগৰ পৰা বহুতে হেতালি খেলি আছিল । সেইকাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই নাযাওঁ তেতিয়া বুজি পাব তাত কিবা কাৰণ আছে । সেইকাৰণে মই অলপ দূৰে দূৰে ঘূৰি থাকো । মই চিনেমাখন চোৱা নোচোৱাক লৈ ছবিখনৰ জনপ্ৰিয়তা কম বেছি নহয় । প্ৰথম দিনা গ'লে এই কথাটো মই প্ৰথম দিনাই সুধিলোহেঁতেন । তেতিয়া চিনেমাখনক লৈ বিতৰ্ক হ'লেহেঁতেন । এতিয়া ক'লেও আপত্তি নাই কাৰণ চিনেমাখন প্ৰায় চোৱা হৈ গ'ল ।"

শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কোনে বচাব বিচাৰিছে ?

ইফালে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপায় বুলি অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈয়ে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁলোকে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বচাব বিচাৰিছে । চাৰ্জশ্বিট দিয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । যিসকলে অসম চৰকাৰৰ তদন্তত বাধা দি আছে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে আমি হাত দাঙি দিও সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানুৱে জামিন পাই যাব । আমি বুলি তিনিমাহ ধৰি ৰাখিলোঁ । আজিলৈকে কোনো ডাঙৰ মানুহক জে'লত তিনিমাহ চৰকাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে নে ? অসমৰ বুৰঞ্জীত ডিজিপিৰ ভায়েক, ভি চিৰ ভায়েকক তিনিমাহ ধৰি ৰাখিছো । মোক আপোনাকে ধন্যবাদ দিব লাগিছিল কিন্তু ক'ত ধন্যবাদ দিব, সমালোচনাহে কৰিছে । ছিংগাপুৰ পুলিচত কৈ আগতে আমি অভিযোগনামা দিম । ছিংগাপুৰে ১৮ ডিচেম্বৰত দিব আমি ১২ ডিচেম্বৰতে দিম । মোক ক'ৰবাত ধন্যবাদ এটা দিয়ক । তদন্ত বেয়া বুলি কোনে কৈ আছে, যিসকলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যামকানুক দোষী সাব্যস্ত হোৱাটো নিবিচাৰে । অভিযোগনামা দেখিলেহে আপোনালোকে বুজি পাব ।"

