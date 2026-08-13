কমনৱেলথ গেমছত পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্বর্ধনা, ৩০ লাখৰ চেক প্ৰদান

কমনৱেলথ গেমছত পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্বর্ধনা, ৩০ লাখৰ চেক প্ৰদান
গ্লাছগ' কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক জয় কৰা লাভলীনাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রদান কৰে ৩০ লাখ টকাৰ চেক ।
Published : August 13, 2026 at 9:50 PM IST
গুৱাহাটী : গ্লাছগ' কমনৱেলথ গেমছত বক্সিঙৰ ৭৫ কিলোগ্রাম শাখাত ৰূপৰ পদক অর্জন কৰি দেশ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভেচ্ছা তথা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰে । বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কমনৱেলথ গেমছত প্ৰদৰ্শন কৰা উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৩০ লাখ টকাৰ চেক প্রদান কৰে ।
জনসংযোগ বিভাগে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্রীয়ে লাভলীনাক সম্বর্ধনা জনাই আন্তঃৰাষ্ট্রীয় ক্রীড়া মঞ্চত তেওঁ প্রদর্শন কৰা অসাধাৰণ ক্রীড়া নৈপুণ্য আৰু দৃঢ় মনোবলৰ শলাগ লয় । আনহাতে, লাভলীনাৰ এই সাফল্য দেশ তথা অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কবি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে লাভলীনাৰ ধাৰাবাহিক সাফল্যই ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্মক ক্রীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্রাণিত কৰি আহিছে ।
Met with our star performer Lovlina, whose punches on and off the boxing ring lands straight on the sweet spot🥊— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 13, 2026
I congratulated her on her recent performance at the #CWG2026 where she bagged a Silver.
There's much more to come from her in the coming days!
Best wishes 👊 pic.twitter.com/bz7ptYXsPH
আনহাতে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, অধ্যৱসায় আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা অর্জন কৰা লাভলীনা অসমৰ যুৱ ক্রীড়াবিদসকলৰ বাবে এক আদর্শ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । আগন্তুক দিনতো লাভলীনাই বক্সিং ৰিঙত দর্শনীয় প্রদর্শন অব্যাহত ৰাখি দেশৰ বাবে আৰু অধিক সন্মান কঢ়িয়াই আনিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে আশা প্রকাশ কৰে ।
লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে মুখ্যমন্ত্রীক কমনৱেলথ গেমছৰ স্মাৰক হিচাপে ভাৰতীয় দলৰ দুটা জাৰ্চি উপহাৰস্বৰূপে প্রদান কৰে ।
এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ ক্রীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ আদি বিভাগৰ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ডঃ কে কে দ্বিবেদী আৰু ক্রীড়া বিভাগৰ বিশেষ সচিব কে জে হিলালী উপস্থিত থাকে ।