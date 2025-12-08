ETV Bharat / state

গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনি অসমীয়াৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত দেওবাৰে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবৰ কৰ্মচাৰী-পৰ্যটকসহ প্ৰায় ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷

GOA CLUB FIRE
গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনি অসমীয়াৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 10:11 AM IST

হায়দৰাবাদ : নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ শনিবাৰে মাজনিশা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত পৰ্যটকসহ কমেও ২৫ জন লোকে মৃত্যু হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ড মৃত লোকসকলৰ তিনিজন অসমৰ আছিল ৷ তেওঁলোকক ক্ৰমে কাছাৰৰ ৰাহুল তাঁতী, মনোজিৎ মাল, ধেমাজিৰ দিগন্ত পাতিৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত সদৰী কৰে এই কথা ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত এই খবৰ লাভ কৰি স্তম্ভিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ লোক তিনিজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্রকাশ কৰে ৷ তেওঁ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এই ক্ষতিক ‘মৰ্মান্তিক’ বুলি অভিহিত কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সত কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গোৱাৰ আৰপোৰাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক সাবটি লোৱা প্ৰতিজনৰ বাবে গভীৰ শোক অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ এই দুৰ্ঘটনাটিত অসমৰ ৰাহুল তাঁতী (কাছাৰ), মনোজিৎ মাল (কাছাৰ), দিগন্ত পাতিৰ (ধেমাজি) নামৰ তিনিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বহুমূলীয়া জীৱন হেৰুওৱাৰ খবৰ পাই অতি ব্যথিত হৈছোঁ ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "এই শোকৰ মুহূৰ্তত মৃতকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । দুৰ্ঘটনাটিত আহত আটাইৰে দ্ৰুত আৰোগ্য লাভৰ বাবে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ৷"

ইফালে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ৫ লাখ টকা আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে । তেওঁ শ্বৰ্ট শ্বাটৰ লগতে এই শোকাৱহ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত ক্লাবৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধককে ধৰি চাৰিজন কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰি ক্লাবৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ লুথ্ৰা আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : গোৱাৰ নাইট ক্লাবত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড; চিফ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰসহ ৪ কৰ্মচাৰীক আটক, মৃতকৰ আত্মীয়লৈ ৫লাখ টকাৰ ঘোষণা

