গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনি অসমীয়াৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনি অসমীয়াৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত দেওবাৰে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবৰ কৰ্মচাৰী-পৰ্যটকসহ প্ৰায় ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
Published : December 8, 2025 at 10:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ শনিবাৰে মাজনিশা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত পৰ্যটকসহ কমেও ২৫ জন লোকে মৃত্যু হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ড মৃত লোকসকলৰ তিনিজন অসমৰ আছিল ৷ তেওঁলোকক ক্ৰমে কাছাৰৰ ৰাহুল তাঁতী, মনোজিৎ মাল, ধেমাজিৰ দিগন্ত পাতিৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত সদৰী কৰে এই কথা ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত এই খবৰ লাভ কৰি স্তম্ভিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ লোক তিনিজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্রকাশ কৰে ৷ তেওঁ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এই ক্ষতিক ‘মৰ্মান্তিক’ বুলি অভিহিত কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গোৱাৰ আৰপোৰাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক সাবটি লোৱা প্ৰতিজনৰ বাবে গভীৰ শোক অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ এই দুৰ্ঘটনাটিত অসমৰ ৰাহুল তাঁতী (কাছাৰ), মনোজিৎ মাল (কাছাৰ), দিগন্ত পাতিৰ (ধেমাজি) নামৰ তিনিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বহুমূলীয়া জীৱন হেৰুওৱাৰ খবৰ পাই অতি ব্যথিত হৈছোঁ ৷"
Deeply anguished by the tragic loss of lives in the Arpora fire incident in Goa, where three of our own, lost their precious lives.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 7, 2025
Shri Rahul Tanti, Cachar
Shri Manojit Mal, Cachar
Shri Diganta Patir, Dhemaji
Offering my heartfelt condolences to the bereaved families.…
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "এই শোকৰ মুহূৰ্তত মৃতকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । দুৰ্ঘটনাটিত আহত আটাইৰে দ্ৰুত আৰোগ্য লাভৰ বাবে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ৷"
ইফালে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ৫ লাখ টকা আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে । তেওঁ শ্বৰ্ট শ্বাটৰ লগতে এই শোকাৱহ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত ক্লাবৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধককে ধৰি চাৰিজন কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰি ক্লাবৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ লুথ্ৰা আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক : গোৱাৰ নাইট ক্লাবত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড; চিফ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰসহ ৪ কৰ্মচাৰীক আটক, মৃতকৰ আত্মীয়লৈ ৫লাখ টকাৰ ঘোষণা