ETV Bharat / state

অসমে আপোনাৰ অৱদানক সদায় মনত ৰাখিব : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট

অৱশেষত পদত্যাগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে অসমলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন্যবাদ জনালে ।

Himanta Biswa Sarma and Dharmendra Pradhan
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট (X@himantabiswasarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ধাৰাবাহিক ছাত্ৰ আন্দোলনৰ মাজতে শনিবাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে । শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ অন্যতম দাবী আছিল । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ লগে লগে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এক আৱেগিক বাৰ্তাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ প্ৰতি গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী হিচাপে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক ঔপনিৱেশিক মানসিকতাৰ পৰা মুক্ত কৰি দেশৰ সভ্যতাগত চেতনাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে বহু ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ দৃঢ়তা আৰু নিষ্ঠা সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ এই অৱদানক ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপেঅসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গণ্য কৰে ।

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সৈতে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "যেতিয়াই অসমে সহায় বিচাৰিছে তেতিয়াই তেওঁ অসমৰ কাষত দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছে । তেওঁৰ উৎসাহ, পৰামৰ্শ আৰু শুভেচ্ছা মোৰ বাবে সদায় অমূল্য হৈ থাকিব ।"

শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানৰ (আইআইএম) উদ্বোধনৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ লিখিছে যে এই গৌৰৱময় মুহূৰ্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা আৰু দেশৰ প্ৰতিটো অঞ্চললৈ উচ্চ শিক্ষাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ অংগীকাৰৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জনসাধাৰণেও তেওঁৰ প্ৰতি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীঘলীয়া কৰ্মজীৱনৰ কামনা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভৱিষ্যতেও তেওঁ যিকোনো দায়িত্বত একে নিষ্ঠা আৰু সততাকে দেশ মাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ থাকিব বুলি পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ।"

আৱেগিক বাৰ্তাৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "ধন্যবাদ, প্ৰধানজী । আপোনাৰ মৰম আৰু অৱদান অসমে সদায় মনত ৰাখিব ।"

লগতে পঢ়ক :

মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো উইকেট ডাউন: অভিজিত দীপকে

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পদত্য়াগ
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ইটিভি ভাৰত অসম
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.