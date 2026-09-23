ETV Bharat / state

আজি বামন দ্বাদশী : উপবাসে থাকি ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা লাভ কৰক, সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বাদশীত বামন দ্বাদশী বা বামন জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটোত ভগৱান বামনক নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা কৰা হয় ।

BAMAN DWADASI
আজি বামন দ্বাদশী (X@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: হিন্দু ধৰ্মত দশাৱতাৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত ৷ ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতিটো অৱতাৰৰে সুকীয়া তাৎপৰ্য আছে ৷ তাৰ ভিতৰত বামন অৱতাৰ অন্যতম ৷ বামন অৱতাৰক ভগৱান বিষ্ণুৰ পঞ্চমটো অৱতাৰ হিচাপে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷

এই দিনটোকে হিন্দু ধৰ্মত বামন দ্বাদশী হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অনুষ্ঠানক বামন জয়ন্তী বোলে ৷ প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বাদশীত বামন দ্বাদশী বা বামন জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷

এই দিনটোত ভগৱান বামনক নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা কৰা হয় । তদুপৰি ভক্তসকলে ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই দিনটোত উপবাসে থাকে ৷ এই দিনটোত ভগৱান বিষ্ণুৰ বামন অৱতাৰক পূজা কৰিলে ঘৰৰ সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি অটুট থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷

ভগৱান বিষ্ণুৰ বামন অৱতাৰৰ আঁৰৰ কাহিনী

পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি, বামন হৈছে ভগৱান বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰৰ পঞ্চমটো অৱতাৰ । পুৰাণত উল্লেখ আছে যে দেৱতাসকলৰ মাতৃ অদিতিয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ বৰ পাবলৈ তপস্যা কৰিছিল । তেওঁৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ বিষ্ণুৱে পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লোৱা আৰু বালি ৰজাৰ ভয়ৰ পৰা দেৱতাসকলক মুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি অদিতিক বৰ প্ৰদান কৰে ।

এবাৰ অসুৰসকলৰ ৰজা বালিয়ে ইন্দ্ৰক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্গ দখল কৰে । ইন্দ্ৰৰ কৰুণ দুৰ্দশাৰ সাক্ষী হৈ মাতৃ অদিতি গভীৰভাৱে বিচলিত হৈ পৰে । পুত্ৰৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰিবলৈ লৈছিল ।

এই কথাত সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান বিষ্ণুৱে আবিৰ্ভাৱ হৈ কয়, "দেৱী ! চিন্তা নকৰিবা । মই তোমাৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লৈ ইন্দ্ৰৰ হেৰোৱা ৰাজ্য তেওঁৰ হাতত ঘূৰাই দিম ।" যথা সময়ত ভগৱান বিষ্ণুৱে অদিতিৰ গৰ্ভত বামনৰূপে স্থিতি লয় । ভগৱান বিষ্ণুৰ ব্ৰহ্মচাৰী ৰূপ দেখি সকলো দেৱ-ঋষি আনন্দিত হৈছিল ।

এদিন তেওঁ গম পালে যে ৰজা বালিয়ে স্বৰ্গলোকৰ ওপৰত স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনৰ বাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিবলৈ লৈছে ৷ এই কথা জানিব পাৰি বামন সেই স্থানত উপস্থিত হয় । বালিয়ে তেওঁক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ দি সন্মান জনাই আৰু শেষত প্ৰসাদ হিচাপে তেওঁ কি বিচাৰে, সেয়া সোধে ৷

এই কথা শুনি বামনে কিছুসময় নীৰৱে থাকে ৷ তাৰ পিছত তেওঁ বালিৰ পৰা নিজৰ মাত্ৰ তিনিটা খোজৰ জোখেৰে অলপ মাটি উপহাৰ হিচাপে বিচাৰে । বালিয়ে তেওঁক মাটিৰ সলনি আন সামগ্ৰী বিচাৰিবলৈ কয় যদিও বামনে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে ৷

ফলস্বৰূপে বালিয়ে হাতত পানী লৈ তিনিখোজ মাটি দিয়াৰ সংকল্প লয় ৷ সংকল্প পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে বামনৰ আকাৰ সলনি হৈ বিশাল আকৃতি লয় ৷ তাৰ পিছতে বামনে এটা খোজেৰে পৃথিৱী আৰু আনটো খোজেৰে আকাশখন জোখে ।

তৃতীয়টো খোজৰ বাবে বালিয়ে নিজৰ মূৰটো আগবঢ়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "প্ৰভু, সম্পত্তিৰ গৰাকী সম্পত্তিৰ ধনতকৈও ডাঙৰ ৷ মোৰ মূৰত তৃতীয়টো খোজ দিয়ক ।" বালিয়ে সকলো হেৰুওৱাৰ পিছতো নিজৰ সংকল্পৰ পৰা বিচলিত নোহোৱা কথাটো দেখি বামন আনন্দিত হয় ।

বালিৰ অনুৰোধ মতেই বামনে সেয়া কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বালিক পাতালৰ শাসকৰূপে এৰি দিয়ে ৷ এনেদৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক বালিৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত কৰে ।

তেতিয়াৰে পৰাই ভক্তসকলে ভগৱান বিষ্ণুৰ এই অৱতাৰৰ দিনটোত উপবাসে থাকি পূজা কৰাৰ লগতে দান-বৰঙণি দিয়ে ৷ যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে ৷

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বুধবাৰে বামন দ্বাদশীৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভগৱান বিষ্ণুৰ পঞ্চম অৱতাৰ ভগৱান বামনৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত ‘বামন দ্বাদশী’ৰ শুভ ক্ষণত আন্তৰিক শুভেচ্ছা । এই পবিত্ৰ উৎসৱে অহংকাৰ পৰিত্যাগ কৰি নম্ৰতাক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মৰ পথত চলিবলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ভগৱান বামনৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আহক ।’’

লগতে পঢ়ক: আলুৱে শৰীৰত বঢ়াব হিমগ্ল'বিন, জিং আৰু আইৰণৰ মাত্ৰা, চিপিআৰআইৰ নতুন উদ্ভাৱন

TAGGED:

ASSAM CM SOCIAL MEDIA POST
বামন দ্বাদশী
বামন জয়ন্তী
দশাৱতাৰ
BAMAN DWADASI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.