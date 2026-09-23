আজি বামন দ্বাদশী : উপবাসে থাকি ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা লাভ কৰক, সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বাদশীত বামন দ্বাদশী বা বামন জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটোত ভগৱান বামনক নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা কৰা হয় ।
Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST
গুৱাহাটী: হিন্দু ধৰ্মত দশাৱতাৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত ৷ ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতিটো অৱতাৰৰে সুকীয়া তাৎপৰ্য আছে ৷ তাৰ ভিতৰত বামন অৱতাৰ অন্যতম ৷ বামন অৱতাৰক ভগৱান বিষ্ণুৰ পঞ্চমটো অৱতাৰ হিচাপে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷
এই দিনটোকে হিন্দু ধৰ্মত বামন দ্বাদশী হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অনুষ্ঠানক বামন জয়ন্তী বোলে ৷ প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বাদশীত বামন দ্বাদশী বা বামন জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷
এই দিনটোত ভগৱান বামনক নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা কৰা হয় । তদুপৰি ভক্তসকলে ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই দিনটোত উপবাসে থাকে ৷ এই দিনটোত ভগৱান বিষ্ণুৰ বামন অৱতাৰক পূজা কৰিলে ঘৰৰ সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি অটুট থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
ভগৱান বিষ্ণুৰ বামন অৱতাৰৰ আঁৰৰ কাহিনী
পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি, বামন হৈছে ভগৱান বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰৰ পঞ্চমটো অৱতাৰ । পুৰাণত উল্লেখ আছে যে দেৱতাসকলৰ মাতৃ অদিতিয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ বৰ পাবলৈ তপস্যা কৰিছিল । তেওঁৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ বিষ্ণুৱে পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লোৱা আৰু বালি ৰজাৰ ভয়ৰ পৰা দেৱতাসকলক মুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি অদিতিক বৰ প্ৰদান কৰে ।
এবাৰ অসুৰসকলৰ ৰজা বালিয়ে ইন্দ্ৰক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্গ দখল কৰে । ইন্দ্ৰৰ কৰুণ দুৰ্দশাৰ সাক্ষী হৈ মাতৃ অদিতি গভীৰভাৱে বিচলিত হৈ পৰে । পুত্ৰৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰিবলৈ লৈছিল ।
এই কথাত সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান বিষ্ণুৱে আবিৰ্ভাৱ হৈ কয়, "দেৱী ! চিন্তা নকৰিবা । মই তোমাৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লৈ ইন্দ্ৰৰ হেৰোৱা ৰাজ্য তেওঁৰ হাতত ঘূৰাই দিম ।" যথা সময়ত ভগৱান বিষ্ণুৱে অদিতিৰ গৰ্ভত বামনৰূপে স্থিতি লয় । ভগৱান বিষ্ণুৰ ব্ৰহ্মচাৰী ৰূপ দেখি সকলো দেৱ-ঋষি আনন্দিত হৈছিল ।
এদিন তেওঁ গম পালে যে ৰজা বালিয়ে স্বৰ্গলোকৰ ওপৰত স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনৰ বাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিবলৈ লৈছে ৷ এই কথা জানিব পাৰি বামন সেই স্থানত উপস্থিত হয় । বালিয়ে তেওঁক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ দি সন্মান জনাই আৰু শেষত প্ৰসাদ হিচাপে তেওঁ কি বিচাৰে, সেয়া সোধে ৷
এই কথা শুনি বামনে কিছুসময় নীৰৱে থাকে ৷ তাৰ পিছত তেওঁ বালিৰ পৰা নিজৰ মাত্ৰ তিনিটা খোজৰ জোখেৰে অলপ মাটি উপহাৰ হিচাপে বিচাৰে । বালিয়ে তেওঁক মাটিৰ সলনি আন সামগ্ৰী বিচাৰিবলৈ কয় যদিও বামনে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে ৷
ফলস্বৰূপে বালিয়ে হাতত পানী লৈ তিনিখোজ মাটি দিয়াৰ সংকল্প লয় ৷ সংকল্প পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে বামনৰ আকাৰ সলনি হৈ বিশাল আকৃতি লয় ৷ তাৰ পিছতে বামনে এটা খোজেৰে পৃথিৱী আৰু আনটো খোজেৰে আকাশখন জোখে ।
তৃতীয়টো খোজৰ বাবে বালিয়ে নিজৰ মূৰটো আগবঢ়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "প্ৰভু, সম্পত্তিৰ গৰাকী সম্পত্তিৰ ধনতকৈও ডাঙৰ ৷ মোৰ মূৰত তৃতীয়টো খোজ দিয়ক ।" বালিয়ে সকলো হেৰুওৱাৰ পিছতো নিজৰ সংকল্পৰ পৰা বিচলিত নোহোৱা কথাটো দেখি বামন আনন্দিত হয় ।
বালিৰ অনুৰোধ মতেই বামনে সেয়া কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বালিক পাতালৰ শাসকৰূপে এৰি দিয়ে ৷ এনেদৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক বালিৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত কৰে ।
তেতিয়াৰে পৰাই ভক্তসকলে ভগৱান বিষ্ণুৰ এই অৱতাৰৰ দিনটোত উপবাসে থাকি পূজা কৰাৰ লগতে দান-বৰঙণি দিয়ে ৷ যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে ৷
भगवान विष्णु के पाँचवें अवतार भगवान वामन की आराधना के पावन पर्व बामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2026
यह पावन पर्व हमें अहंकार त्यागने, विनम्रता अपनाने और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। भगवान वामन की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। pic.twitter.com/7ODCGdmxDX
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বুধবাৰে বামন দ্বাদশীৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভগৱান বিষ্ণুৰ পঞ্চম অৱতাৰ ভগৱান বামনৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত ‘বামন দ্বাদশী’ৰ শুভ ক্ষণত আন্তৰিক শুভেচ্ছা । এই পবিত্ৰ উৎসৱে অহংকাৰ পৰিত্যাগ কৰি নম্ৰতাক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মৰ পথত চলিবলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ভগৱান বামনৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আহক ।’’
লগতে পঢ়ক: আলুৱে শৰীৰত বঢ়াব হিমগ্ল'বিন, জিং আৰু আইৰণৰ মাত্ৰা, চিপিআৰআইৰ নতুন উদ্ভাৱন