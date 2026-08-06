নিযুত মইনা-নিযুত বাবু আঁচনিৰ আবেদন-পত্ৰ বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্রীৰ
বানপীড়িত বিদ্যালয়লৈ আর্থিক সাহায্য বিতৰণ, শিক্ষার্থীক শিক্ষা সামগ্রী ক্ৰয়ৰ বাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । শৈক্ষিক মানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰে ।
Published : August 6, 2026 at 8:43 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৬-২৭ বর্ষৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিযুত মইনা আঁচনি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ আবেদন-পত্র বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে । একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাব বানপীড়িত বিদ্যালয়সমূহক প্রত্যক্ষ লাভালাভ হস্তান্তৰ প্রক্রিয়াৰ জৰিয়তে আর্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰি শেহতীয়া বানত গুৰুতৰভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ শিক্ষার্থীক শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্রদানৰো শুভাৰম্ভ কৰে ।
জনসংযোগ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি, ৰাজ্যৰ শিক্ষার্থীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ ক্ৰমাগত তৃতীয়টো বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি আৰু দ্বিতীয়টো বর্ষৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিযুত বাবু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৪৫২ খন শিক্ষানুষ্ঠানত একে সময়তে আঁচনি দুখনৰ আবেদন-পত্ৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । ২০২৬-২৭ বর্ষত এই আঁচনি দুখনৰ অধীনত মুঠ ১,৯৫৯ খন বিদ্যালয় সামৰি লোৱা হ'ব । আনহাতে, অহা ১০ অক্টোবৰত এই আঁচনি দুখনৰ অধীনত যোগ্য শিক্ষার্থীসকলক চেক বিতৰণ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰি শেহতীয়া বানত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি হোৱাৰ ফলত ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাগ্রহণৰ পৰিৱেশ বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহৰ মেৰামতিৰ কাম অগ্রাধিকাৰ ভিত্তিত হাতত লৈছে । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি নিধিৰ নির্দেশিকা অনুসৰি প্ৰতিখন ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি মেৰামতিৰ বাবে ২ লাখ টকাকৈ মুঠ ৭৯৩ খন ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়লৈ ডিবিটিৰ জৰিয়তে ১৫.৮৬ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হয় ।
ইয়াৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ ৫৫০ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে ১১ কোটি টকা, চৰাইদেউ জিলাৰ ১১১ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে ২.২২ কোটি টকা, যোৰহাট জিলাৰ ১০৩ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে ২.০৬ কোটি টকা আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ২৯ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে ৫৮ লাখ টকা হস্তান্তৰ কৰা হয় । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা বানাক্রান্ত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ১,০০০ টকা, স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষার্থীৰ বাবে ৩,০০০ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষার্থীৰ বাবে ৫,০০০ টকাৰ আর্থিক সাহায্যও চৰকাৰে আগবঢ়ায় । ইয়াৰ উপৰি পলিটেকনিক আৰু বিএড শিক্ষার্থীসকললৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে মুঠ ২১,০২৫ গৰাকী শিক্ষার্থীলৈ শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ৰ ৪.২৬ কোটিৰো অধিক টকাৰ সাহায্য প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ ১ নিযুত ছাত্রীক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ২০২৪-২৫ বর্ষত ১.৬০ লাখ ছাত্রীয়ে সুবিধা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই আঁচনিৰ সুবিধা পোৱা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৪ লাখলৈ বৃদ্ধি হয় । আনহাতে, চলিত বিত্তীয় বর্ষত এই আঁচনিৰ অধীনত অতিৰিক্ত ১ লাখ ছাত্রী অন্তর্ভুক্ত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
ইফালে নিযুত বাবু আঁচনিৰ অধীনত বিগত বৰ্ষত ৫০ হেজাৰ ছাত্ৰক সামৰি লোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ অতিৰিক্ত ৭০ হাজাৰ ছাত্র অন্তর্ভুক্ত হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা চলিত বৰ্ষত ১.২০ লাখ ছাত্রই এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ঘোষণা কৰে যে পলিটেকনিকত অধ্যয়নৰত, সংহত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সপ্তম ষান্মাসিকত পঢ়ি থকা ছাত্রীয়েও এইবাৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব ।
আনহাতে, নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্রীক দিয়া ধনৰ পৰিমাণ ভৱিষ্যতে বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে অভিভাৱকক সন্তানৰ পঢ়ুওৱাৰ দায়িত্বৰ পৰা চৰকাৰে কিছু সকাহ দিব বিচাৰিছে । মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান চলি থকাৰ সময়তহে আঁচনি দুখনৰ অধীনত শিক্ষার্থীক ধন দিয়া হয় বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে যিসকল শিক্ষার্থীয়ে আগষ্ট মাহত নামভর্তি কৰিছে তেওঁলোকে ১০ অক্টোবৰত আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ধন লাভ কৰিব । ইয়াৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ ধন লাভত বাধাৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে শিক্ষার্থীসকলক আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা বেংক একাউণ্ট নম্বৰহে দাখিল কৰিবলৈ আৰু জমা দিয়া বেংক একাউণ্টৰ ই-কে ৱাই চি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বৃহস্পতিবাৰৰ অনুষ্ঠানত শিক্ষা আদি বিভাগৰ মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেণ্ড, ৰাজহ আৰু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক বিজয় কুমাৰ গুপ্তা, দিপ্লু ৰঞ্জন শর্মা, তপন দাস প্রমুখ্যে শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ আবেদন-পত্ৰ বিতৰণৰ এই কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানটো ৰাজ্যৰ ৪৫২ খন শিক্ষানুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰা শিক্ষার্থীসকলৰ মাজত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় ।