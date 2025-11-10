ৰাজ্যত নতুনকৈ ৫,৫০০ গৰাকী টেট শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ
খানাপাৰাত টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান । ২৯৮০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক এল পি আৰু ১২৯৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ইউ পি শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান ।
Published : November 10, 2025 at 12:21 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত পুনৰ ৫,৫৫০ গৰাকী নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক দেওবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে । খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম পৰমানন্দ চাৰেঙীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।
নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "আমি বিজেপি চৰকাৰে জনাইছিলোঁ যে আমি ১ লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিম । মোৰ আগত ৰাজ্যৰ ১৪ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল । সকলোৱে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসৰি ৰাজ্যখনত সেৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল । যদি নিযুক্তিৰ ফালে আমি চাওঁ- কোনো এখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে ২০/২৫ হাজাৰতকৈ অধিক নিযুক্তি হোৱা নাছিল । মই ১ লাখ নিযুক্তিৰ কথা কওঁতে বিৰোধী বাদেই আমাৰ দলৰ সতীৰ্থই সন্দেহ কৰিছিল । ১ লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আমি মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । বৰ্তমানলৈ ১ লাখ ২১ হাজাৰ ২৪০ গৰাকীক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । পূৰ্বে দুই এজন বিধায়কে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল ১ লাখ নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব । কিন্তু এতিয়া সেই প্ৰশ্ন নকৰে । সাংবাদিকসকলো আগতে ব্যস্ত আছিল চাকৰিত দুৰ্নীতি উলিয়াবলৈ । আজিকালি তেওঁলোক ভাগৰি পৰিছে । ২০১২ চনৰ পৰা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ লোৱা বা মই সন্মুখত থকাৰ পিছৰে পৰা ১.৫০ লাখ শিক্ষকৰ স্বচ্ছ আৰু নিকাৰে নিযুক্তি হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিছু সময়ত কোনোবাই কোনোবাই কয় অসমক নেপাল কৰি দিম । আজি নেপাল বিপ্লৱৰ পিছত কি হ'ল, কেইজন ডাক্তৰ হ'ল, কেইজন শিক্ষক হ'ল ! আমাৰ অসম, নেপাল নহয় অসম অসম হৈ আছে । অসম নেপাল হ'লে আজি এনেকৈ নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব আহিব পাৰিলেহেঁতেন নিকি ! মই জীয়াই থকালৈকে অসমক নেপাল হ'ব নিদিওঁ । এইবাৰ মোৰ কাৰ্যকালটোত ১.৫০ লাখে হাঁহিছে অহা বাৰ ৩ লাখ পিতৃ-মাতৃয়ে হাঁহিব । অসমে নেপালক নাচায়, অসমে কামাখ্যা, শংকৰ, মাধৱ, লাচিতক চায় । অসমক নেপাল কৰিব বিচৰাসকলক মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ । নেপাল অসমলৈ আহিলে চাব অসমত কেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় হয়, কেনেকৈ চাকৰি পায় । পিছত নেপালে এদিন ক'ব লাগিব নেপাল অসম হ'ব লাগিছিল ।"
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ২৯৮০ গৰাকী নতুন শিক্ষকে নিযুক্তি লাভ কৰে । একেদৰে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ১২৯৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । ভিন্ন কাৰণত প্রায় ২ বছৰ এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছিল যদিও চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ পৰা পুনৰ অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । ইফালে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক পদৰ বাবেও ইতিমধ্যে চূড়ান্ত বাছনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হৈছে বুলি শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অনুষ্ঠানটোত জানিবলৈ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :জনজাতিকৰণৰ দাবীত বঙাইগাঁৱত বিশাল গণ সমাৱেশ কোচ ৰাজবংশীৰ