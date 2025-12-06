ETV Bharat / state

বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুৱ-মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিত প্ৰাধান্য পাব : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ মাজতে মিত্ৰতা মাঘ বিহুৰ আগতে চূড়ান্ত হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

ACA cricket stadium Umrangso
ক্ৰিকেটাৰৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
হাফলং : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে যুৱ আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীক বেছি প্ৰধান্য দিব । শুকুৰবাৰে উমৰাংছ'ত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বিজেপি যাতে যুৱকেন্দ্ৰিক দল হৈ থাকিব পাৰে সেই প্ৰচেষ্টা দলে লোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৰংগ গগৈতকৈ বয়সত সৰু যুৱ তিনি-চাৰিজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব । ইয়াৰ উপৰি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতকৈ বেছি মহিলা প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব ।"

অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুৱ-মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাধান্য পাব : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ মাজতে মিত্ৰতা মাঘ বিহুৰ আগতে চূড়ান্ত হৈ উঠিব । ইতিমধ্যে অগপৰ লগত আসন ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ আমাৰ আলোচনা হৈ গৈছে । যোৱাকালি মোৰ এই সন্দৰ্ভত কেশৱ মহন্তৰ লগত আলোচনা হৈছে । কিছুমান আসনত অগপৰ লগত বিজেপিৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব । ১৫ জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে অগপৰ লগতে বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়টো চূড়ান্ত হৈ উঠিব ।"

আনহাতে, পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰৰ মানুহে বিচাৰে কংগ্ৰেছ শাসনত আহিব নালাগে । কাৰণ অসমত ইমান কাম হৈ আছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কোনোবাই উমৰাংছ'ৰ নামটো লৈছিল নেকি ? এতিয়া হাফলঙৰ প্রান্তে প্রান্তে পথ নিৰ্মাণ হৈছে । কাৰ্বি আংলঙলৈ গ'লে কাম দেখিব । আগতে এই জিলাসমূহত আন্দোলন হৈছিল, পুলিচ-মিলিটাৰী আহিছিল । আজি এই স্থানসমূহত অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন হৈছে ।"

ACA cricket stadium Umrangso
উমৰাংছ'ত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইপিনে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অনাক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্ত্যব সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ লাজ নাই নেকি, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক লৈ সমালোচনা কৰে । বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আনিব নালাগে নেকি তাৰমানে । গৌৰৱ গগৈয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকো সন্মান নকৰে, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰকো সন্মান নকৰে । তাৰমানে তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁ এজন পাকিস্তানী এজেণ্ট ।"

ACA cricket stadium Umrangso
উমৰাংছ' ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চার্জশ্বীট দাখিল কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনখন হৈছে ৩৫০০ পৃষ্ঠাৰ । তাৰবাবে অলপ সময় লাগিছে । এছ আই টিয়ে আমাক জনোৱা মতে ১৮ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে চার্জশ্বীট আদালতত জমা দিয়াৰ কথা কৈছিল । কিন্তু মই কৈছোঁ চার্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ১৮ ডিচেম্বৰ হ'ব নালাগে, ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১২ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে চার্জশ্বীট আদালত জমা দিয়াৰ বাবে এছ আই টিক নিৰ্দেশ দিছোঁ ।"

ACA cricket stadium Umrangso
উমৰাংছ'ত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে উমৰাংছ'ত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ষ্টেডিয়ামখন উদ্বোধনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আজি ডিমা হাছাও জিলাৰ বাবে এক আনন্দৰ দিন । উমৰাংছ' হৈছে কাজিৰঙা, মানসৰ দৰে অসমৰ এখন সুন্দৰ ঠাই । য'ত হ্ৰদ আছে, ফেলকন আহে, পমিমূৰ জলপ্ৰপাতত কেভ আছে আৰু এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এক গন্তব্যস্থান হ'ব । এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত সেউজ গেলাৰী আছে । তুলাৰাম সেনাপতিৰ নামত পেভিলিয়ন উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । অনতিপলমে এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ফ্লাড লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বি চি চি আইক কৈছোঁ ।"

