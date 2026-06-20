ETV Bharat / state

বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিষ্ণু ৰাভা দিৱস ২০২৬ উদযাপন ।

Bishnu Rabha Divas 2026
বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস । ৰাজ্যজুৰি গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, বাদক, নৃত্য কলা বিশাৰদ, নাট্যকাৰ, সুদক্ষ খেলুৱৈ, বুৰঞ্জীবিদ, গৱেষক, সু সাহিত্যিক, কবি আৰু ৰাজনীতিজ্ঞ তথা মহান দেশপ্রেমিক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক স্মৰণ কৰা হৈছে । ৫৮ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীয়ে মহান শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও কলাগুৰুক স্মৰণ কৰিছে । বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানক স্মৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে ৷

Bishnu Rabha Divas 2026
বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে বিশেষ বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

"কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ অন্যতম নায়ক । এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাশালী, অসমলৈ তেওঁৰ অৱদান সংস্কৃতিৰ বহু ওপৰত । তেওঁ সমাজ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিটো প্ৰাসংগিক বিষয় আৰু এখন শক্তিশালী অসমৰ পক্ষত তেওঁ মাত মাতিছিল । আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত অসমৰ এই আইকন গৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ । লগতে অসমলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো ৰাজ্যিক বঁটাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মান জনালোঁ ৷"

অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আৰু ৰাজ্যিক লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।

Bishnu Rabha Divas 2026
মধুসূদন দাসলৈ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা (ETV Bharat)
Bishnu Rabha Divas 2026
গীতা উপাধ্যায়ক সতী সাধনী বঁটা (ETV Bharat)

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত থকা শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰ দেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আৰু বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠান । য'ত প্ৰতি বছৰৰ দৰে বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ লগতে ৩ বছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰদান কৰা আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু সতী সাধনী বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় ।

Bishnu Rabha Divas 2026
ছামছুদ্দিন আহমেদলৈ আজান পীৰ বঁটা (ETV Bharat)

বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট জিকিৰ শিল্পী ছামছুদ্দিন আহমেদক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজান পীৰ বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ক সতী সাধনী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ইফালে মাজুলীৰ সত্ৰীয়া শিল্পী, সাধক মাণিক বৰবায়ন আৰু গোৱালপাৰাৰ চিত্ৰশিল্পী মধুসূদন দাসক এই বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ""মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ মই নৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । উক্ত অনুষ্ঠানৰ নির্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে লেখক, গৱেষক ড৹ অনিল শইকীয়া । তেওঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱন আদৰ্শৰ ওপৰত এক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

জাতীয়তাবাদী, মানৱতাবাদী আৰু সমাজমুখী শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী

TAGGED:

বিষ্ণু ৰাভা দিৱস ২০২৬
কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আজান পীৰ বঁটা
BISHNU RABHA DIVAS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.