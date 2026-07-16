ভাৰত-ব্ৰিটেইন বাণিজ্য চুক্তিয়ে লাভান্বিত কৰিব অসমক, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

ভাৰত-ব্ৰিটেইন বাণিজ্য চুক্তিয়ে লাভান্বিত কৰিব অসমক, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
ভাৰত-ব্ৰিটেইন বাণিজ্য চুক্তিক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই চুক্তিয়ে অসমৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
Published : July 16, 2026 at 8:33 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰত-ব্ৰিটেইনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বাণিজ্য চুক্তি যোৱা ১৫ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে । বিগত বৰ্ষত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিয়ে ভাৰতৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ লগতে এই চুক্তিৰ ফলত লাভৱান হোৱাৰ দিশে আমাৰ ৰাজ্য অসম ৷
এই চুক্তিক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই চুক্তিয়ে অসমৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ এক্সত এটা পোষ্টত এই কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement came into force yesterday under the visionary leadership of Adarniya @narendramodi ji.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 16, 2026
This landmark agreement grants duty-free access to 99% of Bharat's exports to the UK. For Assam, it marks a defining moment. Our tea,… pic.twitter.com/G3S6PVUMIt
পোষ্টটোত তেওঁ কয়, ‘‘আদৰণীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত কালি ভাৰত-ব্ৰিটেইনৰ সৰ্বাংগীণ অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হয় । এই চুক্তিয়ে ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটেইনলৈ ৰপ্তানিৰ ৯৯% শুল্কমুক্ত প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । অসমৰ বাবে ই এক সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্তৰ চিন স্বৰূপ । অসমৰ গৌৰৱ আৰু বিশ্বত উন্নতমানৰ হিচাপে পৰিচিত আমাৰ চাহে এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ শুল্কমুক্তভাৱে ব্ৰিটেইনৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব ।
আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু খেতিয়কৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ উত্থান । ই চাহিদা শক্তিশালী কৰিব, মূল্য উপলব্ধি বৃদ্ধি কৰিব, আৰু আমাৰ জি আই টেগযুক্ত অসম চাহৰ বিশ্বব্যাপী স্থান আৰু অধিক উন্নীত কৰিব ।
চাহৰ বাহিৰেও অসমৰ সম্প্ৰসাৰিত কৃষি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু এম এছ এম ই খণ্ডও লাভৱান হ’ব ৷ কাৰণ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত-ব্ৰিটেইনৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্ৰায় দুগুণ হৈ ১২০ বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
ভাৰতে অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব গভীৰ কৰাৰ লগতে প্ৰধান অৰ্থনীতিসমূহৰ সৈতে উচ্চমানৰ বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ উৎপাদকসকলে নতুন বিশ্ব বজাৰত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে, যাৰ ফলত বৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধিৰ অভূতপূৰ্ব সুযোগ সৃষ্টি হৈছে । আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অদম্য নেতৃত্ব, দৃষ্টিভংগী, আৰু অদম্য প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে ।’’
ইফালে এই অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্য চুক্তি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে জেএলআৰ আৰু মেকলাৰেনকে ধৰি ব্ৰিটিছ গাড়ী কোম্পানীসমূহে মূল্য হ্ৰাসৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু স্কচ আৰু জিনৰ বটলৰ লগতে ভাৰতত নিৰ্মিত মিশ্ৰিত হুইস্কী সস্তা হ’বলৈ সময় লাগিব, ৰাজ্যিক আবকাৰী বিভাগৰ পৰা ফাইলিং আৰু ক্লিয়াৰেন্সত কমেও এমাহ সময় লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
আমদানিকৃত মিশ্ৰিত হুইস্কীৰ ক্ষেত্ৰত ৩৫০-৪০০ টকা প্ৰতি বটলত মূল্য হ্ৰাস হ’ব, যিবোৰৰ মূল্য প্ৰায় ৩০০০ টকা ৷ আনহাতে ভাৰতত নিৰ্মিত মিশ্ৰিত হুইস্কীৰ বাবে প্ৰতি বটলত ৫০-৬০ টকা হ্ৰাস হ’ব পাৰে, যদিহে কোম্পানীসমূহে নিজৰ মাৰ্জিন উন্নত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে । ব্ৰিটেইনৰ পৰা ভাৰতে আমদানি কৰা হুইস্কীৰ প্ৰায় ৮০% স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত হুইস্কীত মিশ্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰ আঁচনিয়ে অসমৰ দাৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা