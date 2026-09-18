অসমৰ বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চাইকেল, বাহঁৰ চাইকেলে নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব-মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমৰ বাঁহ ৰাজপথত ঘূৰিবলৈ সাজু, ২ অক্টোবৰত মুকলি হ'ব বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা চাইকেল ৷
Published : September 18, 2026 at 10:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : 'যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ' বুলি নিশ্চয় অসমীয়া প্ৰবচন ফাঁকি আপুনি শুনিছে ৷ ঘৰৰ সজা, ভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকে ধৰি অজস্ৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বাঁহেৰে ৷ ইয়াৰ লগতে বাহেৰে কাগজ প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা নিশ্চয় আপুনিও শুনিছে ৷
এইবাৰ কাগজ প্ৰস্তুতৰ পৰা এখোজ আগুৱাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দিবলৈ বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ এইবাৰ অসমত বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চাইকেল ৷ লোহাৰ, ভিন্ন প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ লগত খাপ খাবলৈ অসমতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই বাঁহৰ চাইেকেল ৷
Assam’s bamboo story is ready to roll!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
Adarniya @narendramodi ji’s reform recognising bamboo as grass opened new avenues for livelihoods and green industry in Assam.
Today, we take that vision forward with the Assam Bamboo Cycle, a bicycle crafted from bamboo .
Calling all… pic.twitter.com/48mgkw2Jsl
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"অসমৰ বাঁহে ৰাজপথত ঘূৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসমৰ বাঁহে নতুন এটা মাত্ৰা লাভ কৰিলে ৷ ৰাজ্যত বাঁহ ভিত্তিক উদ্ভাৱন, বহনক্ষম গতিশীলতা আৰু সেউজ উদ্যোগক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম নতুন যাত্ৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়," আজি আমি নতুন ধাৰণাৰে অসমৰ বাঁহৰ প্ৰস্তুত কৰা চাইকেলে অসমত বাঁহে নতুন পথ মুকলি কৰিব ৷ সকলো চাইকেলিং অনুৰাগীলৈ আহ্বান, গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰন্টত ২ অক্টোবৰৰ পৰা অসমৰ বাঁহৰ উদ্ভাৱনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক ।"
উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বহুলভাৱে উপলব্ধ বাঁহৰ প্ৰয়োগ হস্তশিল্প, আচবাব নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য মূল্য সংযোজিত উদ্যোগত ব্যৱহাৰ হয় ৷ বাঁহৰ চাইকেল পদক্ষেপে সমসাময়িক ডিজাইন আৰু উৎপাদন পদ্ধতিৰ সৈতে স্থানীয় সম্পদৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা সামগ্ৰী বিকশিত কৰাৰ সম্ভাৱনাও উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক: আছিয়ান(ASEAN)ৰ দুৱাৰমুখ অসম উন্নয়ণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ৰাজ্য-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা