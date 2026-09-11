ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আকাশ স্পৰ্শ কৰাৰ মন ! আগন্তুক বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ বিশেষ ভিডিঅ’ ৷
Published : September 11, 2026 at 11:28 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ খেল সম্পৰ্কীয় বতৰাৰে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট ৷ ৰাজ্যৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ৷
ক্ৰিকেট জগতৰ প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তথ্য সদৰি কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত প্ৰকাশিত নিজৰ পোষ্টটোত এনেদৰে আৰম্ভ কৰে, ‘‘অপেক্ষাৰ অন্ত ! ২০২৭ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণ মুকলি কৰা হ’ব ।কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ পৰা শুনক মাৰাথনৰ আঁৰৰ দৃষ্টিভংগী, ভাৰতৰ ‘ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট’, অসমৰ ‘খেল মহাৰণ’ৰ লগতে আন বহুতো কথা ।’’
The wait is over!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 11, 2026
The first edition of the Guwahati International Marathon is happening on February 7, 2027.
What is the philosophy behind the marathon, on India's Fit India movement, Assam's Khel Maharan and much more from the legend Sunil Gavaskar.
Listen in. pic.twitter.com/AakMjDSZgK
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অন্যান্য বিষয়সমূহৰ লগতে খেল মহাৰণৰ বিষয়টোও উল্লেখ কৰিছিল ৷
আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে ভিডিঅ’টোত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰশংসা কৰে ৷ গাভাস্কাৰে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে অসমত ক্ৰীড়াৰ এক উন্নত পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ৷
তেওঁ তিনি-চাৰি বছৰ পূৰ্বে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত ভালেখিনি উন্নয়ন হৈছে বিশেষকৈ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ৷ যাৰ নেতৃত্বত খোদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহন কৰিছে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত অসমত আগন্তুক বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগা গুৱাহাটী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ ৷ এনেধৰণৰ পদক্ষেপে অসমৰ জনগণ সুস্থ হৈ থকাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৷’’
লগতে পঢ়ক: শ্বেৰগাঁও : প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে ৰঙীণ কৰি তুলিব পৰা এখন ঠাই, ক'ত আছে এই স্থান ?