ETV Bharat / state

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আকাশ স্পৰ্শ কৰাৰ মন ! আগন্তুক বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ বিশেষ ভিডিঅ’ ৷

Guwahati International Marathon
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 11:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এইবাৰ খেল সম্পৰ্কীয় বতৰাৰে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট ৷ ৰাজ্যৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ৷

ক্ৰিকেট জগতৰ প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তথ্য সদৰি কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত প্ৰকাশিত নিজৰ পোষ্টটোত এনেদৰে আৰম্ভ কৰে, ‘‘অপেক্ষাৰ অন্ত ! ২০২৭ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণ মুকলি কৰা হ’ব ।কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কাৰৰ পৰা শুনক মাৰাথনৰ আঁৰৰ দৃষ্টিভংগী, ভাৰতৰ ‘ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট’, অসমৰ ‘খেল মহাৰণ’ৰ লগতে আন বহুতো কথা ।’’

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অন্যান্য বিষয়সমূহৰ লগতে খেল মহাৰণৰ বিষয়টোও উল্লেখ কৰিছিল ৷

আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে ভিডিঅ’টোত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰশংসা কৰে ৷ গাভাস্কাৰে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে অসমত ক্ৰীড়াৰ এক উন্নত পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ৷

তেওঁ তিনি-চাৰি বছৰ পূৰ্বে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত ভালেখিনি উন্নয়ন হৈছে বিশেষকৈ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ৷ যাৰ নেতৃত্বত খোদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহন কৰিছে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত অসমত আগন্তুক বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগা গুৱাহাটী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ ৷ এনেধৰণৰ পদক্ষেপে অসমৰ জনগণ সুস্থ হৈ থকাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৷’’

লগতে পঢ়ক: শ্বেৰগাঁও : প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে ৰঙীণ কৰি তুলিব পৰা এখন ঠাই, ক'ত আছে এই স্থান ?

TAGGED:

সুনীল গাভাস্কাৰ
সামাজিক মাধ্যমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
গুৱাহাটী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন
খেল মহাৰণ
GUWAHATI INTERNATIONAL MARATHON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.