শ্ৰীভূমিত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ: ১৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ, উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
শ্ৰীভূমিত সংঘটিত ঘটনাক লৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধানক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ ‘হিন্দুস্তান ক্লাৱ’ক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী আছুৰ ৷ অসমীয়া উদাৰতাৰ পৰীক্ষা নল’বলৈ সকীয়নি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৷
Published : October 25, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:29 PM IST
গুৱাহাটী : বৰাক উপত্যকাত অসমীয়া গান পৰিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি এটা থলুৱা বিহু দলৰ ওপৰত একাংশ বিকৃত মানসিকতাৰ দুৰ্বৃত্তই চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে । ২৩ অক্টোবৰৰ নিশা শ্ৰীভূমি (পূৰ্বৰ কৰিমগঞ্জ) জিলাৰ বদৰপুৰত সংঘটিত এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ।
২৩ অক্টোবৰৰ নিশা শ্ৰীভূমি জিলাৰ বদৰপুৰৰ বিসৰ্জন ঘাটত স্থানীয় ‘হিন্দুস্তান ক্লাৱ’ৰ উদ্যোগত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । উক্ত অনুষ্ঠানত বিহু পৰিৱেশনৰ বাবে জিলাখনৰে ‘বৰগুল-আদৰকোনা বিহু দল’ক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
বিহু দলটোৱে মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাতে একাংশ দুৰ্বৃত্তই “বৰাক উপত্যকাত অসমীয়া গান নচলিব” আৰু “অনুষ্ঠান বন্ধ কৰ” বুলি চিঞৰ-বাখৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অসমীয়া আৰু বাংলা গীত পৰিৱেশনক লৈ চলি থকা যুক্তি-তৰ্কৰ মাজতে হঠাত একাংশ লোকে পৰিকল্পিতভাৱে হাতে হাতে বাঁহ আৰু লাঠি লৈ বিহু দলটোৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিছিল ।
অভিযোগ মতে, দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বিহু দলৰ সদস্যসকলক ৰাজহুৱাভাৱে গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে, যাৰ ফলত দলটোৰ আটাইকেইজন সদস্যই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰোপৰি আক্ৰমণকাৰীসকলে বিহুৰ পবিত্ৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে কেইবাটাও বাদ্যযন্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ যায় ।
বিহু দলৰ এজন যুৱকৰ সোণৰ চেইনো দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে, আক্ৰমণৰ সময়ত বিহু দলটোৱে উদ্যোক্তাসকলক সুৰক্ষাৰ বাবে বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছিল যদিও হিন্দুস্তান ক্লাৱৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কোনো গুৰুত্ব নিদি গা এৰা স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলিও বিহুৱা দলটোৰ সদস্যসকলে অভিযোগ কৰে ।
- মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষোভ আৰু নিৰ্দেশনা :
এই ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ দুখ আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে, -
The news of an attack on a Bihu troupe in Sribhumi is deeply disturbing and unfortunate. Bihu is the soul of Assam, our pride and our identity. We will never tolerate any insult to our culture and heritage. I have directed the @DGPAssamPolice to ensure immediate action against those responsible.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 25, 2026
"শ্ৰীভূমিত বিহুদলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ খবৰটোৱে মোক গভীৰভাৱে ব্যথিত কৰিছে । এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাযোগ্য ঘটনা । বিহু অসমৰ আত্মা, আমাৰ গৌৰৱ আৰু জাতীয় পৰিচয় তথা সমন্বয়ৰো এক প্ৰতীক । আমাৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি কৰা এনে অপমান কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ’ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উক্ত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আটাইকেইজন দোষীৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক আৰু কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান (DGP)ক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ।
অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্ৰান্তত শ্ৰীভূমি থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । লগতে ১৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাৰ অধিক তদন্ত চলি আছে ৷
Sir, As directed, a case has been registered at Sribhumi PS. During the course of the investigation, 13 persons were arrested and forwarded to the Hon’ble Court. Further investigation is underway, and necessary steps are being taken to identify and apprehend the other persons involved in the incident.— DGP Assam (@DGPAssamPolice) October 25, 2026
এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আন ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় ।
- মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
মা দুৰ্গাৰ বিসৰ্জন দিবলৈ যোৱাৰ দিনাই শ্ৰীভূমিত সংঘটিত অনাকাংশিত ঘটনাক লৈ মন্ত্ৰী বিমল বড়ায়ো প্ৰতক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত কয়, -
‘‘শ্ৰীভূমিত বিহুদলৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ খবৰটোৱে গভীৰভাৱে ব্যথিত কৰিছে । এয়া এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাযোগ্য ঘটনা । বিহু অসমৰ আত্মা, আমাৰ জাতীয় পৰিচয়, স্বাভিমান আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য প্ৰতীক । আমাৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি কৰা এনে অপমান কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ন্যায় নিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । অসমৰ স্বাভিমান, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰি ৰাজ্যখনৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ অটুট ৰখাটো সকলোৰে দায়িত্ব ।’’
- দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
শ্ৰীভূমিৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিৰ পাছতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক উদ্দেশ্যি লিখে, -
Thankful for your swift action, HCM Dr. @himantabiswa dangoriya. The Government of Assam has always followed a zero tolerance policy towards the insult of our culture and heritage.— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) October 25, 2026
‘‘আপোনাৰ দ্ৰুত পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ আমাৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক অপমান কৰাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে সদায় শূন্য সহনশীলতা নীতি মানি চলি আহিছে ।’’
- গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
শ্ৰীভূমিৰ ঘটনাক লৈ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখে, -
‘‘ভূমিত বিহু পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱা শিল্পীসকলক “অসমীয়া গীত গাবলৈ” মানা কৰি কৰা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা অত্যন্ত দুখজনক । এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাটিৰ মই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ । এই আক্ৰমণ কেৱল শিল্পীসকলৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণেই নহয়, ই অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত কৰা এক আক্ৰমণ । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰশাসনক এই ঘটনাৰ তাৎক্ষণিক, নিৰপেক্ষ আৰু সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ মই দাবী জনাইছোঁ । তদন্তত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আক্ৰান্ত শিল্পীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব । ভাষা আৰু সংস্কৃতি কোনো সংঘাতৰ কাৰণ হ’ব নোৱাৰে। ই আমাৰ পৰিচয়, আৱেগ আৰু সংস্কৃতিৰ বাহক । অসমীয়া হওক বা আন যিকোনো ভাষা - প্ৰতিটো ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাষিক গোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰ্যাদাপূৰ্ণ আচৰণ আমাৰ সমাজৰ মূল আদৰ্শ হোৱা উচিত । নিজৰ ভাষাক ভালপোৱাৰ অৰ্থ আনৰ ভাষাক অৱজ্ঞা কৰা নহয়; বৰং সকলো ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটোৱেই প্ৰকৃত সাংস্কৃতিক চেতনা ৷’’
- চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা আছুৰ :
ইফালে, ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে । আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই চৰকাৰৰ ‘জাতি-মাটি-ভেটি’ৰ নীতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, "কৰিমগঞ্জৰ নামত ভাৰতীয় গোন্ধ নাপাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক শ্ৰীভূমি কৰিলে । কিন্তু শ্ৰীভূমিত যে অসমীয়া সত্তাটো এনেদৰে হতশ্ৰী হৈছে, সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছেনে ? অসমৰ মাটিত অসমীয়া গীত গাবলৈ গৈ শিল্পী দলে এনেদৰে গুৰুলা-গুৰুলকৈ মাৰ খাবলগীয়া হোৱাটো চৰকাৰৰ বাবে লজ্জাজনক কথা ।"
কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বৰাকত এনে কাপুৰুষালি কৰিবলৈ দুৰ্বৃত্তই সাহস পালে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে কাইলৈ (সোমবাৰে) আছুৰ তৰফৰ পৰা জিলা আয়ুক্তক দাবী পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে শ্ৰীভূমিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ’ব । লগতে শিল্পীসকলক নিৰাপত্তা নিদিয়া উদ্যোক্তা ‘হিন্দুস্তান ক্লাৱ’ৰ বিষয়ববীয়াসকলক চোঁচৰাই আনি তদন্ত কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ক্লাবক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনায় ।
চৰকাৰে যদি এতিয়াও গা এৰা দিয়া নীতি লয়, তেন্তে এই প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিস্তাৰিত হ’ব বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
- অসমীয়াৰ উদাৰতাৰ পৰীক্ষা নল’বলৈ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সকীয়নি :
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ (AJYCP) কেন্দ্ৰীয় সভাপতি পলাশ চাংমাও এই ঘটনাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে। তেওঁ কয়, "অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান বিহু গাবলৈ যোৱাৰ বাবে বদৰপুৰত বিহু দলৰ ওপৰত উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক বঙালীয়ে কৰা বৰ্বৰ আক্ৰমণক আমি কঠোৰ গৰিহণা জনাইছোঁ । ইমানদিনে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত আৰু এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত কৰা এই আক্ৰমণ ক্ষমাৰ অযোগ্য ।"
পলাশ চাংমায়ে সঁকীয়নি দি কয় যে বৰাকৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক একাংশ লোকে যেন অসমীয়া মানুহৰ উদাৰতাৰ বাৰে বাৰে পৰীক্ষা নলয় । দোষীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিদিলে পৰিণতি ভয়াৱহ হ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ লগতে এনে স্পৰ্শকাতৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিকা আৰু উদাসীনতাক লৈও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
- লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
আনহাতে, শ্ৰীভূমি জিলাৰ এই লজ্জাজনক ঘটনাক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ (AJP) সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘শ্ৰীভূমিত জাতীয় স্বাভিমান বিহু সংস্কৃতিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ অক্ষমনীয় ৷ কাৰ আশীৰ্বাদত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনে কাম কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰিলে ? অসমৰ মাজত বিভাজনকামী চিন্তাক প্ৰোথিত কৰিবলৈ কি চক্ৰই আঁৰ কাপোৰৰ আঁৰত কাম কৰি আছে ? এই প্ৰশ্নও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৌনতা ৰহস্যজনক ৷’’