বিধানসভাত নতুনকৈ অহা বিধায়কসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ

বিধানসভাত নতুনকৈ অহা বিধায়কসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : May 26, 2026 at 5:48 PM IST
গুৱাহাটী: "কেতিয়াবা বিধায়কসকল খুবেই ভাল, কিন্তু বিধায়কসকলৰ লগত থকা পি এছ, অ' এছ ডিসকলে আমাক হৰুৱাই দিয়ে । সেইকাৰণে লগত থকা পি এছ, অ' এছ ডি বছৰে বছৰে সলনি কৰি থকা আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱা আদি বিষয়বোৰ নতুন বিধায়কসকলে শিকিলে আমি সদনত সকলোকে বাৰে বাৰে দেখা পাম । মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনা বিধানসভালৈ নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা বিধায়কসকলক এইদৰে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই । সদনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে সকলোকে শিক্ষা দিলে । আজি জিকা মানে এইটো নহয় যে কাইলৈও জিকিম । এই আসন স্থায়ী নহয় । মানুহে অহংকাৰীক বুজি পায় ।’’
I am replying to the Motion of Thanks to Hon'ble Governor's Address in the Vidhan Sabha. https://t.co/wIXfPPdxtv— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 26, 2026
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘নতুন প্ৰজন্মৰ বিধায়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বাৰে বাৰে জয়ী হৈ অহাটো বিচাৰেনে নাই । অহংকাৰী হ'লে নহ'ব । বহু বিধায়ক এইবাৰ অহা নাই । আমাৰ শত্ৰু হৈছে অহংকাৰ । মই ভাবো অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজেও অহংকাৰ, পিতৃৰ পৰিচয়ৰে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা ব্যক্তি সকলোকে চিনি পাব । তেওঁলোকৰ মাজতো এখন শিক্ষিত সমাজৰ সৃষ্টি হ'ব ।"
‘‘যিদৰে সমাজত পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে । আমাৰ অহংকাৰ, গৌৰৱবিহীন জীৱন এটা যাতে আমি সদায় ৰাখিব পাৰো তাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰিব ।" এনেদৰে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিধানসভালৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহা বিধায়কসকলক উদ্দেশি নীতিশিক্ষা দিয়ে ।
- মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
ইফালে বিধানসভাত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো কেইবাজনো বিধায়কে উত্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিধানসভাত কেইবাজনো বিধায়কে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধই ভাৰতৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ দিনক দিনে হ্ৰাস কৰি লৈ গৈছে । আমি নিশ্চিতভাৱে এক বিপদজনক পৰিৱেশলৈ আগবাঢ়িছো । যুদ্ধ শেষ নহ'লে তাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা ভাৰত মুক্ত হৈ থাকিব নোৱাৰে ।’’
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘ভাৰতে নিজৰ ব্যৱহাৰ কৰা তেল, সাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় বহুত সামগ্ৰী বাহিৰৰ পৰা কিনিব লাগে । এইবোৰ বেছি দামত কিনিব লাগে আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ কমি গৈ থাকে । এই দিশটোৱে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীকো চিন্তিত কৰিছে আৰু আমাৰ সকলোকে চিন্তিত কৰিছে । তাৰ পৰিণাম আমি সকলোৱে দেখা পাইছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটোৱেই এই সময়ত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । যোৱা চাৰি মাহত আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ ৭২০ বিলিয়নৰ পৰা ৬৮৮ বিলিয়নলৈ হ্ৰাস পাইছে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক ঘটনা । যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ পাছত আমি পুৰণি পৰ্যায়লৈ উভতি যাব পাৰিম । অনাগত দিনত আমি আৰু মিতব্যয়িতাৰ দিশে যাব পাৰো তাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব । মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্রত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো । তাৰ বাবে কাম কৰি থকা হৈছে ।"