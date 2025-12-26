আৰ্তজনৰ পুহৰ ঠেটুৱৈ গুচাবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ অসম কাপোৰ বেংকৰ
দৰিদ্ৰজনক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগান ধৰি মানবীয়তাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে অসম কাপোৰ বেংকে । ডিব্ৰুগড়ৰ বিনয়গুটিয়াত বহু দৰিদ্ৰ লোকক বিলালে গৰম কাপোৰ আৰু পোচাক ।
ডিব্ৰুগড়: কোনে কয় হেৰাই গৈছে মানবীয়তা ? নিজৰ ব্যস্ততাময় জীৱনৰ মাজতো বহুজনে মানৱ সেৱা কৰি গৈছে । যিয়ে আমাৰ সমাজখন ধুনীয়া কৰাৰ লগতে বহুতকে কষ্টৰ মাজতো জীয়াই থকাত উৎসাহিত কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে দৰিদ্ৰজনক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগান ধৰি মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে উজনিৰ অসম কাপোৰ বেংকে । পুহ মাহৰ ঠেঁটুৱৈ লগা জাৰত এখন কম্বলৰ বাবে চিন্তা কৰিব লগা হয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ একাংশ লোকে ।
কিন্তু এই সময়তে অসম কাপোৰ বেংকে লৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । সামৰ্থ থকা বহু লোকৰ পুৰণা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰি দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিলাই দি কিছু পৰিমাণে সকাহ দিছে লোকসকলক । আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বিনয়গুটিয়াত বনুৱা গাঁৱত বহু দৰিদ্ৰ লোকক হাতে হাতে গৰম কাপোৰ আৰু পোচাক বিলালে কাপোৰ বেংকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে । প্ৰয়োজনীয় কম্বলখন আৰু পোচাকযোৰ পাই লোকসকলো আনন্দিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
কাপোৰ বেংকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আহ্বান, কাৰোবাৰ যদি পিন্ধিব পৰা পুৰণা কাপোৰ আছে তেন্তে উজনি অসম কাপোৰ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এইসকল লোকক সহায় কৰিব পাৰে । অনুষ্ঠানত উজনি অসম কাপোৰ বেংকৰ সদস্য পৰাগ দত্ত, ৰাজেশ বদন নায়ক, চাহ জনগোষ্ঠীৰ উদ্যমী যুৱতী জানকী কৰ্মকাৰৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও সদস্য উপস্থিত থাকে ।
দৰিদ্ৰজনক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান:
বিনয়গুটিয়া বনুৱা গাঁৱত বহু দৰিদ্ৰ লোকক হাতে হাতে গৰম কাপোৰ আৰু পোচাক বিলাই কাপোৰ বেংকৰ সদস্য পৰাগ দত্তই কয়, "আমি উজনি অসম কাপোৰ বেংকে আজি খোৱাং সমষ্টিৰ বিনয়গুটিয়া বনুৱা গাঁৱত কাপোৰ বিতৰণ কৰিলোঁ । ঠাণ্ডা দিনত এখন গৰম কাপোৰৰ বৰ প্ৰয়োজন হয় । যিসকলে কিনিব নোৱাৰে সেই সকলক আজি গৰম কাপোৰ প্ৰদান কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই দৰিদ্ৰ মানুহখিনিক অলপ হ'লেও সহায় কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ । আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ কাৰোবাৰ যদি পিন্ধিব পৰা পুৰণা কাপোৰ আছে তেন্তে এইদৰে কাৰোবাক প্ৰদান কৰি সহায় কৰিব পাৰিব । উজনি অসম কাপোৰ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰে । আজিৰ দিনত বহু লোকৰ গৰম কাপোৰৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ সেয়ে ৰাইজে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে বহুলোক উপকৃত হ'ব ।"
ৰাইজৰ সহযোগত আগবাঢ়িছে অসম কাপোৰ বেংক:
অসম কাপোৰ বেংকৰ আন এজন সদস্য ৰাজেশ বদন নায়কে কয়,"ডিব্ৰুগড়ৰ বিনয়গুটিয়া বনুৱা গাঁৱত বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত উজনি অসম কাপোৰ বেংকৰ সহায়ত কাপোৰ বিতৰণ কৰা হয় । ইয়াত শিশু আৰু বৃদ্ধসকলক কাপোৰ বিতৰণ কৰিছোঁ । আমাৰ উজনি অসম কাপোৰ বেংকত বিভিন্নজনে কাপোৰ দান কৰিছে । যি কাপোৰ লৈ আমি বিভিন্ন ঠাইত বিতৰণ কৰিছোঁ । ৰাইজে ভাল ধৰণেৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"