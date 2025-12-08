ETV Bharat / state

১৮ হাজাৰ সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা ভেনিলাৰ খেতিৰে লাভৱান এইখন অসমৰে এজন কৃষক

বৰপেটাৰ এজন কৃষকে ভেনিলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে । এই কৃষিৰে বছৰত ৫ লাখ টকালৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ।

vanilla cultivation
ভেনিলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী বৰপেটাৰ কৃষক লাচিত পাটগিৰি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 3:15 PM IST

বৰপেটা : শেহতীয়াকৈ অসমত বাণিজ্যিক কৃষিৰ ব্যাপক পয়োভৰ দেখা গৈছে । বিভিন্ন কৃষকে এনে কৃষিৰ আশ্ৰয় লৈ লাভাৱান্বিত হৈছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ভেনিলাৰ খেতি । অসমত এতিয়াও চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে যদিও ভেনিলা খেতিৰ জৰিয়তে লাভৱান হৈ আনৰ বাবে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰপেটা জিলাৰ গজিয়াৰ এগৰাকী কৃষক লাচিত পাটগিৰিয়ে ।

বিগত বৰ্ষত পাটগিৰিয়ে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে ৮ লেচা ভূমিত এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিল । প্ৰথমে মাত্ৰ ৮ জোপা গছেৰে এই খেতি আৰম্ভ কৰা পাটগিৰিৰ বাগিচাত বৰ্তমান ১২০ জোপা ভেনিলা গছ আছে ।‌

ভেনিলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী বৰপেটাৰ কৃষক লাচিত পাটগিৰি (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ভেনিলাৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লেও তাৰ পূৰ্বেই ভেনিলাৰ পুলি বিক্ৰীৰেই যথেষ্ট লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকজনে ।‌ পাটগিৰিয়ে প্ৰকাশ কৰে যে অতি লাভজনক এই খেতিৰ বাবে অসমৰ জলবায়ু অতি উপযুক্ত ।‌ অথচ অসমত ইয়াৰ খেতিত অতি নগণ্যসংখ্যক লোকহে জড়িত হৈ আছে । তেওঁ এইবুলিও কয় যে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰী আৰু ঔষধকে ধৰি প্ৰায় ১৮ হাজাৰ সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা ভেনিলাৰ চাহিদা অতি বেছি । অথচ চাহিদাৰ বিপৰীতে উৎপাদন তথা যোগান অতি সীমিত । সেইবাবে ভেনিলাৰ মূল্যও বজাৰত যথেষ্ট বেছি ।

vanilla cultivation
ভেনিলা খেতি অতি লাভজনক (ETV Bharat Assam)

নিজৰ উৎপাদনৰ লগত বজাৰৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পাটগিৰিয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে মাত্ৰ ৮ লেচা ভূমিত খেতি কৰিয়েই তেওঁ বছৰত ন্যূনতম ৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো নিশ্চিত । কাৰণ বজাৰৰ লগত হোৱা তেওঁৰ সংযোগৰ ভিত্তিতে এই মূল্য নিৰ্ধাৰণ হৈছে ।‌

vanilla cultivation
১২০ জোপা ভেনিলা গছ আছে পাটগিৰিৰ ঘৰত (ETV Bharat Assam)
vanilla cultivation
ভেলিনাৰ পুলি বিক্ৰী কৰিও ভাল উপাৰ্জন কৰিলে পাটগিৰিয়ে (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে তেওঁ কয়, "অসমত ভেনিলাৰ বজাৰ গঢ়ি উঠা নাই । তাৰ বিপৰীতে মেঘালয়ত ইয়াৰ বজাৰ আছে ।‌ বিদেশৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীয়ে মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰত বহা বজাৰৰ পৰা যথেষ্ট মূল্যত ভেনিলা ক্ৰয় কৰি নিয়ে ।" এনেধৰণৰ বিকল্প উৎপাদন কাৰ্যত আনকো জড়িত হ'বলৈ উৎসাহ দি অহা পাটগিৰিয়ে এই খেতি কৰিবলৈ বিভিন্নজনক নানান ধৰণে সহায়-সহযোগিতাও আগবঢ়াই আহিছে ।

vanilla cultivation
ভেনিলা খেতিৰ বাবে অসমৰ জলবায়ু উপযুক্ত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ এতিয়ালৈকে চৰকাৰী কোনো সহায় নোপোৱা বুলি আক্ষেপ কৰে ।‌ তথাপিও নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰু অধিক পৰিমাণৰ ভূমিত এই খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৃষকজনে ।‌ পাটগিৰিয়ে লগতে কয়, "অসমৰ যুৱকসকলে বহিঃৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি ৫ লেচা মাটিতো ভেনিলাৰ খেতি কৰে তেনেহ'লে এজন শিক্ষকৰ দৰমহাৰ সমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।"

