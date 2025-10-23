জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ ড৹ হীৰেন গোহাঁইসহ অসম নাগৰিক সমাজৰ

জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ ড৹ হীৰেন গোহাঁইসহ অসম নাগৰিক সমাজৰ
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁইসহ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ।
Published : October 23, 2025 at 8:30 AM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন ৩৪ দিন । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুক এতিয়াও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰতিজন অসমীয়াই । শিল্পীগৰাকী নাই যদিও শিল্পীগৰাকীৰ সমাধি জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী । সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰা ঘৰখনতো অনুৰাগীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে প্ৰতিদিনে উপস্থিত হৈ খবৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ ।
ঠিক তেনেদৰে বুধবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ কাহিলীপাৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁই, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ লগতে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক । উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আৰু ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰে ।
পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁয়ে কয়, "আজি আমি অসম নাগৰিক সমাজৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিলো । তেখেতৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰক লগ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আমি আজি আহিছো যদিও আমি আগতে আহিব লাগিছিল । কিন্তু আমি হৈছো লাঠি লোৱা বুঢ়া । তাতে প্ৰচণ্ড ভিৰ আৰু গৰম । এনেকৈ আহিম আহিম ভাবি থাকোতে বহুত দেৰিয়ে হ'ল । সেয়েহে আজি আহি পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"গৰিমা গাৰ্গৰ আচৰণে আমাক মুগ্ধ কৰিলে । ইমান দৃঢ় আৰু বিনয়ী ধৰণে আমাক আচৰণ কৰিলে । তেওঁৰ যে ধৈৰ্য অসীম, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই আমাক মুগ্ধ কৰিলে ।"
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে দলটোৱে । এই সন্দৰ্ভত ড৹ হীৰেন গোহাঁয়ে কয়, "আমি ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কৈয়ে আছো । আজি এই পৰিৱেশত একো নকওঁ ।"
