পুত্রৰ সাফল্য শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ব্যক্ত কৰিলে পিতৃ হিচাপে মনৰ ভাব

এগৰাকী পিতৃ হিচাপে গৌৰাম্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

Nandil Biswa Sarma
নন্দিল বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma's FB page)
Published : December 7, 2025 at 9:32 PM IST

গুৱাহাটী : পুত্র নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ সফলতাত গৌৰাম্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা । বাহৰেইনত আয়োজিত আইৰনমেনৰ প্ৰতিযোগিতাত মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্রই এই সফলতা লাভ কৰিছে ।

যিটো প্ৰতিযোগীতাত এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে একেলগে দৌৰ, সাঁতোৰ আৰু চাইকেলিং কৰিব লাগে । এক অত্যন্ত কঠোৰ প্ৰতিযোগীতা । পুত্রৰ এই সফলতাক সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে এগৰাকী গৌৰৱী পিতৃ হিচাপে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে ।

লক্ষণীয় যে এই বিশেষ ক্ৰীড়াত নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই বাহৰেইনত আইৰনমেন ৭০.৩ সম্পূৰ্ণ কৰে । নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই ১.৯ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ৯০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ২১.১ কিলোমিটাৰ দৌৰ, এই সকলোখিনি সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে ।

পুত্ৰৰ এই কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে 'এগৰাকী গৌৰৱী পিতৃৰ অনুভৱেৰে' কয়, "৫ ডিচেম্বৰ, শুকুৰবাৰে পুত্ৰ নন্দিলে বাহৰেইনত আইৰনমেন ৭০.৩ সম্পূৰ্ণ কৰে । এক কষ্টকৰ ১.৯ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ৯০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ২১.১ কিলোমিটাৰ দৌৰ- এই সকলোখিনি একেটা উদ্যমেৰে সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে । মাত্ৰ ৩-৪ মাহৰ প্ৰস্তুতিৰে এইখিনি তেওঁ ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । নন্দিলৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ আইৰনমেনৰ ওপৰত, য'ত অতিক্ৰম কৰিব লাগিব ৩.৮ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ১৮০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ৪২.২ কিলোমিটাৰ দৌৰ৷ অহা মে' মাহত বেংগালুৰুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হোৱাৰ পূৰ্বেই এই জয় কৰাৰ আশা কৰিছে । সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰি আগুৱাই যাবলৈ ঈশ্বৰে এনেকৈয়ে সদায় শক্তি, আনন্দ আৰু সাহস প্ৰদান কৰক- তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিলো ।"

নন্দিল বিশ্ব শৰ্মা
