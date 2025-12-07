পুত্রৰ সাফল্য শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ব্যক্ত কৰিলে পিতৃ হিচাপে মনৰ ভাব

পুত্রৰ সাফল্য শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ব্যক্ত কৰিলে পিতৃ হিচাপে মনৰ ভাব
এগৰাকী পিতৃ হিচাপে গৌৰাম্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : December 7, 2025 at 9:32 PM IST
গুৱাহাটী : পুত্র নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ সফলতাত গৌৰাম্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা । বাহৰেইনত আয়োজিত আইৰনমেনৰ প্ৰতিযোগিতাত মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্রই এই সফলতা লাভ কৰিছে ।
যিটো প্ৰতিযোগীতাত এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে একেলগে দৌৰ, সাঁতোৰ আৰু চাইকেলিং কৰিব লাগে । এক অত্যন্ত কঠোৰ প্ৰতিযোগীতা । পুত্রৰ এই সফলতাক সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে এগৰাকী গৌৰৱী পিতৃ হিচাপে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে ।
From a proud father:— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 7, 2025
On Friday, 5th December, my son Nandil completed the Ironman 70.3 in Bahrain — a gruelling 1.9 km swim, 90 km cycle and 21.1 km run, all in one continuous push. He finished in 6 hours 48 minutes, after just 3–4 months of preparation.
He now sets his sights on… pic.twitter.com/fCb1GsFuvD
লক্ষণীয় যে এই বিশেষ ক্ৰীড়াত নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই বাহৰেইনত আইৰনমেন ৭০.৩ সম্পূৰ্ণ কৰে । নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাই ১.৯ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ৯০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ২১.১ কিলোমিটাৰ দৌৰ, এই সকলোখিনি সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে ।
পুত্ৰৰ এই কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে 'এগৰাকী গৌৰৱী পিতৃৰ অনুভৱেৰে' কয়, "৫ ডিচেম্বৰ, শুকুৰবাৰে পুত্ৰ নন্দিলে বাহৰেইনত আইৰনমেন ৭০.৩ সম্পূৰ্ণ কৰে । এক কষ্টকৰ ১.৯ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ৯০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ২১.১ কিলোমিটাৰ দৌৰ- এই সকলোখিনি একেটা উদ্যমেৰে সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে । মাত্ৰ ৩-৪ মাহৰ প্ৰস্তুতিৰে এইখিনি তেওঁ ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । নন্দিলৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ আইৰনমেনৰ ওপৰত, য'ত অতিক্ৰম কৰিব লাগিব ৩.৮ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ, ১৮০ কিলোমিটাৰ চাইকেল আৰু ৪২.২ কিলোমিটাৰ দৌৰ৷ অহা মে' মাহত বেংগালুৰুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হোৱাৰ পূৰ্বেই এই জয় কৰাৰ আশা কৰিছে । সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰি আগুৱাই যাবলৈ ঈশ্বৰে এনেকৈয়ে সদায় শক্তি, আনন্দ আৰু সাহস প্ৰদান কৰক- তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিলো ।"