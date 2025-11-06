শ্যামকানুৰ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কিয় ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ ?

শ্যামকানুৰ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কিয় ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ ?
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰে শ্যামকানুৰ নাম সাঙোৰ খোৱাৰ পিছতে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ পদবীক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছিল ।
Published : November 6, 2025 at 2:48 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰে নাম সাঙোৰ খোৱা শ্যামকানু মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই হঠাতে এৰিলে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ । ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ পদত্যাগ পত্র ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে শ্যামকানু মহন্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদবীৰ প্ৰসংগটো চৰ্চালৈ আহিছিল । ইমান দিনে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিল যদিও বুধবাৰে হঠাতে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ ত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্র ৰাজ্যপালক প্ৰদান কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ইফালে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আপোনালোক সকলো জ্ঞাত যে শেহতীয়াভাৱে সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গদেৱৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে মোৰ ভাতৃ শ্যামকানু মহন্তৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোৰ বিবেকে এটা কথা কৈ আছিল যে যদি মোৰ ভাতৃ সম্পৰ্কীয় কিবা তথ্য বিচাৰি কোনো লোকে আবেদন কৰে, তেতিয়া মানুহৰ মনত যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহ আৰু সংশয় নাথাকে, তাৰ স্বাৰ্থতে মই দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা উচিত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কথা মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়তো কৈ ৰাখিছিলোঁ । লগতে মোৰ সহকৰ্মীসকলক কৈ থৈছিলোঁ যে এনেধৰণৰ কিবা আবেদন আহিলেই মোক যাতে লগে লগে অৱগত কৰে । ইমান দিনে তেনে আবেদন অহা নাছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে এজন লোকে শ্যামকানু মহন্তকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা পুঁজি সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ এখন আবেদন কৰিছে । আবেদন কৰা লোকজনে মোলৈ ব্যক্তিগতভাৱেও এখন চিঠি লিখিছে আৰু তাত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ সততা আৰু স্বচ্ছতাৰ ওপৰত তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে । তেওঁ প্ৰায়ে আবেদন কৰি থাকে । মোৰ ওপৰত বিশ্বাস থকাৰ কথাও কৈছে । তেওঁ নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰাটো বিচাৰিছে । ৪ তাৰিখে সন্ধিয়া চিঠিখন পাইছো । তাৰ পাছত ৫ তাৰিখে লগে লগে মই ৰাজ্যপালক মোৰ পদত্যাগ পত্র প্ৰদান কৰোঁ ।"
ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কয়, "মই অসমৰ ৰাইজলৈ সেৱা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । মোৰ দিনতে চি আই চি কনফাৰেঞ্চ পাতিলো, অনলাইন আৰ টি আইৰ ব্যৱস্থা কৰিলো । লগতে আৰ টি আইৰ নামত দুৰ্নীতি কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ । আৰ টি আই এপাত ডাঙৰ অস্ত্র । অসম চৰকাৰে ভাল ব্যৱস্থা লৈছে । মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । কেতিয়াবা কঠোৰ হ'বলগীয়া হয়, খং কৰিছোঁ । বহুতে বেয়া পাব পাৰে । সকলোকে কৈছোঁ বেয়া পাই নাথাকিব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই একো নকওঁ । তদন্ত চলি আছে গতিকে একো ক'ব নাযাও । জুবিন গাৰ্গ মোৰ বৰ মৰমৰ মানুহ । শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেচনৰ অধীনত মুকবধিৰ আৰু দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে আমি বিশেষ কাম লৈছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ কলাগুৰু নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ লগত কাম কৰাৰ মানস কৰিছিল । ১০ জানুৱাৰীৰ দিনা নৱম শ্ৰেণীৰ ২২ গৰাকী দৃষ্টিহীন আৰু মুকবধিৰ ল'ৰা-ছোৱালীক জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ । সকলোৱে ভাত-পানী খাইছিল । জুবিনে আমাৰ এটা চেনেল মুকলি কৰিছিল । জুবিনে আমাক বহুত সহায় কৰিছিল । জুবিনৰ মানুহক সহায় কৰাৰ যিটো বিশ্বদৰ্শন-বিশ্ববিক্ষণ সেইটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেচনে আগবঢ়াই নিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু আমি আগবাঢ়ি যাম । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কি হৈছে কি নাই হোৱা তাক লৈ মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই । এইটো এটা স্বাধীন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো চলি থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক :হঠাৎ মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ এৰিলে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই