৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস : অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰ আকাশত উৰিল জাতীয় পতাকা

৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস : অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰ আকাশত উৰিল জাতীয় পতাকা
দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৷ ১৯৫০চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দেশৰ সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ভাৰত এখন সম্পূৰ্ণ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে।
৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)
Published : January 26, 2026 at 10:27 AM IST
হাফলং : আজি ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে হাফলং এন এল দাওলাগাপু খেল পথাৰত পুৱা ৯ টা বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লচাই ।
আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে দেৱলাল গাৰ্লচাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিচতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অৱদানৰ কথা সুঁৱৰি দেৱলাল গাৰ্লচাই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ।