৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস : অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰ আকাশত উৰিল জাতীয় পতাকা

দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৷ ১৯৫০চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দেশৰ সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ভাৰত এখন সম্পূৰ্ণ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে।

৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 10:27 AM IST

হাফলং : আজি ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে হাফলং এন এল দাওলাগাপু খেল পথাৰত পুৱা ৯ টা বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লচাই ।

আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে দেৱলাল গাৰ্লচাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিচতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অৱদানৰ কথা সুঁৱৰি দেৱলাল গাৰ্লচাই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ।

হাফলঙত উদযাপন ৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (ETV Bharat Assam)
