১ টকাত ৩ বিঘা : লাভলীনাৰ বক্সিং একাডেমীৰ বাবে ৰাজ্য়িক কেবিনেটৰ মাটি আবণ্টন

১ টকাত ৩ বিঘা : লাভলীনাৰ বক্সিং একাডেমীৰ বাবে ৰাজ্য়িক কেবিনেটৰ মাটি আবণ্টন
পলাশবাৰীৰ হুদুমপুৰত স্থাপন হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বক্সিং একাডেমী ।
By ANI
Published : October 9, 2026 at 4:37 PM IST
গুৱাহাটী : এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ জয়েৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰে এটাৰ পিছত আন এটা উপহাৰ দিছে । পদোন্নতি আৰু ৫০ লাখ টকাৰ উপহাৰ দিয়াৰ পিছত এইবাৰ চৰকাৰে ১ টকাত ৩ বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য়িক কেবিনেটে ।
লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে আবণ্টিত ভূমিৰ প্ৰিমিয়াম মাচুল প্ৰতি বিঘাত মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱত শুকুৰবাৰে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
In today's meeting of #AssamCabinet we cleared the decks for setting up of a Lovlina Boxing Academy near Guwahati, so that the next gen of Assam's Lovlinas can get the best training and make the nation proud. https://t.co/DSykPrMKNL— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
এই প্ৰস্তাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ হাতত ধৰি ৰাজ্যখনৰ পৰা আৰু অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্সাৰ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰত লাভলীনা বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট ভূমি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিমিয়াম মাচুল মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱত আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।"
ভাৰতীয় ক্ৰীড়ালৈ বক্সাৰ তথা অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনাৰ কৃতিত্ব, অৱদান আৰু উচ্চাকাংক্ষী খেলুৱৈক অনুপ্ৰাণিত কৰাত তেওঁৰ ভূমিকাক স্বীকৃতি দি ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চয়নী মৌজাৰ অন্তৰ্গত হুদুমপুৰ গাঁৱত থকা ৩ বিঘা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ।
কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱৰ কথা ঘোষণা কৰি কয়, "চয়নী মৌজাৰ পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ হুদুমপুৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এখন লাভলীনা বক্সিং একাডেমী নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিল । এই বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে ৩ বিঘা মাটিৰ প্ৰিমিয়াম আমি মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰো । অৰ্থাৎ ১ টকাতে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এতিয়া ৩ বিঘা মাটি লাভ কৰিব আৰু তেওঁ নিজৰ বক্সিং একাডেমীখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ।"
উল্লেখ্য যে পলাশবাৰীৰ প্ৰস্তাৱিত লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমী বক্সাৰগৰাকীৰ অসমৰ দ্বিতীয়খন একাডেমী হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰচন্দ্ৰাত ২০২৫ চনত প্ৰথমখন লাভলীনা বক্সিং একাডেমী উদ্বোধন কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :