ETV Bharat / state

১ টকাত ৩ বিঘা : লাভলীনাৰ বক্সিং একাডেমীৰ বাবে ৰাজ্য়িক কেবিনেটৰ মাটি আবণ্টন

পলাশবাৰীৰ হুদুমপুৰত স্থাপন হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বক্সিং একাডেমী ।

lovlina borgohain boxing academy
লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমীৰ বাবে ১ টকাতে ৩ বিঘা ভূমি আবণ্টন চৰকাৰৰ (x@cmoassam)
author img

By ANI

Published : October 9, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ জয়েৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰে এটাৰ পিছত আন এটা উপহাৰ দিছে । পদোন্নতি আৰু ৫০ লাখ টকাৰ উপহাৰ দিয়াৰ পিছত এইবাৰ চৰকাৰে ১ টকাত ৩ বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য়িক কেবিনেটে ।

লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে আবণ্টিত ভূমিৰ প্ৰিমিয়াম মাচুল প্ৰতি বিঘাত মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱত শুকুৰবাৰে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

এই প্ৰস্তাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ হাতত ধৰি ৰাজ্যখনৰ পৰা আৰু অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্সাৰ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰত লাভলীনা বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট ভূমি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিমিয়াম মাচুল মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱত আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।"

ভাৰতীয় ক্ৰীড়ালৈ বক্সাৰ তথা অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনাৰ কৃতিত্ব, অৱদান আৰু উচ্চাকাংক্ষী খেলুৱৈক অনুপ্ৰাণিত কৰাত তেওঁৰ ভূমিকাক স্বীকৃতি দি ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চয়নী মৌজাৰ অন্তৰ্গত হুদুমপুৰ গাঁৱত থকা ৩ বিঘা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ।

Lovlina Borgohain
স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনা (ANI)

কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱৰ কথা ঘোষণা কৰি কয়, "চয়নী মৌজাৰ পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ হুদুমপুৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এখন লাভলীনা বক্সিং একাডেমী নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিল । এই বক্সিং একাডেমী স্থাপনৰ বাবে ৩ বিঘা মাটিৰ প্ৰিমিয়াম আমি মাত্ৰ ১ টকালৈ হ্ৰাস কৰো । অৰ্থাৎ ১ টকাতে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এতিয়া ৩ বিঘা মাটি লাভ কৰিব আৰু তেওঁ নিজৰ বক্সিং একাডেমীখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ।"

উল্লেখ্য যে পলাশবাৰীৰ প্ৰস্তাৱিত লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমী বক্সাৰগৰাকীৰ অসমৰ দ্বিতীয়খন একাডেমী হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰচন্দ্ৰাত ২০২৫ চনত প্ৰথমখন লাভলীনা বক্সিং একাডেমী উদ্বোধন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাক

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোহাঁই
কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বক্সিং একাডেমী
LOVLINA BORGOHAIN BOXING ACADEMY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.