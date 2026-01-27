ETV Bharat / state

৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজহুৱা হ'ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্য প্ৰমাণ : কেবিনেটৰ পাছত ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত...

GAURAV GOGOI LINKS WITH PAK
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 11:40 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰিব । ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব । মঙলবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে নিশা দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজিৰ কেবিনেটত আলী তৌকীৰ শ্বেখ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এছ আই টিত ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত অনানুষ্ঠানিক আলোচনা কৰা হয় । কেবিনেটে গৃহ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কেবিনেটত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়বস্তুটো আনিব লাগে আৰু কেবিনেটে মুখ্যমন্ত্রীক অধিকাৰ দিছে যে ৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ ১০.৩০ বজাত সংবাদমেলৰ যোগেদি এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনখন যিমানখিনিলৈকে পাৰি ৰাজহুৱা কৰিবৰ বাবে ।"

"লোকসেৱা ভৱনত এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হ'ব । ৭ তাৰিখে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে কেবিনেট মে'মৰেণ্ডামখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আনিব আৰু ৮ তাৰিখে সংবাদমেলযোগে গোচৰটো সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ গোপনীয়তাক বাদ দি যিখিনি ক'ব পাৰি সেইখিনি ৰাজহুৱা কৰা হ'ব ।"

"ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম দিল্লীৰ পৰা আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰিব আৰু আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম । গোচৰটোত গৌৰৱ গগৈৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী এলিজাবেথ গগৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত । পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোক জড়িত থকাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ আছে । আমি কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি গোচৰটো সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ম ।"

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ সদস্য আৰু সদস্যা সকলক আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলৰ দৰে মেডিকেল ৰি-এম্বাৰ্চমেণ্টৰ সুবিধা দিম । মুখ্যমন্ত্রীৰ লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনাত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব আৰু বেমাৰ হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰে মেডিকেল ৰি-এম্বাৰ্চমেণ্ট লাভ কৰিব ।"

"আজি কেবিনেটে এই আঁচনিখনত অনুমোদন জনায় । ইয়াৰ ফলত ৩০ হাজাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি উপকৃত হ'ব । আনহাতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি খিলঞ্জীয়া চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এছ চি এছ পৰীক্ষাত এটা ডি এছ পি আৰু এটা দণ্ডাধীশৰ পথ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব । সেইদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত বাস কৰা মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অসমত পি আৰ চিৰ সুবিধা পায় ।"

"আজিৰে পৰা অৰুণাচলত বাস কৰা মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে চাকৰিৰ বাবে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন কৰাৰ সুবিধা পাব । তেওঁলোজে তিনিচুকীয়া জিলাৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নিবনুৱা হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।"

কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখং সমষ্টিত দুখন ভি জি আৰ আছে । এখন তিলৈবাৰী বঙালী গাঁও আৰু আনখন হৈছে তিলৈবাৰী নেপালী গাঁও । এই গাঁও দুখনত বাস কৰা লোকসকলে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰা নাছিল । আজিৰ কেবিনেটত এই দুইখন গাঁৱৰ ভি জি আৰ বাতিল কৰা হয় । ফলত গাঁও দুখনৰ লোকে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিব ।"

"সেইদৰে চাহ বাগিচাৰ ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰ-পত্রসমূহ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ ২ বজাত বিতৰণ কৰা হ'ব । বহু চাহ বাগিচা নগৰ অঞ্চলত পৰে । নগৰ অঞ্চলত হ'লে প্ৰিমিয়াম বহুত টকা হ'ব । ইমান টকা শ্ৰমিকৰ বাবে দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব । তাৰ বাবে প্ৰিমিয়ামৰ ৫০০ টকা পাঁচ বছৰত দিয়াৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে ।"

"প্ৰতি বিঘা মাটিত ৫০০ টকা প্ৰিমিয়াম লোৱা হ'ব আৰু পাঁচ বছৰত দিলে হ'ব । মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেবিনেটে আজি আৰ আই ডি এফৰ পৰা ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড়ত দুটা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ১৩৫ কোটি টকাৰ ঋণ নাৱাৰ্ডৰ পৰা ল'বৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।"

উল্লেখ্য যে, আজিৰ এই সংবাদমেলত কেইবাগৰাকী কেবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত থাকে ।

